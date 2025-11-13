Dove mettere la cuccia del gatto: qual è il punto giusto della casa e quale zona evitare

La cuccia del gatto va scelta e collocata secondo le sue esigenze, non le nostre: meglio in alto, come librerie e armadi su cui è facile arrampicarsi.

Posizionare la cuccia nel luogo giusto è fondamentale per favorire il benessere del gatto



Avete scelto la cuccia per il vostro gatto in negozio, l'avete portata a casa e ora non sapete dove piazzarla. Tranquilli: succede spesso. Innanzi tutto, scordatevi di collocarla secondo il vostro gusto, in armonia con gli altri arredi domestici: prima di tutto dovrete pensare alle esigenze del gatto che rimangono le stesse del felino in natura. Dovrete scegliere un punto dove lui potrà controllare chi si avvicina e allontana, ma prima dovreste trovare un oggetto confortevole ma sempre secondo il suo metro di giudizio. Scopriamo qual è.

Qual è il posto ideale per la cuccia del gatto

Innanzitutto, bisogna comprendere le esigenze del gatto. Questo felino predilige luoghi tranquilli e appartati, lontani dal frastuono delle attività umane casalinghe. La cuccia, però, non può essere nemmeno relegata in un angolo buio e dimenticato, ma deve albergare in una zona in cui il felino possa regnare sovrano, osservando il mondo con sguardo imperioso. Ciò esclude automaticamente il pavimento che, essendo ad altezza suolo, rappresenta una minaccia.

Una cuccia ben piazzata deve dunque offrire al gatto la possibilità di vegliare sull'ambiente, senza tuttavia intromettersi troppo nelle dinamiche umane. Un equilibrio sottile, tra una torre di controllo e un faro isolato. Le finestre, con i vetri che si aprono su un mondo di eventi da osservare, sono una scelta saggia. Così come un posto soleggiato, con una vista panoramica, catturerà senz'altro l'attenzione del gatto, offrendogli intrattenimento visivo mentre sonnecchia.

È apprezzata anche una cuccia posta in prossimità del suo nascondiglio o dei suoi giocattoli che diventerà così una tana irresistibile, in cui potrà ritirarsi dopo una il gioco oppure un "cat tree", quegli alberi a più livelli costruiti con cucce e appoggi apposta per i gatti di casa; ma, tranquilli, potrebbe benissimo ignorarlo e scegliere di dormire sotto le coperte con voi al caldo e protetti dal vostro corpo.

Che tipologia di cuccia preferiscono i gatti

Per scoprire quale cuccia preferisca il gatto di casa è importante osservare il suo comportamento e sperimentare diverse opzioni per incontrare il suo gradimento. Alcuni mici possono anche cambiare cuccia in base al loro umore o alle condizioni ambientali, per questo – a differenza del cane – non hanno un solo luogo di riferimento dove riposare.

Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche comuni che possono rendere una cuccia più attraente per molti felini. La prima, come detto, è la posizione: sopraelevata, in nicchie o angoli della casa. Apprezzate anche quelle ricavate nelle librerie o mobili da salotto sacrificando uno spazio per loro. Il materiale della cuccia è poi fondamentale: i gatti amano tessuti soffici dove poter fare le fusa e contenitori che possano prendere la loro forma. Da considerare anche l'abbinamento con materiali naturali come il legno che richiamano un ambiente esterno oppure odori e profumi del proprio umano.

Perché il gatto non vuole entrare nella cuccia

Non si può e non si deve costringere un gatto a entrare nella cuccia o a dormire in un luogo specifico. Sono loro, infatti, a decidere dove riposare, e la cuccia non dovrebbe essere vista come un mezzo per obbligarli a dormire dove noi desideriamo.

Consideriamo, ad esempio, le ore notturne, durante le quali il gatto, animale predatore per eccellenza, è naturalmente più attivo. È impossibile imporgli di adagiarsi nella cuccia confortevole ai piedi del letto se non è proprio lui a sceglierla. Tuttavia, è possibile stimolare il gatto a esplorare la cuccia collocandola in posizioni sopraelevate o vicino a una fonte di calore.

L'utilizzo di erba gatta potrebbe anche essere un incentivo per superare eventuali resistenze, anche se la cuccia sarà sempre poco gradita se collocata in un punto che non gli piace. In sintesi, rispettare la libertà del gatto nella scelta del suo luogo di riposo è importante ma la cuccia non deve mai diventare uno strumento di coercizione.

Si può mettere la cuccia del gatto all'esterno?

Mettere fuori la cuccia del gatto può rivelarsi un pericolo per il felino di casa che è abituato a vivere indoor. All'esterno possono esserci predatori, se l'animale vive in campagna, o auto e altri pericoli urbani se è ospitato in una casa in città.

Se il gatto è abituato a vivere tra interno ed esterno, sarà lui a scegliersi i luoghi più adatti per riposare al di fuori delle mura domestiche: nascosto in qualche anfratto o sopra un tetto per fare alcuni esempi. Mettere la cuccia fuori potrebbe anche far avvicinare altri felini che utilizzandola potrebbero far indispettire il nostro micio.