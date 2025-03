10 segnali che il gatto vuole più attenzioni

Per farci capire che desiderano più attenzione i gatti compiono alcuni gesti precisi. In alcuni casi sono inequivocabili, come quando ci seguono per tutta la casa, in altri, come quando ci mordicchiano o fanno cadere oggetti, il segnale può essere ml interpretato dalla persona. Vediamo quindi come interpretare correttamente ogni azione.

Esistono almeno 10 segnali che indicano che il tuo gatto vuole più attenzioni, e dovresti conoscerli per poter comprenderlo pienamente. I gatti sono generalmente considerati indipendenti e poco affettuosi, ma molte persone che condividono la vita con un felino sanno bene quanto possano essere affettuosi, tutti gli altri invece probabilmente non li hanno capiti davvero.

I gatti infatti hanno un loro modo particolare di esprimere emozioni e bisogni, e spesso manifestano il desiderio di interagire attraverso comportamenti specifici. Ad esempio, quando un gatto vuole più attenzioni, può adottare diversi comportamenti per farlo capire al suo umano, come miagolare insistentemente, strusciarsi sulle gambe ma anche dare testate e distruggere oggetti!

Vediamo tutti i principali segnali.

Miagola con insistenza

Il miagolio è comune nel gatto domestico ma non in quello selvatico. Questo comportamento infatti si è evoluto proprio per favorire la comunicazione con la nostra specie



I gatti non comunicano tra loro con i miagolii tanto quanto lo fanno con gli esseri umani. Questa modalità di espressione infatti si è evoluta nel tempo proprio per migliorare l'interazione con le persone. Un miagolio può esprimere tante cose a seconda del contesto in cui avviene e del tipo: fame, curiosità, eccitazione, ma se è prolungato è probabile che si tratti di una richiesta di attenzioni.

Quando il gatto miagola insistentemente e in modo diretto verso il suo umano, è probabile che voglia maggiore considerazione. Quindi se il tuo gatto ti guarda negli occhi e continua a miagolare senza apparente motivo, potrebbe voler giocare, essere accarezzato o semplicemente desiderare la tua compagnia.

Ti segue ovunque

Se il tuo gatto ti segue in ogni stanza, si siede vicino a te quando sei sul divano e addirittura ti accompagna in bagno, è un segnale chiaro che vuole più attenzioni. Questo comportamento è tipico soprattutto dei gatti che trascorrono molte ore da soli in casa e che quindi cercano momenti di interazione appena ne hanno l’opportunità.

Attraverso questo comportamento il gatto segnala di voler stare vicino alla persona, e per lui si tratta di una forma di interazione. Tuttavia, se questo comportamento diventa eccessivo e il gatto sembra non avere più momenti di indipendenza, potrebbe essere un segnale di stress o noia, quindi attenzione al contesto.

Si struscia sulle gambe

Uno dei modi più dolci con cui un gatto cerca attenzione è lo strofinamento: se si avvicina in questo modo sta cercando un contatto diretto. Questo comportamento ha diverse funzioni: da un lato, il gatto sta marcando il suo "territorio", lasciando su di te il suo odore attraverso le ghiandole presenti sul muso e sul corpo. Dall’altro, sta esprimendo affetto e desiderio di interagire. Alcuni gatti vanno oltre e saltano sulle ginocchia o si accoccolano in braccio, accompagnando il tutto con sonore fusa.

Ti dà le testate

Se il gatto ti dà le testate sta lasciando una marcatura olfattiva su di te



Un altro segnale affettuoso e spesso sottovalutato è la "testata" del gatto. Alcuni felini si avvicinano e danno leggere spinte con la testa, magari contro la mano, il viso o qualsiasi altra parte del corpo dell’umano di riferimento. Questo gesto, oltre a essere un'altra forma di marcatura olfattiva, è anche un comportamento sociale che indica fiducia.

Fa la pasta

Quando il gatto "impasta" ti sta comunicando che è a suo agio e in uno stato di benessere. Si tratta di un movimento innato che i gattini compiono sulle mammelle della madre e che molti mantengono anche in età adulta. Quando un gatto impasta con le zampe, soprattutto se è in braccio o vicino al suo umano, sta esprimendo un senso di benessere e fiducia. Se accompagna il gesto con le fusa, è probabile che stia cercando attenzioni e coccole.

Fa cadere gli oggetti

Un comportamento che può sembrare dispettoso ma che in realtà è spesso un modo per attirare l’attenzione è far cadere gli oggetti. Gli animali infatti non fanno i dispetti che intendiamo noi, ma attraverso le loro azioni vogliono dare un messaggio.

Se il tuo gatto sale su un mobile e, con una zampata decisa, spinge un oggetto fino a farlo cadere, potrebbe voler richiamare il tuo interesse. Spesso i gatti imparano che questo comportamento porta una reazione immediata da parte dell’umano, anche solo per recuperare l’oggetto o sgridarli. Se il tuo gatto lo fa spesso, potrebbe essere il suo modo per dirti che si sta annoiando e vuole interazione.

Ti mordicchia

Quando vogliono più attenzioni, alcuni gatti mordono durante le coccole. Piccoli morsi sulle mani o sulle dita, soprattutto durante un momento di coccole, possono essere un segnale di affetto e desiderio di interazione. È un comportamento che può derivare dall’istinto predatorio, ma spesso è solo un modo per giocare o per esprimere entusiasmo. Se il mordicchiare diventa eccessivo o troppo insistente, può essere utile distrarre il gatto con un giocattolo per incanalare la sua energia in modo appropriato.

Ti cammina tra le gambe

Quando il gatto ti cammina continuamente tra le gambe non sta cercando di farti del male facendoti inciampare ma ti sta chiedendo più attenzioni



Se il tuo gatto si infila tra le tue gambe mentre cammini, facendoti quasi inciampare, è un chiaro segnale di ricerca di attenzioni. Questo comportamento è spesso accompagnato da fusa e strofinamenti, ed è un modo per chiedere coccole o semplicemente per ribadire il legame con il suo umano. È anche un gesto di fiducia: il gatto si sente sicuro nel muoversi così vicino a te senza timore di essere respinto.

Ti mostra la pancia

Quando un gatto si rotola a pancia in su davanti a te sta compiendo un gesto di grande fiducia esponendo la parte più vulnerabile di sé. Spesso, questo comportamento è accompagnato da miagolii o movimenti delle zampe, segno che il gatto sta cercando attenzioni e vuole giocare. Tuttavia, non sempre un gatto che mostra la pancia vuole essere accarezzato in quella zona: è importante osservare il contesto per capire se desidera interazione o se sta solo esprimendo relax.

Ti accoglie quando entri in casa

Un segnale inequivocabile che il tuo gatto sente la tua mancanza e desidera la tua compagnia è il suo modo di accoglierti quando torni a casa. Alcuni gatti aspettano dietro la porta, altri si avvicinano subito con miagolii e fusa, mentre altri ancora ti girano intorno o ti saltano in braccio. Questo comportamento indica affetto e bisogno di attenzioni. Dopo una giornata fuori, il tuo gatto sta semplicemente dicendo che è felice di rivederti e vuole passare del tempo con te.