5 posti insoliti dove potresti trovare il tuo gatto: ecco dove gli piace nascondersi e perché

I gatti amano nascondersi per sentirsi al sicuro o per giocare. Tra i posti preferiti ci sono armadi, mensole, scatole, sotto letti e persino sotto le auto. Conoscerli aiuta a capire meglio il loro comportamento e a tenerli al sicuro.

Se ci sono momenti in cui il gatto sembra svanire nel nulla e non riesci a trovarlo, sappi che probabilmente lo stai cercando nel posto sbagliato. I primi posti dove dovresti guardare sono sotto al letto, nell'armadio e anche nelle scatole dei tuoi resi. Questi, e altri nascondigli, sono i loro preferiti per ragioni che hanno a che fare con i loro antenati e le loro necessità etologiche.

Perché ai gatti piace nascondersi

I gatti amano nascondersi, uno dei loro passatempi preferiti è quello di restare in luoghi silenziosi e tranquilli dove possano monitorare il loro territorio, oppure nascondersi da potenziale minacce. Si nascondono infatti principalmente in risposta a un sentimento di paura, oppure per gioco. In entrambi i casi si tratta della risposta a un istinto ancestrale.

Nel primo caso, quando avvertono che qualcosa non va nel loro ambiente possono avere l'impulso di ritirarsi in cerca di un rifugio. Questo comportamento è particolarmente diffuso quando ci sono persone nuove in casa, oppure quando sono loro a sperimentare un ambiente nuovo. Il loro istinto è quello di cercare un riparo da cui poter osservare senza essere visti.

In altri casi, il nascondersi fa parte di una dinamica di gioco. I gatti amano gli agguati: si nascondono in un angolo tranquillo o da un punto di vista sopraelevato per poi balzare fuori per ghermire la preda (in qualche caso possono essere anche le caviglie dei loro umani). In questi momenti emerge il loro spirito mai sopito di cacciatori.

Dove si nascondono i gatti: 5 posti insoliti che amano

Ogni gatto ha le sue stranezze, ma ci sono alcuni posti in cui puoi cercare subito se vuoi trovarli in tempi brevi. E spesso sono i più strani, come armadi, letti e, se ci troviamo all'esterno, auto appena parcheggiate. Vediamo quali sono i loro 5 preferiti e perché li scelgono.

Armadi e mobili con le ante

Il gatto ama nascondersi nell’armadio tra le pile di maglie e vestiti



Uno dei nascondigli preferiti dai gatti è l'interno dei mobili e degli armadi con le ante. Basta socchiudere una po' la porticina per scoprire il gatto ha preso possesso di un bello spazio tra le pile di magliette, oppure tra i piatti di porcellana della credenza. Amano molto gli armadi perché lì si sentono al sicuro come in una tana, e il fatto che siano chiusi li fa sentire protetti. Dietro ai piatti della cucina o tra i maglioni della stanza da letto, se lo spazio lo consente, possono trovare il loro nascondiglio ideale.

Mensole e scaffali

Luoghi sopraelevati come mensole e scaffali consentono al micio di tenere d’occhio il suo territorio



Ogni luogo in alto risulta letteralmente irresistibile per il gatto. Il motivo viene da molto lontano e si lega al loro progenitore selvatico: in natura, salirebbero su un albero per tenere d'occhio cosa succede senza farsi notare dato che il gatto è sia predatore che preda. In casa, questa necessità viene colmata da scaffali, armadi e librerie.

Da questi posti possono tenere d'occhio tutto ciò che accade intorno a loro senza farsi notare.

Letti e divani

Se non trovi il gatto molto probabilmente è nascosto sotto al letto



Il letto è un nascondiglio apprezzato dal micio perché ha una struttura abbastanza alta da permettergli di stare comodo, ma abbastanza stretto da impedire il passaggio di una possibile minaccia. Lo stesso vale per il divano se la forma lo consente.

Inoltre, i vani sotto il letto e il divano sono spesso freschi in estate e caldi in inverno, rendendoli il materiale ideale per dormire, e offrendo al gatto un nascondiglio sicuro anche in caso voglia riposare. Quando un gatto è stressato o semplicemente vuole essere lasciato in pace, come ad esempio durante i botti, spesso è il primo posto da controllare.

Scatole

Grazie allo spazio raccolto le scatole sono tra i nascondigli preferiti del micio



Ci sono poche cose che attirano un gatto come una scatola, che infatti rientra anche tra i loro giochi preferiti. Se c'è una scatola a terra, il gatto con tutta probabilità proverà a entrarci. La spiegazione è semplice: una scatola chiusa offre protezione su tre lati e permette di restare nascosti, e quindi al sicuro. Qui i mici possono dormire, giocare, oppure aspettare che arrivi la preda designata per balzarle addosso.

Auto parcheggiate

All’esterno il loro luogo preferito per nascondersi sono le auto parcheggiate



I gatti che vivono all'esterno o che semplicemente lo frequentano liberamente, scelgono molto spesso di rifugiarsi all'interno delle auto, soprattutto in inverno quando il motore dei veicoli appena parcheggiati è ancora caldo. Per questo è sempre una buona idea, specialmente durante i mesi freddi, controllare sotto l'auto e bussare dolcemente sul cofano prima di avviare il motore. Si tratta di un semplice gesto che può evitare gravi incidenti.