Dove posizionare la cuccia del cane: il posto ideale in casa e all’esterno

La cuccia è un luogo di riposo e relax per il cane ma trovare il luogo giusto dove posizionarla dipende da molti fattori, tra cui le sue abitudini, la sua età e le condizioni ambientali. È possibile anche distribuirne diverse se si vive in uno spazio grande, ad esempio posizionandone una in giardino che però non deve appunto essere l'unica destinata a Fido.

Quando si deve decidere dove mettere la cuccia del cane, ci si trova di fronte a una scelta importante e che serve garantire comfort, serenità e benessere al nostro amico a quattro zampe. Ogni cane ha però le sue specifiche preferenze quando si tratta di riposo o dove dormire.

Trovare il luogo giusto per la cuccia dipende quindi da molti fattori tra cui le abitudini del cane, la sua età e le condizioni ambientali: la cuccia del cane può stare in casa ma se ne può mettere una a disposizione di Fido anche negli spazi esterni dove però non deve mai essere confinato.

Ci sono alcune considerazioni generali da tenere sempre a mente in ogni caso: evitare certi luoghi, come quelli troppo esposti al sole, di passaggio, rumorosi o troppo ventilati è fondamentale per assicurare un riposo tranquillo e sereno al nostro compagno canino.

Dove dovrebbe dormire il cane

Il lettino o la cuccia rappresentano un rifugio personale dove il cane può sentirsi al sicuro e protetto. Se si inquadra lo spazio giusto, verrà spesso scelto sia per il riposo notturno che per i riposini durante il giorno, ma le preferenze possono variare molto in base a diversi fattori come l'età e la personalità, ma anche la razza e l'ambiente domestico. Ci sono cani che per esempio preferiscono posti più isolati e tranquilli, altri che invece vogliono restare a stretto contatto con la propria famiglia umana.

Idealmente, il cane dovrebbe però sempre dormire in un luogo caldo e riparato da correnti d'aria in inverno, dove possa sentirsi al sicuro e tranquillo, oppure un posto più fresco durante la calura estiva. Un ambiente ideale potrebbe essere una zona o una stanza tranquilla e riparata della casa, lontana dal trambusto esterno e dalle luci che arrivano dalle finestre, dove il cane può riposare senza essere disturbato o stimolato. È importante però evitare luoghi angusti e chiusi che potrebbero causare parecchio disagio al nostro amico a quattro zampe.

Nella maggior parte dei casi è il cane stesso a scegliere dove preferisce dormire, quindi è importante osservare le sue abitudini e rispettare le sue preferenze ma bisogna anche guardare al "sistema famiglia" e capire se il posto che ha scelto è compatibile con le sue motivazioni: un cane da guardia, per fare un esempio, se tende a controllare tutto potrebbe decidere di posizionarsi in un ambiente di passaggio dove arrivano anche estranei e considerare quello il suo "territorio" da difendere e, di conseguenza, riposare poco.

La scelta del luogo giusto va fatta anche in base all'età: il desiderio di contatto fisico e vicinanza ai propri umani potrebbe essere maggiore in un cucciolo rispetto a un cane adulto. Come si accennava bisogna considerare anche la razza o nel caso di un meticcio le sue motivazioni peculiari: alcune tipologie di cani sono infatti note per il loro bisogno di starci molto vicini, come per esempio i molossoidi. Altri invece, come i cani da pastore abituati a stare all'aperto, potrebbero invece sentirsi a disagio rinchiusi in casa. Salvo però rarissime eccezioni, i cani dovrebbero sempre dormire all'interno, al riparo dalle intemperie e al sicuro con la propria famiglia.

In quale zona della casa va posizionata la cuccia

Molti cani scelgono un angolo tranquillo della casa per riposare, lontano dal trambusto familiare. Questo luogo può trovarsi sotto a una scrivania, in un corridoio poco frequentato, in una stanza della casa appartata, o in qualsiasi altro spazio che il cane percepisce come tranquillo e riservato. Quando si tratta quindi di posizionare la cuccia del nostro cane in casa, è importante tenere conto delle sue preferenze e delle abitudini. Alcuni cani prediligono un posto più tranquillo e riparato dove poter riposare senza essere disturbati mentre altri, invece, amano stare vicini alla propria famiglia.

I corridoi o gli angoli meno frequentati della casa possono essere un'ottima scelta per posizionare la cuccia del cane. Questi spazi offrono un ambiente tranquillo e sicuro, dove il cane può riposare o dormire in tutta serenità. Meglio evitare zone di forte passaggio di persone o ingressi, che possono iperstimolare e disturbare il riposo del cane. Alcuni cani amano però dormire a stretto contatto con loro umani. Se è abituato a dormire in camera da letto, posizionare la cuccia ai piedi del letto potrebbe essere una buona opzione per consentirgli di restare vicino alla famiglia anche durante la notte.

