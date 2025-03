Cosa significa quando il gatto si sdraia nella lettiera: perché lo fa e cosa vuole comunicarti

Se il cane ha problemi di mobilità oppure è stressato potresti trovarlo sdraiato nella lettiera anche se non la sta usando in quel momento. Monitora questo comportamento perché potrebbe essere la spia di un problema di salute o comportamentale.

Se ti capita di trovare il tuo gatto sdraiato o seduto nella lettiera anche quando non ha bisogno di usarla c'è un motivo. Questo atteggiamento può sembrare insolito o persino preoccupante, soprattutto se il gatto lo fa spesso, ma esistono numerose ragioni che possono spiegarlo. Alcune di queste rappresentano un campanello d'allarme a cui è bene prestare attenzione.

Interpretare nel modo giusto il comportamento del proprio gatto e valutare il contesto in cui si verifica è fondamentale per capire se si tratta di qualcosa di normale o se è necessario intervenire.

Il gatto si sente stressato o insicuro

Uno dei motivi più comuni per cui un gatto può scegliere di stare nella lettiera è lo stress. La lettiera è uno spazio chiuso, con pareti protettive (se è coperta) e un odore familiare, il che la rende un rifugio sicuro per un gatto ansioso o spaventato. Questo comportamento può manifestarsi, ad esempio, dopo un trasloco, l’arrivo di un nuovo animale in casa o cambiamenti nella routine quotidiana.

Se il tuo gatto è stressato devi capire qual è la causa. Inizia a offrirgli altri posti sicuri dove rifugiarsi, come cucce accoglienti o scatole di cartone, dove i gatti amano rifugiarsi, e assicurati che la casa sia un ambiente tranquillo.

Sta proteggendo il suo territorio

I gatti sono animali molto territoriali e la lettiera è un luogo molto importante per loro. Se in casa ci sono altri animali o anche altri gatti, il tuo amico a quattro zampe potrebbe sdraiarsi nella lettiera per segnalare che quel posto è suo.

Se hai più gatti è importante che ci siano più lettiere posizionate in diversi punti della casa. La regola generale è avere una lettiera per ogni gatto più una extra, così da ridurre prevenire eventuali conflitti territoriali.

Ha un problema di salute

A volte il gatto si sdraia nella lettiera come conseguenza di un problema di salute, soprattutto se mostra altri sintomi come difficoltà a urinare, cambiamenti nelle abitudini alimentari o comportamentali. Malattie urinarie, come la cistite o i calcoli renali, possono far sentire il gatto a disagio, spingendolo a rimanere nella lettiera perché associa quel luogo al suo bisogno di urinare.

Se noti segnali di malessere, porta subito il gatto dal veterinario per un controllo. Le malattie del tratto urinario possono essere serie e richiedere cure immediate.

È un cucciolo e sta esplorando

I gattini possono trovare la lettiera un posto comodo per riposare, ma offrendo loro delle alternative con il tempo smetteranno



I gattini si dedicano molto all'esplorazione dell’ambiente circostante, e possono vedere la lettiera come un posto comodo dove stare. Questo comportamento è abbastanza normale nei primi mesi di vita e di solito scompare man mano che il gattino cresce e impara ad associare la lettiera solo ai bisogni.

In questo caso non c’è nulla di cui preoccuparsi. Basta assicurarsi che il gattino abbia altri posti confortevoli dove riposare, come una coperta morbida o una cuccia. Con il tempo, smetterà di sdraiarsi nella lettiera.

La lettiera è l’unico posto tranquillo

Se la casa è molto rumorosa o se ci sono troppi stimoli, il gatto potrebbe cercare rifugio nella lettiera semplicemente perché è l’unico posto tranquillo dove può stare. Questo può accadere in case con bambini piccoli, altri animali o ambienti molto caotici.

Offri al gatto un posto sicuro dove possa rilassarsi senza essere disturbato. Una varietà di cucce poste a diverse altezze, una stanza tranquilla o una scatola nascosta in un angolo possono essere soluzioni efficaci per dargli un’alternativa.

La lettiera ha una sabbia confortevole

Alcuni gatti possono trovare la sabbia della lettiera confortevole e restare sdraiati a lungo



Alcuni gatti possono trovare la sabbia della lettiera particolarmente piacevole. Questo accade soprattutto se la lettiera è sempre pulita e se la sabbia ha una consistenza fine e soffice.

Se il gatto sta bene e non ci sono altri segnali di disagio, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Tuttavia, per evitare che prenda questa abitudine, assicurati che abbia alternative comode, come una coperta o una cuccia con un’imbottitura simile.

È anziano e ha difficoltà a muoversi

I gatti anziani possono soffrire di dolori articolari o di artrite, che rendono difficili i movimenti. Se la lettiera è facilmente accessibile e comoda, potrebbero sceglierla come posto dove riposare per evitare di doversi spostare troppo.

Se il tuo gatto è anziano e inizia a dormire nella lettiera, potrebbe aver bisogno di una visita dal veterinario. Potresti anche aiutarlo fornendogli una lettiera con bordi bassi per facilitare l’accesso e mettendo a sua disposizione una cuccia morbida e facilmente raggiungibile.

Sta vivendo un cambiamento importante

Un cambio di casa, l’arrivo di un nuovo membro della famiglia (umano o animale) o anche solo un cambio nella posizione della lettiera possono destabilizzare il gatto, spingendolo a cercare conforto nella sua lettiera.

Se il gatto sta attraversando un cambiamento, dagli tempo per adattarsi e assicurati che abbia luoghi sicuri dove rifugiarsi. Mantieni la routine il più stabile possibile e cerca di rassicurarlo.