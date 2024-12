5 comportamenti umani che spaventano i gatti

Il gatto domestico è uno degli animali da compagnia più scelti e amati e può essere un ottimo compagno. Non sempre, invece, si può dire lo stesso di noi esseri umani, che spesso spaventiamo i gatti con alcuni nostri comportamenti. Questi felini, infatti, sono generalmente cauti e riservati, quindi non amano essere sorpresi o trattenuti e possono spaventarsi facilmente.

In particolare tutti i nostri comportamenti che possono causare uno sgradito “effetto sorpresa”, come rumori forti, movimenti bruschi, o anche semplicemente portare amici o altri animali in casa, potrebbero spaventare i nostri amici felini.

I rumori improvvisi

I gatti sono dotati di un udito estremamente sensibile. Questo, insieme al loro carattere cauto e schivo fa sì che possano spaventarsi facilmente per via di rumori forti o improvvisi. Molti possono abituarsi, ad esempio, al rumore dei tuoni durante i temporali, mentre alcuni comportamenti che facciamo noi esseri umani, anche senza volerlo, possono spaventarli.

La nostra è una specie fortemente vocale e usiamo i suoni e la parola come principale mezzo di comunicazione: urla improvvise, ma anche forti risate, battiti di mani o rumori causati da clacson, petardi o aspirapolvere in funzione sono tutte cose che possono spaventare i gatti. In generale qualsiasi rumore a cui il gatto non è abituato potrebbe essere fonte di paura e quindi in alcuni casi anche della musica troppo forte potrebbe far scappare il nostro amico felino.

I movimenti bruschi

Spesso, di pari passo con i rumori improvvisi, ci sono anche i movimenti bruschi: un qualsiasi gesto troppo avventato nelle vicinanze del gatto potrebbe spaventarlo, sempre per via della natura cauta di questi animali. In natura è sempre preferibile scappare piuttosto che indugiare di fronte ad un pericolo e rischiare la vita: per questo motivo i gatti hanno evoluto dei riflessi fulminei, che, però, vanno di pari passo con la possibilità di essere spaventati da un qualsiasi nostro gesto inconsulto.

Le sorprese

Così come noi esseri umani non amiamo quando qualcuno ci sorprende all’improvviso, anche i gatti possono spaventarsi per lo stesso motivo. Come dicevamo, questi animali sono molto cauti e anche durante un momento di gioco è importante fare attenzione a non avvicinare a loro degli oggetti senza che abbiano il tempo di accorgersene.

Sono infatti facili da trovare sul web dei video di gatti spaventati da cetrioli o zucchine, solitamente posizionati furtivamente dietro di loro mentre sono distratti, magari perché intenti a mangiare: non sarebbe, però, il cetriolo in sé ad essere un problema per il gatto, quanto invece il fatto di trovarsi di fronte a qualcosa che prima non c’era e ora improvvisamente c’è. Sottoporre i gatti a questi scherzi può sembrare divertente per noi, ma è tutt’altro che positivo per loro poiché è fonte di paura e stress.

Portare estranei in casa

Oltre a essere schivi, i gatti sono anche animali estremamente abitudinari e, in particolare quelli che vivono esclusivamente tra le mura di casa e a contatto con poche persone, possono andare a rifugiarsi quando notano degli estranei in casa. Questo accade perché sentono il loro spazio invaso, la loro routine alterata o semplicemente perché gli amici che ci vengono a trovare fanno dei rumori che il gatto non riconosce.

Ancora peggio se portiamo degli animali estranei in casa, in particolare se cani, di cui molti gatti sono naturalmente spaventati. Non dobbiamo, infatti, pensare che i gatti possano abituarsi rapidamente come noi alla presenza di persone o animali sconosciuti. Tuttavia, alcuni individui particolarmente socievoli e curiosi potrebbero lasciarsi avvicinare dopo aver testato il terreno per qualche minuto.

Gli abbracci

I gatti amano avere la propria libertà e indipendenza e, nonostante possano lasciarsi coccolare, va tenuto a mente che la loro pazienza non è infinita. Essere trattenuti per molto tempo, essere presi in braccio o anche comportamenti affettuosi per noi esseri umani come gli abbracci possono essere visti dal gatto come una costrizione.

Dobbiamo ricordarci sempre di non umanizzare i nostri amici a quattro zampe perché possono interpretare i nostri comportamenti in maniera diversa: essere maneggiato in maniera brusca o essere stretto, per un gatto può essere stressante e spaventoso. Per essere sicuri di non infastidire il nostro gatto possiamo coccolarlo in maniera dolce quando sarà lui a decidere di avvicinarsi.

*articolo realizzato con la consulenza di Sonia Campa, esperta in relazione uomo-gatto