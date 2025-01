Cosa significa quando il gatto si nasconde sotto il letto e come aiutarlo ad uscire

Il gatto spesso adotta tra le mura di casa comportamenti non del tutto chiari ai pet mate, ma che hanno sempre motivazioni ben radicate nel suo processo evolutivo. Nascondersi sotto al letto è uno di questi.

I gatti si nascondono spesso, principalmente per ragioni di sicurezza (effettiva e percepita) e sceglie posti specifici per farlo. Tra i posti preferiti per molti gatti c'è appunto lo spazio sotto il letto, un luogo particolarmente riparato da dove può osservare in sicurezza l'ambiente circostante. Ma la protezione non è l'unico motivo che lo spinge ad agire così: vediamo cosa significa quando il gatto di nasconde sotto il letto.

4 motivi per cui il gatto si nasconde sotto il letto

Il gatto vuole stare da solo

I gatti sono animali molto indipendenti e autonomi, oltre che sensibili. Queste caratteristiche messe insieme fanno sì che vi siano dei momenti in cui ricerca un luogo in cui rifugiarsi per stare per conto suo, senza stimoli esterni, e sentirsi protetto e al riparo da sguardi (e tocchi) indiscreti. Può succedere quindi che decida di nascondersi sotto il letto, dove difficilmente verrebbe intercettato a meno che qualcuno non decidesse di cercarlo.

Sotto il letto, inoltre, il gatto potrebbe trovare una temperatura migliore – più calda in inverno, più fresca in estate – e decidere di schiacciare un pisolino in tutta tranquillità.

Il gatto è spaventato

Un gatto spaventato potrebbe cercare un nascondiglio da cui osservare l’ambiente esterno in tranquillità. Per questi animali elementi estranei all’interno del contesto in cui vivono – che si tratti di una persona sconosciuta, un altro animale, o ancora rumori forti, tanto per citarne alcuni – comportano un aumento del senso di minaccia, e una reazione potrebbe appunto essere andare a nascondersi sotto il letto sino a quando la situazione non gli sembra più pericolosa.

Il gatto è malato o sta male

Alcuni gatti tendono a isolarsi quando stanno male. Il proverbiale “leccarsi le ferite”, che li spinge a trovare un luogo sicuro in cui riposare e attendere che il malessere passi, senza interferenze da parte di esseri umani o altri animali.

Si tratta di un’inclinazione naturale, trasferita poi tra le mura domestiche, che necessita di monitoraggio: un malessere passeggero non dovrebbe destare preoccupazione, ma se il gatto resta sotto il letto per un periodo prolungato è bene rivolgersi a un veterinario.

Il gatto sta giocando

Alcuni gatti potrebbero nascondersi sotto il letto perché stanno preparando un agguato, e in generale perché stanno giocando. Nel mondo dei felini il gioco richiama le dinamiche della caccia, ed è dunque frequente vederli nascondersi per osservare l’ambiente esterno e poi balzare fuori, puntando a un giocattolo o alle gambe dell’umano di riferimento.

Come far uscire il gatto che si è nascosto sotto il letto

I gatti tendono a cercare rifugio in luoghi che percepiscono come sicuri, spesso nascondendosi ripetutamente nello stesso posto. Se tendono a farlo troppo spesso, occorre indagare i possibili motivi, specialmente per capire se ciò è dovuto a paura o stress. Comprendere e affrontare le cause alla base di questo comportamento è l'unico modo efficace e utile per aiutare il micio. Sarà poi lui a decidere di volta in volta se e quali rifugi usare. Infatti, è importante ricordare che i gatti amano nascondersi e avere luoghi tranquilli, per cui se non ci sono motivi validi non c'è bisogno di obbligarlo a uscire.

Bisogna sempre lasciare al gatto la possibilità di esplorare la casa alla ricerca di luoghi tranquilli e accessibili dove all'occorrenza nascondersi e se scegli il letto non c'è motivo di preoccuparsi. In questo modo può esprimere le sue naturali inclinazioni da felino predatore e avere un posto tranquillo dove riposare, rilassarsi o allontanarsi da eventuali fonti di stress. Bisogna però stare attenti a leggere i segnali di questo comportamento e, soprattutto, permettergli di farlo in totale sicurezza.

*articolo realizzato con la consulenza di Sonia Campa, esperta in relazione uomo-gatto