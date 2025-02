I gatti sanno cosa sono i baci? Cosa provano e come reagiscono alle manifestazioni d’affetto umane

I gatti non interpretano baci e abbracci come segni d’affetto, ma li vedono come costrizioni. Preferiscono scegliere se e quando avvicinarsi, e altre attenzioni rispettose del loro spazio per sentirsi amati e a proprio agio nell'ambiente domestico.

Per noi baci e abbracci sono gesti di affetto, ma nel linguaggio dei gatti questi possono essere molto fastidiosi e possono essere interpretati addirittura come una violazione dei loro spazi. I gatti infatti sono animali indipendenti che danno grande importanza al loro spazio personale.

Un abbraccio, che per noi è una coccola rassicurante, per loro può essere una costrizione scomoda o addirittura una minaccia. Anche i baci sul muso, che per gli umani sono un segno d’affetto, non fanno parte del loro linguaggio.

Cosa provano i gatti quando li abbracciamo o baciamo?

Per capire la reazione di un gatto ai baci e agli abbracci, dobbiamo considerare il suo modo di interagire con il mondo. I felini comunicano principalmente attraverso il linguaggio del corpo e i feromoni. Quando due gatti si dimostrano affetto, lo fanno strofinandosi l’uno contro l’altro, facendo le fusa e leccandosi.

Quando un umano prende in braccio un gatto e lo stringe, questo potrebbe sentirsi bloccato e limitato nei movimenti. Per un animale così indipendente, perdere il controllo della situazione può generare stress o disagio. I baci, invece, sono un gesto che i gatti non comprendono naturalmente. Un contatto ravvicinato del viso potrebbe essere interpretato come un’invasione dello spazio personale. Per questo motivo, molti gatti tendono a irrigidirsi o a scostarsi quando vengono baciati.

Ovviamente, ogni gatto è un individuo unico: alcuni possono tollerare, e in qualche caso persino apprezzare un certo livello di coccole ravvicinate, ma per la maggior parte di loro abbracci e baci non sono affatto un segno d’affetto.

Come reagiscono i gatti a baci e abbracci?

Ogni gatto ha il proprio carattere e reagisce quindi in modo diverso alle invadenti manifestazioni d’amore umano. Tuttavia, ci sono alcuni comportamenti tipici che molti gatti mostrano quando sono infastiditi:

Si scansano : il segnale più chiaro che non gradiscono il contatto è quando si allontanano o girano la testa altrove;

: il segnale più chiaro che non gradiscono il contatto è quando si allontanano o girano la testa altrove; Cercano di divincolarsi : se un gatto si muove in modo irrequieto mentre viene abbracciato, sta cercando di liberarsi perché non si sente a suo agio;

: se un gatto si muove in modo irrequieto mentre viene abbracciato, sta cercando di liberarsi perché non si sente a suo agio; Muovono nervosamente la coda : una coda che si agita velocemente dà un segnale di irritazione e impazienza;

: una coda che si agita velocemente dà un segnale di irritazione e impazienza; Soffiano : questo è l'avvertimento più chiaro che il gatto è a disagio e vuole essere lasciato in pace;

: questo è l'avvertimento più chiaro che il gatto è a disagio e vuole essere lasciato in pace; Graffiano o mordono: se un gatto arriva a graffiare o mordere, significa che ha superato il limite della sopportazione ed è in forte stress.

4 modi sicuri per dimostrare affetto al nostro gatto

Anche se i gatti non amano i baci e gli abbracci come gli umani, ci sono tanti altri modi per dimostrare loro affetto in maniera che possano comprenderlo e apprezzarlo: