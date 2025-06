Come abituare il gatto alla lettiera nuova: quando iniziare e cosa fare

Far capire al gatto che deve usare la lettiera è fondamentale per garantire una serena convivenza in casa. Questo processo però non è scontato né automatico e richiede pazienza e attenzione. È importante sapere quando iniziare ad abituarlo, scegliere la lettiera giusta, posizionarla correttamente e seguire alcune regole. Se il gatto continua a non usarla, potrebbero esserci delle soluzioni specifiche per risolvere il problema, che spesso è involontariamente causato proprio da noi.

A differenza di quello che comunemente si pensa, infatti, normalmente non c'è bisogno del nostro intervento perché il gatto faccia i propri bisogni nella lettiera: per loro è normale cercare un substrato dove seppellirli, come la sabbietta, infatti rappresenta un comportamento innato che emerger già intorno alla terza o quarta settimana di vita del cucciolo. Quando ciò non accade significa che stiamo rendendo questa esperienza non gradita al nostro compagno felino.

Vediamo quindi come intervenire.

Quando abituare il gatto alla lettiera

Il momento ideale per iniziare ad abituare il gatto alla lettiera è quando è ancora un cucciolo. In questa fase, i gattini iniziano a esplorare e a imparare dai loro simili, quindi è più facile insegnare loro nuove abitudini, soprattutto se come abbiamo detto sono già predisposti alla gestualità richiesta per usarla.

Se si adotta un gatto adulto, il processo potrebbe richiedere più tempo perché per diverse motivazioni non è riuscito ad apprenderlo prima. Tuttavia, con pazienza e costanza è possibile ottenere buoni risultati. È cruciale a questo scopo osservare il suo comportamento e agire prontamente per guidarlo verso l'uso corretto della lettiera.

Come scegliere la lettiera giusta

La scelta della lettiera è un fattore determinante per il successo del processo. Esistono diversi tipi di lettiere, tra cui quelle aperte, chiuse e autopulenti. Le lettiere aperte sono generalmente preferite dai gatti, poiché offrono una visione completa dell'ambiente circostante e un facile accesso. Tuttavia, le cassette chiuse possono essere utili per ridurre la dispersione di sabbia e contenere gli odori. Le lettiere autopulenti, sebbene più costose, possono facilitare la manutenzione quotidiana.

Spesso se il gatto evita la lettiera è perché abbiamo scelto il tipo sbagliato: ad esempio può percepire quella chiusa come se fossero in "trappola” e provare una sensazione di costrizione. Bisogna quindi provare e assecondare le preferenze del micio.

La scelta della sabbietta è altrettanto importante: le sabbiette agglomeranti sono pratiche perché facilitano la rimozione dei bisogni, mentre quelle non agglomeranti possono essere preferite dai gatti più sensibili. Anche in questo caso alcuni gatti possono rifiutare la cassetta a causa di una scelta sbagliata di sabbietta, quindi è utile sperimentare diverse opzioni per trovare quella più adatta al proprio felino.

Cosa fare quando si cambia lettiera

Quando si cambia la lettiera del gatto, ci sono alcune cose da fare per evitare di inibire l'utilizzo al micio. Quando si cambia la sabbia con un altro tipo o si acquisti addirittura una lettiera nuova, è meglio farlo con gradualità: mescola la sabbia vecchia e quella nuova in modo che il gatto si abitui alla novità senza stress. Ugualmente, se devi spostare la lettiera in un altro luogo, utilizza entrambe le aree per un po' di tempo e cambia gradualmente, anche per vedere se il micio è d'accordo con questo "trasloco".

La manutenzione è poi fondamentale: è importante pulire bene il vassoio almeno una volta al giorno, rimuovendo le feci e i grumi di sabbia sporchi, ed effettuare un cambio completo della sabbia almeno una o due volte a settimana.

Quando si sostituisce completamente la sabbia, invece, è buona abitudine pulire bene la lettiera con acqua calda e un detergente neutro, evitando prodotti troppo profumati o aggressivi, che potrebbero infastidire l'estremamente sensibile senso dell'olfatto del gatto.

Dove posizionare la lettiera e perché averne più di una in casa

La posizione della lettiera gioca un ruolo cruciale nel suo utilizzo. È consigliabile collocarla in un luogo tranquillo e riservato, lontano dalle zone di passaggio e dal cibo, questo perché in quei momenti il gatto si sente al massimo della sua vulnerabilità e deve sentirsi sicuro di non essere disturbato.

Se poi la casa è grande, potrebbe essere utile avere più di una lettiera, specialmente se ci sono più gatti. È importante che la lettiera sia facilmente accessibile e che non debba affrontare ostacoli per raggiungerla. Spostarla di frequente può confondere il nostro felino, quindi è preferibile trovare una posizione adeguata e mantenerla nel tempo.

Come far capire al gatto che deve fare i bisogni nella lettiera

Per insegnare al gatto a usare la lettiera, è utile osservare i suoi comportamenti e intervenire tempestivamente. Dopo i pasti o quando si sveglia, il gatto potrebbe avere bisogno di fare i bisogni, quindi è il momento giusto per guidarlo verso la lettiera. Posizionare il gatto al suo interno e incoraggiarlo con dolcezza può aiutarlo a capire il suo scopo. Se il gatto inizia a fare i bisogni fuori dalla lettiera, è importante pulire immediatamente e accuratamente la zona per eliminare gli odori che potrebbero attrarlo di nuovo lì.

Ricordiamo che il nostro compito deve essere principalmente quello di mettergli a disposizione la cassetta e creare le condizioni affinché per il micio sia un'esperienza positiva. Inizialmente il gatto adulto che non è abituato, o il cucciolo, si avvicinerà al nuovo oggetto spinto dalla curiosità, appena sarà pronto, in completa autonomia, scaverà una piccola buca ed espleterà i propri bisogni.

Utilizzare cibo e carezze quando usa correttamente la lettiera può incentivarlo a ripetere il comportamento desiderato. Evitare sempre punizioni o urla, poiché possono spaventarlo e peggiorare la situazione.

Cosa fare se continua a non usare la lettiera?

Se il gatto continua a non usare la lettiera nonostante gli accorgimenti potrebbe esserci un problema di salute. In questi casi, è consigliabile consultare un veterinario per escludere eventuali infezioni alle vie urinarie o problemi gastrointestinali. Se il gatto è sano, potrebbe si tratta invece di un problema comportamentale, in questo caso la figura di riferimento è l'esperto in comportamento felino che può offrire soluzioni specifiche basate sull'individuo e sulla relazione con l'umano di riferimento.

Alcuni gatti infatti possono essere particolarmente sensibili ai cambiamenti ambientali o alle dinamiche familiari. Ridurre lo stress e mantenere una routine stabile può aiutare a risolvere il problema. Banalmente, anche assicurarsi che la lettiera sia sempre pulita e accogliente è essenziale, molti gatti potrebbero rifiutarne una sporca.