Altri cani preferiscono invece stare più isolati e potrebbero apprezzare una cuccia posizionata in una zona più appartata della casa, lontano dall'attività familiare. È però importante stabilire delle regole chiare fin dall'inizio se vogliamo evitare comportamenti indesiderati. Se per esempio non vogliamo che il cane identifichi il divano o il letto come cuccia, è necessario fornirgli una valida alternativa. Tuttavia, è importante considerare che il desiderio del cane di occupare uno spazio specifico può derivare anche dalla sua natura sociale e dal desiderio di essere vicino alla famiglia, e non va quindi contrastato.

Occorre perciò prestare molta attenzione alle preferenze del proprio cane per fornirgli un ambiente confortevole dove possa sentirsi al sicuro e protetto, stando ben attenti una volta posizionata la cuccia a capire se il luogo scelto va bene anche da lui. Talvolta, infatti, può capitare che il cane non dorma nella propria cuccia, anche se per noi si trova nel luogo più adatto. Possono essere diverse le motivazioni che lo spingono a preferire altri posti della casa, come il troppo caldo, il troppo freddo, ma anche la posizione, il materiale o le esperienze e le emozioni legate a quel luogo.

Si può mettere una cuccia per il cane in giardino? Come gestire gli spazi esterni

È possibile mettere una cuccia per il cane anche in giardino, ma è importante sottolineare che non deve essere l'unica opzione di riposo per il nostro amico a quattro zampe. Anche se alcuni cani amano trascorrere molto del tempo all'aperto, è essenziale non lasciarli fuori tutto il tempo da soli e lasciargli la possibilità di decidere se e quando rientrare. Una cuccia posizionata in giardino può offrire un luogo coperto e all'ombra dove riposare durante la giornata. Tuttavia, è importante scegliere un luogo riparato, lontano dalle correnti d'aria e dai raggi diretti del sole o dal cancello ed eventuali strade rumorose e caotiche.

È inoltre del tutto normale che alcuni cani scavino comunque dei giacigli nella terra per rinfrescarsi, creando una sorta di "culla" nel terreno più fresca e morbida. Questo comportamento richiama la tendenza naturale del cane di crearsi da solo ripari e tane dove riposare o nascondere i propri cuccioli. Non c'è quindi nulla per cui preoccuparsi se preferisce scavarsi da solo la propria cuccia in giardino. Nonostante la cuccia all'aperto possa essere una buona opzione per il vostro cane durante il giorno, assicuratevi sempre di fornirgli accesso a un posto dove dormire all'interno della casa.

Il cane dovrebbe poter sempre scegliere se e quando entrare, garantendogli così un ambiente sicuro e confortevole per riposare. È fondamentale però non generalizzare troppo e comprendere sempre le esigenze soggettive del nostro compagno, a prescindere dalla razza d'appartenenza, è di fondamentale importanza per il suo benessere.

Quante cucce dovrebbe avere un cane?

In molti si chiedono spesso di quante cucce avrebbe bisogno il cane con cui vivono. La verità è che non c'è una risposta che vada bene per tutti poiché molto dipende dalle preferenze individuali del cane. Alcune persone scelgono di dare al loro cane più possibilità, una per esempio per la zona giorno e un'altra per la zona notte, per garantirgli così un luogo tranquillo in diverse aree della casa a seconda delle esigenze. Questo approccio può essere utile se il cane trascorre molto tempo sia dentro che fuori casa, o se le persone frequentano ambienti nettamente separati in cui trascorrere le diverse fasi della giornata.

Se per esempio la famiglia si riunisce spesso in salotto solo di sera è indispensabile creare una spazio sicuro e tranquillo anche per il cane, in modo tale da farlo sentire parte attiva di questo momento di unione. Più di una cuccia possono anche offrire al cane la possibilità di decidere se riposare in un luogo fresco oppure assolato, in base alla stagione o al momento della giornata. È però anche possibile spostare la cuccia in base alle esigenze del cane. Alcuni sono particolarmente legati alla propria cuccia o copertina e potrebbero preferire avere sempre lo stesso posto sicuro dove riposare.

In altri casi, spostare la cuccia potrebbe anche causare stress o disagio al cane. È perciò molto importante osservare il comportamento del proprio cane e rispettare le sue preferenze. Altri, poi, potrebbero invece preferire il pavimento o altre superfici alla cuccia abituale in cui dormono. Per esempio, durante le giornate calde, potrebbero cercare refrigerio su superfici più fresche in cui sdraiarsi. In questi casi, è importante assicurarsi che il cane abbia sempre accesso a più possibilità di scelta per poter così decidere di volta in volta dove riposare o dormire.

In conclusione, non esiste una regola fissa su quante cucce dovrebbe avere un cane o dove andrebbero sempre posizionate. È indispensabile osservare sempre il comportamento e le preferenze del proprio cane per fornirgli un ambiente confortevole e sicuro in base alle sue esigenze individuali, stando però ben attenti a stabilire in ogni caso indicazioni e regole chiare e coerenti. I cani sono animali sociali e abitudinari e tenderanno a stabilire una routine che includa anche i luoghi in cui riposare a seconda delle esigenze. È perciò fondamentale stabilire delle regole chiare fin dall'inizio per evitare comportamenti indesiderati, mantenendo però queste scelte anche nel tempo per non generare confusione e disagio in lui.