Perché il gatto ti dà le testate: cosa significa e cosa vuole comunicare

A volte il nostro gatto ci dà delle piccole "testate" sulle gambe. Questo gesto nella comunicazione dei felini ha significati ben precisi che ogni persona che vive con un gatto dovrebbe conoscere. Anche noto anche come "stamina di testa", questa piccola testata è un segnale di affiliazione con l'umano e può avere diversi significati a seconda del contesto.

Chi vive con un gatto sa che questi animali usano il corpo per esprimere emozioni e rafforzare le relazioni con gli altri membri della famiglia. Strusciarsi, sfregare la testa contro un mobile o una persona sono tutte forme di comunicazione. Vediamo quindi cosa rappresenta la testata.

Il gatto mi dà le testate: cos’è la stamina di testa

La "stamina di testa" è un comportamento che i gatti usano per marcare l’ambiente e le persone con il proprio odore. Nella loro testa, in particolare nella zona delle guance e della fronte, si trovano ghiandole sebacee che rilasciano feromoni, sostanze chimiche che trasmettono messaggi tra i membri della stessa specie.

Quando un gatto preme la testa contro un oggetto o una persona, deposita questi feromoni e lo identifica come parte del proprio territorio sicuro. Questo comportamento serve a creare un ambiente familiare e rassicurante.

Il gatto può dare delle piccole testate come segno d’affetto anche agli altri animali della casa



Nei gatti che vivono insieme, la stamina di testa viene spesso usata come segno di riconoscimento reciproco e di affiliazione. I felini che si sfregano la testa l’uno contro l’altro dimostrano di appartenere allo stesso gruppo sociale e di accettarsi. Quando un gatto compie questo gesto verso una persona sta esprimendo affetto e fiducia, riconoscendolo come parte della sua cerchia.

Stamina di testa, cosa vuole comunicare il gatto

Le testate però non sono tutte uguali! Ognuna ha un significato preciso a seconda del contesto in cui avviene e del legame che il gatto ha con il destinatario del gesto. Alcuni dei messaggi più comuni che un gatto può trasmettere con la stamina di testa sono:

Affetto : un gatto che dà testate al proprio umano sta mostrando affetto e riconoscimento sociale. È un segno che si sente a suo agio e sicuro in sua presenza;

: un gatto che dà testate al proprio umano sta mostrando affetto e riconoscimento sociale. È un segno che si sente a suo agio e sicuro in sua presenza; Marcare il territorio : il felino sta lasciando il suo odore su una persona o su un oggetto per segnalare che fa parte del suo territori e che gli "appartiene";

: il felino sta lasciando il suo odore su una persona o su un oggetto per segnalare che fa parte del suo territori e che gli "appartiene"; Richiesta di attenzioni : alcune testate sono un modo per attirare l’attenzione e ottenere coccole o interazioni. In questo caso il gatto accompagna il gesto con un leggero miagolio o delle fusa;

: alcune testate sono un modo per attirare l’attenzione e ottenere coccole o interazioni. In questo caso il gatto accompagna il gesto con un leggero miagolio o delle fusa; Comunicazione : tra felini la stamina di testa è un gesto di riconoscimento e accettazione sociale. Se due gatti convivono e si danno leggere testate significa che hanno instaurato un buon rapporto;

: tra felini la stamina di testa è un gesto di riconoscimento e accettazione sociale. Se due gatti convivono e si danno leggere testate significa che hanno instaurato un buon rapporto; Benessere: un gatto rilassato e sereno può dare testate semplicemente perché si sente appagato e vuole condividere questo stato con il suo umano.

Il gatto dà le testate, quando preoccuparsi

Un gatto che dà frequenti testate al muro può avere problemi neurologici



Nella maggior parte dei casi, la stamina di testa è un comportamento normale e positivo. Tuttavia, ci sono situazioni in cui può essere il segnale di un problema di salute. Se un gatto inizia improvvisamente a dare testate con insistenza, soprattutto contro superfici dure, potrebbe trattarsi di un sintomo di un disturbo neurologico. Inoltre, alcune patologie, come l’ipertensione felina, tumori cerebrali o infezioni, possono causare un comportamento anomalo in cui il gatto preme la testa contro muri o mobili senza apparente motivo.

Un altro segnale da non sottovalutare è un cambiamento improvviso nelle abitudini del gatto: se improvvisamente smette di dare testate o, al contrario, inizia a farlo in modo eccessivo, potrebbe esserci un disagio fisico o emotivo alla base. Stress, ansia o dolore possono alterare il comportamento dell’animale.

In caso di dubbi, è sempre consigliabile consultare il veterinario, soprattutto se il comportamento è accompagnato da altri sintomi, come letargia, perdita di equilibrio o cambiamenti nell’appetito.