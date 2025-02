Per quale motivo i gatti devono sotterrare i loro bisogni nella lettiera?

L'abitudine del gatto di coprire i propri bisogni nella lettiera è un comportamento innato, ereditato dai loro antenati. Oggi i gatti lo fanno ancora per coprire gli odori e celare la propria presenza a possibili predatori, un istinto che sopravvive anche tra gli individui che vivono in casa.

Per i gatti coprire le proprie feci è un modo per non lasciare tracce olfattive che potrebbero attirare predatori oppure segnalare la loro presenza a potenziali prede. Questo comportamento innato ha radici profonde tanto da sopravvivere ancora oggi in gatti che vivono in casa e che, nei fatti, non partecipano a questo tipo di dinamiche.

Rendersene conto è facilissimo per chiunque viva con un gatto: anche quelli che vivono in casa infatti scavano, fanno i bisogni e poi li coprono con la sabbietta a disposizione nella lettiera. Tuttavia esistono alcuni casi in cui ciò non avviene: si tratta di campanelli d'allarme a cui prestare attenzione.

Perché i gatti domestici coprono ancora i loro bisogni

Anche i gatti che vivono al sicuro nelle nostre case, senza la minaccia di predatori o rivali, continuano a seppellire i bisogni nella lettiera. Questo potrebbe derivare dal bisogno di mantenere pulito l'ambiente in cui vivono, ma accade principalmente perché si tratta di un comportamento innato e non appreso o frutto di emulazione.

Anche i gattini molto piccoli, senza aver visto altri gatti eseguire questa azione, iniziano spontaneamente a scavare e coprire le loro deiezioni appena iniziano a usare la lettiera. Questo suggerisce che si tratta di un comportamento radicato.

Anche se l'ambiente domestico non presenta le stesse minacce di quello selvatico, il gatto potrebbe comunque percepire la necessità di nascondere i propri odori per una questione di sicurezza. Questo atteggiamento potrebbe essere più marcato se il gatto convive con altri animali, tuttavia in alcuni casi particolari alcuni gatti smettono di seppellire i propri bisogni. Si tratta di un campanello d'allarme a cui prestare attenzione.

Cosa fare se il gatto non seppellisce più i bisogni nella lettiera

Può capitare che un gatto, improvvisamente, smetta di coprire i propri bisogni nella lettiera. Questo comportamento può essere il segnale di un problema sottostante. Una delle cause più comuni riguarda la lettiera stessa. I gatti infatti sono noti per essere molto esigenti riguardo alla pulizia e alla tipologia di lettiera utilizzata. Se è sporca, potrebbe rifiutarsi di scavare e quindi di coprire i suoi bisogni. Anche la grandezza gioca un ruolo importante: se è troppo piccola o troppo profonda il gatto potrebbe trovarla scomoda e modificare di conseguenza il suo comportamento.

Un altro aspetto da considerare è la posizione della lettiera. Se si trova in un luogo troppo rumoroso o esposto, il gatto potrebbe sentirsi insicuro nell'usarla correttamente. Anche un cambio improvviso della tipologia di sabbia o della marca di lettiera può influenzare il suo comportamento: alcuni gatti sono molto sensibili alle variazioni di texture o di odore e potrebbero evitare di interagire con la nuova lettiera come facevano in precedenza.

Anche eventi stressanti come l'arrivo di un nuovo animale in casa, traslochi o cambiamenti nell’ambiente domestico possono portare il gatto a modificare le sue abitudini igieniche. Se il gatto ha dolore o disagio mentre fa i suoi bisogni, potrebbe associare la lettiera a un'esperienza negativa e smettere di usarla come prima. In questi casi, una visita dal veterinario è consigliata per escludere eventuali problemi di salute.