7 cibi preferiti dai gatti: dal tonno allo yogurt, ecco quelli che i mici amano di più

Ogni gatto possiede un gusto proprio e specifico, tuttavia ci sono alcuni cibi che per le loro caratteristiche di gusto e odore sono apprezzati dalla maggior parte dei mici. Tra questi ci sono per esempio le alici e la maionese, un alimento non proprio salutare.

Tenendo presente che il gatto è un carnivoro stretto, e la sua dieta deve basarsi prevalentemente su proteine di origine animale, ecco i 7 cibi che potrebbe preferire con più facilità.

Carne bianca

La carne oltre a essere l'alimento base della dieta del gatto è anche quello che apprezza di più, specie se si tratta di carne bianca servita appena scottata e condita con un piccolo pizzico di sale. I gatti apprezzano meno sapori forti come quelli della selvaggina, mentre la delicatezza della carne bianca è decisamente apprezzata.

Via libera quindi al pollo, attenzione invece alla carne di maiale, che deve essere sempre data cotta per evitare la malattia di Aujeszky, meglio nota come pseudorabbia, un'infezione letale per i gatti.

"Un altro consiglio importante riguardo la carne è quello di curare non solo il metodo di cottura, ma la grandezza e la consistenza dei pezzi che andrete ad offrire – spiega la veterinaria esperta in nutrizione Maria Mayer – Per il vostro gatto infatti non è uguale dare uno straccetto di vitello o un cubetto di carne di vitello: ai suoi occhi sono due cibi completamente diversi. Ricordate quindi di fare diverse prove e in caso piacesse, non eccedete oltre i 20g al giorno a gatto senza supervisione di un medico veterinario esperto in nutrizione".

Tonno in scatola

Anche il tonno in scatola è molto gradito ai gatti. Spesso il gusto per il pesce, come per molti altri, nasce quando il gatto è cucciolo. In generale però non deve sorprendere che i mici lo apprezzino: amano i sapori delicati e per questo il sapore leggero del tonno in scatola e la sua consistenza umida e morbida possono esercitare una grande attrazione.

Pur essendo un alimento ricco di acidi grassi essenziali Omega-3, il tonno però dovrebbe essere dato con grande parsimonia al gatto perché si tratta di uno dei cibi più ricchi di istamina, un composto presente normalmente in tutti i tessuti dell’organismo che però quando è concentrato in grandi quantità rischia di scatenare una crisi allergica.

"Oltre a questo – aggiunge Mayer – il tonno può contenere anche concentrazioni di metalli pesanti. Mi raccomando quindi di non darlo più di 2 o 3 volte al mese al massimo".

Alici

Alici e sarde cotte vanno date al gatto rigorosamente senza lische



I gatti amano molto anche le alici, sia fresche che essiccate, questo perché il sapore del pesce azzurro stimola le papille gustative dei gatti, anche quelli dai gusti più difficili. Per dare pesce azzurro al gatto la veterinaria dà alcuni accorgimenti: "Nel caso piacesse crudo, congelatelo previamente per almeno 4 giorni in modo eliminare l’Anisakis, un parassita molto comune nei nostri mari. Se dovesse vomitare, non vi spaventate, può essere normale: un singolo episodio di vomito dopo 1-2 ore da un pasto con sarde o acciughe è la norma per tanti gatti. In questo caso evitate di darle ancora. Se le date essiccate potete saltare questo passaggio e in genere con il crudo non sono un problema, ma se date alici o sarde cotte mi raccomando diliscatele prima".

La dose giornaliera è analoga a quella della carne: non più di una ventina di grammi nel caso del pesce fresco, e circa 6-7 grammi di alici essiccate.

Yogurt

Un cucchiaino di yogurt bianco intero somministrato occasionalmente può dare numerosi benefici alla flora microbica del micio



Alcuni gatti impazziscono per lo yogurt. Lo amano perché si tratta di un alimento leggermente acidulo, un gusto molto apprezzato dai mici. Per somministrarlo senza rischi, e anzi apportando numerosi benefici alla loro flora microbica, è bene seguire alcuni accorgimenti.

Lo yogurt va dato solo bianco, intero, senza zuccheri o aggiunta di frutta. Come quantità, orientativamente un cucchiaino al giorno può andar bene, ma se doveste notare le feci un po’ più molli, potrebbe essere lo yogurt che dà noia.

Parmigiano

I formaggi invece sono in generale tutti autorizzati, eccetto il gorgonzola e altri formaggi erborinati, che possono provocare intossicazioni, e che spesso tra l'altro hanno un gusto forte sgradito ai mici. Tra i formaggi più apprezzato invece c'è il parmigiano reggiano.

Anche in questo caso per mangiare il parmigiano il nostro piccolo carnivoro deve rispettare alcune regole: "Va dato in piccole quantità e non tutti i giorni, in quanto la caseina presente nei formaggi è una molecola difficile da digerire per il nostro gatto".

Maionese

Alcuni gatti adorano la maionese, purtroppo. Si tratta infatti di un cibo non salutare che come altri alimenti a base di grassi deve essere dato con parsimonia per evitare che possa creare problemi alla salute. Se il gatto è davvero ghiotto di maionese è possibile dargli occasionalmente delle piccole quantità in modo da alterare eccessivamente la sua glicemia.

I grassi sono pericolosi anche perché i gatti che vivono in casa rischiano spesso di diventare obesi a causa della combinazione di scarso movimento e troppo cibo. Dare in aggiunta anche la maionese potrebbe quindi essere molto deleterio.

Pane

Il gatto dovrebbe restare sempre lontano dal pane



Alcuni gatti possono impazzire per il pane o altri lievitati come ad esempio i cornetti. Si tratta di un'inclinazione davvero malsana dato che il gatto è un carnivoro stretto e non possiede gli enzimi destinati alla digestione dell'amido presente del pane.

"Pane e dolci dovrebbero essere limitati nel modo più assoluto", sottolinea Mayer.