Perché il gatto non vuole più usare la lettiera e cosa fare in questi casi

Il gatto rifiuta la lettiera per diversi motivi, soprattutto se abbiamo cambiato tipologia o posizione da poco oppure non viene pulita di frequente. Per riabituarlo a fare i bisogni nella sabbietta occorre quindi fare attenzione a questi aspetti.

L’utilizzo della lettiera non è qualcosa che va insegnato al gatto, ma un comportamento innato che emerge già nelle prime settimane di vita, da quando il riflesso di minzione e defecazione non è più sollecitato dalla madre. Se il gatto non usa la lettiera, dunque, c’è qualcosa che lo sta disturbando: potrebbe trattarsi del tipo di lettiera, della sabbia utilizzata o della posizione. In altri casi invece potremmo essere davanti a un gatto che non si sente bene, a livello fisico o psicologico. Vediamo come risolvere la situazione.

Perché il gatto non fa più i bisogni nella lettiera

Sono diversi i motivi per cui il gatto non usa più la lettiera. Può trattarsi di una sabbia che non gli è congeniale, soprattutto se è stata cambiata da poco la tipologia, o del modello, aperto o chiuso con una copertura superiore. Le dimensioni della lettiera contano allo stesso modo, perché una troppo piccola potrebbe scoraggiare il gatto a entrarci.

Alcuni gatti inoltre non apprezzano se la lettiera è sistemata in un punto troppo angusto, di passaggio o rumoroso, e ovviamente se è vicina alla zona del cibo e dell’acqua. A questo si aggiunge la frequenza di pulizia: i gatti non amano usare lettiere in cui si sono accumulati i bisogni.

Se non si tratta di problematiche “esterne”, a tenere il gatto lontano dalla lettiera potrebbero essere ragioni di salute: potrebbe non stare bene, essere costipato o soffrire di qualche problema alle vie urinarie.

Come riabituare il gatto alla lettiera

Come detto inizialmente non si può – e non si deve – convincere il gatto a fare i bisogni nella lettiera: si tratta di qualcosa che fa da solo, in totale autonomia. Se non sta usando la lettiera c’è una motivazione che va affrontata e un problema che va risolto. Se, per esempio, è la sabbia, si può provare a sostituire quella che si sta usando con un’altra tipologia. Lo stesso vale per la lettiera, visto che ci sono gatti che preferiscono quelle aperte, prive di copertura superiore, e altri che invece utilizzano più volentieri quelle chiuse.

La lettiera deve inoltre essere abbastanza ampia da consentirgli di entrarvi agevolmente e di muovervisi, anche per scavare, ed essere posizionata in una zona tranquilla, senza fonti di disturbo nei pressi: no ai luoghi di passaggio o rumorosi, visto che quando fa i bisogni il gatto si sente vulnerabile e potrebbe non gradire di sentirsi troppo esposto.

Se, una volta rimossi tutti questi potenziali blocchi, il gatto continua a non usare la lettiera, potrebbe essere opportuno consultare un veterinario per capire se alla base vi possono essere problemi di salute (come per esempio cistite, stitichezza o altri disturbi) o psicologici. Alcuni gatti in situazioni in cui si sentono molto stressati – posti nuovi, trasferimenti, nuovi ingressi in casa – potrebbero rinunciare all’uso della lettiera sino a quando non si sentono abbastanza sicuri da farlo.