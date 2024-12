Perché i gatti si infilano sotto le coperte: 4 motivi per cui lo fanno

Le coperte sembrano essere uno dei posti preferiti per gatti che vivono in casa con noi. Molto spesso infatti rappresentano un nascondiglio sicuro, una fonte di calore ma è anche un modo per giocare.

I gatti sono animali estremamente sensibili, che amano sentirsi al sicuro nel loro ambiente e avere a disposizione posti e spazi in cui rifugiarsi, al sicuro da occhi indiscreti o indesiderati, per riposare, dormire o semplicemente per osservare ciò che li circonda.

Questa loro attitudine li porta, a volte, a nascondersi in posti inusuali: può essere un armadio, una credenza lasciata distrattamente aperta, o ancora sotto il letto. I gatti sviluppano modelli di riposo e nascondiglio incentrati sulla varietà, soprattutto in casa.

Tendono a cercare da soli i loro nascondigli preferiti, e se spaventati o in cerca di un punto in cui riposare in sicurezza possono decidere di rifugiarsi su spazi sopraelevati o scegliere al contrario luoghi in basso, nascosti e riparati. Soprattutto in inverno, può capitare anche di trovarli sotto le coperte, trasformate in una sorta di “nido". Ma perché lo fanno?

Per il calore

Uno dei motivi principali per cui i gatti si infilano sotto le coperte è la ricerca di calore. Nella stagione fredda, quanto le temperature iniziano ad abbassarsi, anche i gatti domestici vanno in cerca di luoghi in cui accumulare tepore, e le coperte – che siano quelle del letto, o quella sistema sul divano – sono un luogo perfetto per sentirsi al caldo e schiacciare un sonnellino.

Per nascondersi

Può succedere che il gatto si nasconda sotto le coperte per paura, per lo stesso principio appena illustrato: lontani da occhi indiscreti, sotto il nido di coperte, i gatti si sentono al sicuro, al riparo da predatori e nascosti, e nel caso in cui percepissero elementi disturbanti o stressanti nel loro ambiente potrebbero decidere di andarsi a nascondere sotto le coperte.

Per giocare

C’è poi un altro caso in cui i gatti si nascondono sotto le coperte, che ha più a che fare con la dimensione del gioco e, come diretto collegamento, la motivazione predatoria. Soprattutto nei gatti più giovani, le coperte possono rappresentare uno spunto per giocare: si nascondono e tendono agguati, balzando fuori all’improvviso e scappando. In questo caso stanno dando sfogo alla motivazione predatoria ed esplorativa.

Per riposare

Un’altra motivazione per cui i gatti potrebbero infilarsi sotto le coperte è il riposo. Dentro le coperte, un luogo caldo e protetto, i gatti tendono a simulano la tana, e proprio come farebbero all’intero della tana, vi si rifugiano soprattutto per dormire.