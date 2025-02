5 cibi che i gatti odiano per il loro odore

Alcuni alimenti che fanno parte della nostra dieta hanno un odore che i gatti trovano insopportabile. Il loro olfatto è molto più sviluppato del nostro e per questo alcuni odori particolarmente intensi li infastidiscono al punto da farli scappare, come agrumi, aceto, vino e alcune erbe aromatiche.

Il motivo di questa repulsione risiede nel modo con cui i gatti utilizzano l'olfatto per esplorare il mondo e valutare se un cibo è sicuro da mangiare. Gli odori forti e pungenti vengono spesso associati a qualcosa di potenzialmente pericoloso, spingendoli a stare alla larga. In molti casi questi alimenti non sono tossici ma solo sgraditi ai gatti.

Arance

Tra gli odori meno tollerati dai gatti ci sono gli agrumi: limone, arancia, lime e pompelmo hanno un profumo intenso che per molte persone è piacevole, ma per un gatto è decisamente fastidioso. Anche se questi frutti non sono tossici per loro rappresentano un vero e proprio repellente naturale.

Infatti, molte persone utilizzano bucce e piante di agrumi per tenere i gatti lontani da determinate aree della casa e del giardino. Un trucco analogo è quello di spruzzare sul terreno una miscela di acqua e olio essenziale di agrumi, ben diluito, per dissuaderli senza far loro alcun male.

Menta

Un altro profumo che i gatti detestano è quello della menta e, più in generale, di tutti gli odori mentolati. Oltre alla menta rientrano in questa categoria anche il timo e l’eucalipto. Questi aromi hanno note fresche e pungenti che risultano troppo forti per l'olfatto del micio.

Nonostante non siano alimenti strettamente tossici per i gatti, questi odori riescono a tenerli a distanza. Alcuni prodotti per la pulizia della casa o per la cura personale contengono oli essenziali di menta o eucalipto, quindi se si nota che il gatto evita certe zone dopo la pulizia, potrebbe essere proprio a causa di questi profumi.

Finocchi

Il finocchio è una pianta aromatica dal profumo molto caratteristico, che però i gatti non apprezzano. Anche se non è un alimento tossico per loro, il suo odore li infastidisce al punto da spingerli a non avvicinarsi.

È interessante notare che alcuni gatti possono addirittura indietreggiare o arricciare il naso se sentono l’odore del finocchio, segno evidente di quanto lo trovino sgradevole.

Aceto

L’aceto ha un odore particolarmente acido e pungente che i gatti trovano insopportabile. Basta aprire una bottiglia di aceto perché un felino si allontani immediatamente dalla stanza. Questo perché il loro senso dell’olfatto è molto più sensibile del nostro e percepisce le sostanze volatili in modo amplificato.

Ma non è solo una questione di odore: i gatti percepiscono quasi tutti i sapori in maniera diversa rispetto a noi. Le loro papille gustative non si trovano solo sulla lingua, ma anche in altre parti della bocca. Come spiega la veterinaria esperta in nutrizione Maria Mayer: "Una volta che il cibo, anche grazie alla saliva con cui viene impastato, libera delle molecole, queste vengono percepite e tradotte in impulsi elettrici, per viaggiare nei neuroni fino al cervello del gatto. È solo a questo punto che l’informazione viene decodificata e analizzata, per essere poi catalogata in ‘gradito’ o ‘sgradito’". Questo spiega perché i gatti evitano istintivamente tutto ciò che contiene aceto: il suo odore e il suo sapore risultano troppo forti e sgradevoli per loro.

Vino

Tutti gli alcolici sono estremamente sgraditi ai gatti, e il motivo principale è proprio l’alcol. Più una bevanda ne contiene, più il gatto ne starà lontano. Il vino, ad esempio, ha un aroma intenso che può essere piacevole per noi, ma per un felino è assolutamente repellente.

Oltre a essere fastidioso per l’olfatto del gatto, l’alcol è anche altamente tossico. Anche una piccola quantità ingerita accidentalmente può causare problemi seri, come difficoltà respiratorie, perdita di coordinazione e, nei casi più gravi, danni al fegato o al sistema nervoso. Per questo motivo, è sempre meglio evitare di lasciare bicchieri di vino o altri alcolici alla portata del gatto.