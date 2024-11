I 7 posti dove potresti trovare il tuo gatto in inverno: ecco dove amano ripararsi dal freddo

Sul termosifone, sotto le coperte, in cucce morbide o ancora, se vivono in strada, nei motori delle auto: questi sono alcuni dei luoghi dove i gatti amano nascondersi quando fa molto freddo.

I gatti sono animali sensibili alle basse temperature per questo, anche se il loro mantello gli permette di termoregolarsi, quando fa molto freddo, si riparano luoghi caldi per cercare il tepore.

I posti dove si rifugiano sono i più disparati, e molto dipende dalla personalità del gatto e dall’ambiente in cui vive, ma ci sono alcuni che i felini domestici sembrano amare particolarmente: vicino al termosifone, sotto le coperte, in cucce morbide e avvolgenti o ancora, parlando dell’esterno, in luoghi che offrono riparo dal vento e dalla pioggia o, in alcuni casi nei motori delle auto, cosa che li mette anche potenzialmente a rischio.

Sul termosifone

Per quanto riguarda i gatti che vivono indoor, uno dei luoghi “papabili” per un riposino al caldo potrebbe essere il termosifone. Se riescono e lo spazio lo consente, anche direttamente sopra, o in alternativa possono sistemarsi posto su quelle piccole amache che si agganciano direttamente al termosifone. Se nei dintorni del termosifone ci sono cucce o cuscini, potrebbero prendere posto lì.

Sotto le coperte

Un altro luogo in cui un gatto potrebbe scegliere di schiacciare un pisolino o riposarsi è sotto le coperte. Potrebbero essere quelle del letto, ma anche le coperte sistemate su divani o poltrone: non è infrequente trovarli a “impastarvi” sopra per prepararsi la tana e acciambellarsi in quello che diventa a tutti gli effetti un nido.

Negli armadi

L’armadio rappresenta un luogo attraente per gatti che cercano un luogo riparato e protetto da sguardi indiscreti, che garantisce loro anche il tepore. È possibile quindi trovarli acciambellati tra abiti e maglioni, intenti a dormire placidamente.

Nella cuccia

Anche i gatti possono sviluppare una predilezione per le cucce, soprattutto per quelle che ricordano piccole casette e forniscono un riparo completo. All’interno si sentono al sicuro, protetti e al caldo.

In garage

Parlando invece di gatti che vivono all’esterno, o che si muovono liberamente tra le mura di casa e l’esterno, è possibile trovarli a dormire in garage, magari su scatole o in altri punti isolati, soprattutto se le temperature sono molto basse, di notte, se piove o nevica.

In casette di legno

Allo stesso modo, se negli spazi esterni sono state sistemate casette di legno, magari con all’interno paglia, cartone o cuscini, è possibile che in giornate fredde e piovose il gatto si sistemi al loro interno per riposare e dormire.

Nel vano motore delle auto

Un altro punto da controllare, soprattutto se la macchina viene lasciata in garage, è il vano motore, soprattutto se si parla di gattini. Quando sono molto piccoli i gatti tendono ad arrampicarsi sulle ruote e riescono a finire nel motore, perché attirati dal tepore e in cerca di un posto isolato dall’asfalto freddo.