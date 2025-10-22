Perché potresti trovare un gattino randagio sul cofano e nel vano motore della macchina

Il cofano delle auto per i gatti randagi grazie al vano motore rappresenta un riparo asciutto, caldo che li attrae soprattutto con l'arrivo dell'autunno quando arrivano le piogge e si abbassano le temperature. Per loro può rivelarsi però una trappola mortale: vediamo perché.

In autunno, con l'arrivo delle piogge e le temperature che si abbassano, molti animali tendono a cercare un rifugio in cui ripararsi dal freddo. E il cofano di una macchina, magari tiepido, può diventare il rifugio perfetto per i gatti randagi, in particolare i gattini piccoli, che soffrono di più il freddo e grazie alle dimensioni ridotte riescono a infilarsi agilmente al suo interno. In realtà si tratta di una trappola mortale per loro, estremamente pericolosa. In generale trovare gatti randagi appollaiati sul cofano di una macchina è frequente, e il motivo è da ricondurre principalmente all'opportunità e all'utilità.

Il motivo per cui i gatti salgono sul cofano della macchina in autunno

Per i gatti il cofano di una macchina è un luogo riparato, asciutto e caldo in cui nascondersi e cercare riparo da pioggia e freddo. Alcuni, soprattutto gli adulti, vi si siedono o sdraiano sopra per godere del tepore rilasciato dal motore, nel caso in cui l'auto sia stata da poco parcheggiata.

In altri casi è il sole a scaldare la carrozzeria, e il cofano si trasforma in una sorta di "tappetino" riscaldato. Quando piove, c'è molto freddo o c'è vento e la macchina è parcheggiata in un luogo tranquillo un gattino potrebbe arrampicarsi sulle ruote, allontanandosi dall'asfalto o dal terreno umido e gelato e trovando riparo sotto il passaruota, e da lì arrivare sino a dentro il cofano.

Cosa fare per allontanare i gatti randagi e farli uscire dal vano motore

Il cofano di una macchina può apparire a un gatto un posto molto tranquillo e riparato, ma si rivela per lui una trappola pericolosissima: quando il veicolo si mette in movimento all'interno del cofano si sprigiona un calore molto intenso e si muovono parti che potrebbero ferire in modo anche grave l'animale, soprattutto un gattino. È quindi importantissimo assicurarsi che non vi sia alcun "ospite" non visto.

Se il gatto è semplicemente seduto sul cofano è sufficiente avvicinarsi e farlo scendere delicatamente (se il gatto non è abituato al contatto e all'interazione umana è probabile che sia lui stesso ad allontanarsi vedendo un umano andargli incontro). In tutte le altre situazioni è sufficiente controllare sotto i passaruota e dare qualche colpetto sul cofano, visto che il rumore può convincerli ad uscire.

Se notiamo sul cofano un gatto adulto è bene aprire sempre direttamente il cofano: è possibile che la mamma abbia scelto come rifugio per i gattini proprio il cofano, e che i cuccioli siano all'interno, al riparo.

Ricapitolando, teniamo a mente questi semplici consigli:

Controllare sempre che non ci siano gatti nascosti nel cofano prima di avviare l’auto; Controllare sotto i passaruota prima di partire; Dare qualche colpetto sul cofano per far uscire eventuali gatti nascosti, poiché il rumore li spinge spesso ad allontanarsi; Se si nota un gatto adulto sopra la macchina è bene aprire sempre il cofano per verificare che non vi siano i cuccioli nascosti all’interno.

6 errori da evitare se trovi un gattino sul cofano della macchina

Ci sono poi 6 importanti errori da evitare se si trova un gattino sul cofano della macchina: