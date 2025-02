6 comportamenti dei gatti che gli umani non (sempre) capiscono

I gatti comunicano in modo diverso da noi e spesso fraintendiamo i loro comportamenti. Alcuni gesti che per noi hanno un significano, ne hanno invece uno completamente diverso per loro, come quando non rispondono al nostro richiamo oppure ci mordono mentre li accarezziamo.

I gatti e gli esseri umani convivono da migliaia di anni, eppure ancora oggi non si capiscono perfettamente. Così come alcuni comportamenti umani possono infastidire i gatti,ad esempio essere presi in braccio quando non lo desiderano, anche i gatti hanno atteggiamenti che spesso gli umani faticano a comprendere.

Questo accade perché i gatti comunicano in modo diverso da noi: non usano un linguaggio verbale, ma esprimono emozioni e intenzioni attraverso il corpo, con la postura, le orecchie, gli occhi e, soprattutto, la coda.

Non risponde quando lo chiamiamo

Molti pensano che un gatto che ignora il proprio nome lo faccia per dispetto o, peggio ancora, perché “odia” il suo umano. In realtà, i gatti non conoscono i dispetti per come li intendiamo noi, semplicemente non fanno ciò che non desiderano. Uno studio pubblicato su Scientific Report dimostra che i gatti riconoscono il proprio nome, ma semplicemente scelgono se rispondere o meno.

Questo perché il loro istinto non li porta a eseguire ordini, ma piuttosto a valutare se rispondere può portare loro un vantaggio, ad esempio, cibo o attenzioni. Quindi, se il tuo gatto non arriva quando lo chiami, non è perché non ti vuole bene, ma perché sta semplicemente facendo una scelta.

Si nasconde quando c’è qualcuno in casa

Un gatto che si rifugia sotto il letto o dentro un armadio quando arrivano ospiti viene spesso considerato "antisociale". In realtà, molti gatti sono animali molto territoriali: la presenza di una persona sconosciuta nel loro ambiente può essere vista come una minaccia, almeno fino a quando non si sentono sicuri.

Ricordiamo però che i gatti sono individui, e come tali alcuni possono essere più socievoli e curiosi, mentre altri preferiscono osservare da lontano prima di avvicinarsi. In ogni caso non bisogna forzarli: se un gatto si nasconde, sta semplicemente gestendo la situazione a modo suo.

Morde quando lo accarezzi

Accarezzare per noi è un segno di affetto, e magari crediamo che sia lo stesso per il gatto, almeno fino a quando non risponde con un morso! Questo comportamento viene spesso interpretato come il desiderio di farci del male, ma nella maggior parte dei casi è un modo per comunicarci che ha raggiunto il limite della sopportazione.

Alcuni gatti amano essere accarezzati solo per brevi periodi o in determinate zone del corpo, come la testa e il mento, mentre altre parti, come la pancia o la base della coda, possono risultare più sensibili. Il morso non è un attacco, ma un segnale che sta cercando di dire "Basta!".

Sbadiglia quando sta con noi

Se il tuo gatto sbadiglia mentre gli parli, potresti pensare che si stia annoiando. In realtà, il significato di questo comportamento è molto vario. I gatti sbadigliano spesso sia in conseguenza dei tanti pisolini che fanno durante il giorno, ma può anche essere parte del rituale della sua toelettatura quotidiana, oppure ancora può avere lo scopo di ossigenare la muscolatura, magari dopo un periodo di inattività.

Bisogna quindi sempre valutare il contesto, ma una cosa è certa: se il tuo gatto si stiracchia e sbadiglia mentre sei vicino a lui non è per noia come la intendiamo noi.

Gratta vicino alla ciotola

Quando un gatto inizia a grattare intorno alla sua ciotola, molti pensano che sia un segnale di disgusto o che non abbia fame. In realtà, questo comportamento ha un’origine più profonda: i felini tendono a nascondere il cibo avanzato per proteggerlo da altri predatori o per conservarlo per dopo.

Anche se il cibo non può realmente essere sepolto sul pavimento di casa, il gatto ripete comunque questa gestualità in maniera spontanea. Quindi, se lo vedi grattare vicino alla ciotola, non significa necessariamente che il cibo non gli piaccia.

Dà le testate

Quando un gatto ti colpisce dolcemente con la testa, alcuni potrebbero pensare che voglia allontanarli o spingerli via. In realtà, questo è un gesto di grande affetto. I gatti hanno delle ghiandole odorifere sulla testa e, strofinandosi contro di te, stanno marcando il loro territorio e dimostrando che ti considerano parte della loro famiglia. È un segnale che indica che gli appartieni.