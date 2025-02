Cosa significa quando il gatto miagola subito dopo aver fatto i bisogni: ecco cosa vuole comunicarti

Il miagolio dopo aver usato la lettiera non è un comportamento strano e, nella maggior parte dei casi, non è motivo di preoccupazione. Capita ad esempio perché la lettiera è sporca, oppure perché desidera attenzione. Capire di quale caso si tratta è fondamentale per escludere problemi di salute.

Se hai un gatto, probabilmente ti sarà capitato di sentirlo miagolare subito dopo aver usato la lettiera. Magari ti fissa mentre lo fa, come se volesse dirti qualcosa: questo comportamento può sembrare strano, ma in realtà ha diverse spiegazioni.

Vediamo insieme le possibili cause e come rispondere al meglio.

Sta esprimendo sollievo

Uno dei motivi più comuni per cui il gatto miagola dopo aver fatto i bisogni è che si sente sollevato. Proprio come noi possiamo provare un senso di benessere dopo aver usato il bagno, anche i gatti possono avvertire qualcosa di simile. Il miagolio potrebbe quindi essere una sorta di soddisfazione.

In questo caso è il contesto a cambiare tutto: se il gatto appare rilassato e sereno dopo aver usato la lettiera, allora il miagolio non è un segnale preoccupante ma semplicemente il suo modo di farti sapere che "tutto è andato bene".

Sta cercando attenzione

Alcuni gatti miagolano dopo aver fatto i bisogni perché vogliono attirare l’attenzione del loro umano. Magari vogliono coccole, magari vogliono giocare, oppure hanno semplicemente bisogno di interagire con te.

Se il gatto sembra in cerca di attenzioni in questi frangenti puoi dedicargli qualche minuto. Se invece il suo comportamento diventa insistente, è il caso di approfondire per capire se c’è un bisogno non soddisfatto di un altro tipo.

La lettiera è sporca

I gatti sono animali molto puliti e, se la loro lettiera non è nelle condizioni ideali, non si fanno problemi a farti sapere che qualcosa non va. Un miagolio particolarmente pronunciato dopo aver fatto i bisogni può significare che il gatto sta protestando perché la sabbia non è abbastanza pulita o non gradisce l’odore.

Assicurati di pulire la lettiera regolarmente, rimuovendo i rifiuti almeno una o due volte al giorno. Se il problema continua prova a cambiare tipo di sabbia o posizione della lettiera per vedere se il gatto si sente più a suo agio.

Ha dolore o fastidio

Se il miagolio è particolarmente insistente e accompagnato da altri segnali di disagio come sforzi eccessivi, sangue nelle urine o feci, occessivo leccamento delle parti intime, allora il gatto potrebbe avere un problema di salute. Le infezioni urinarie, la stitichezza e i calcoli sono abbastanza comuni tra i felini e il primo segnale spesso è proprio il disagio nell'usare la lettiera.

Quindi se noti segnali di sofferenza contatta subito il veterinario.

Sta marcando il territorio

In alcuni casi, specialmente nei gatti non sterilizzati, il miagolio dopo aver usato la lettiera può essere un segnale di marcatura territoriale. Alcuni gatti infatti sfruttano anche l’odore dei loro bisogni per palesare la loro presenza, e in questo contesto il miagolio potrebbe essere un modo per rinforzare questo messaggio.

Sta comunicando con te per abitudine

Alcuni gatti sviluppano semplicemente l’abitudine di miagolare dopo aver fatto i bisogni, senza un motivo preciso. Magari un tempo hanno ricevuto una risposta dall’umano, ad esempio, veniva a pulire la lettiera subito dopo, e ora lo fanno sempre.

Se il miagolio non è associato a segni di disagio o problemi di salute, puoi scegliere se ignorarlo o rispondere con qualche parola rassicurante.

Vuole che tu controlli la lettiera

Ci sono poi gatti che miagolano perché vogliono che il loro umano venga a vedere cosa hanno fatto. Questo comportamento è più comune negli individui che hanno un forte legame con le persone o che sono stati abituati fin da piccoli a ricevere attenzione dopo aver usato la lettiera.

Se il tuo gatto vuole che tu controlli la lettiera, puoi dargli un’occhiata per assicurarti che sia tutto normale. Non è necessario rispondere sempre alla sua richiesta, ma potrebbe fargli piacere la tua attenzione.