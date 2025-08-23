Gattino solo e spaventato nel motore di un’auto: cerca casa a Napoli

A Napoli, un gattino bianco e nero di due mesi e mezzo è stato trovato da una studentessa nel motore di un’auto. Il micio è dolce e affettuoso, e cerca una famiglia che si prenda cura di lui per sempre. In un tenero video si nota la sua timidezza, ma anche il bisogno di essere amato e protetto.

Un gattino solo e spaventato è stato trovato nel motore di un'auto a Napoli. Simona, la studentessa partenopea che lo ha trovato nel quartiere Fuorigrotta, spiega che non può tenerlo ma se ne prenderà cura in attesa di una famiglia che gli darà tutto l'amore che il cucciolo merita.

"È timido ma molto dolce, cerca una famiglia che lo ami"

Una sera qualunque può cambiare la vita. Lo sa bene Simona, studentessa di Napoli, che una sera come tutte le altre ha scoperto un piccolo micio bianco e nero nel motore della sua auto parcheggiata sotto casa, nel quartiere Fuorigrotta.

"Ho sentito dei lamenti e quando mi sono avvicinata per capire di cosa si trattasse ha scoperto questo gattino bianco e nero, tremante e molto impaurito", spiega. Ha aspettato a lungo per capire se avesse una mamma nei dintorni, ma il piccolo pur essendo da solo era evidentemente incapace di cavarsela. Alla fine ha quindi deciso di prenderlo a casa con sé per non lasciarlo al suo destino. Il piccolo è un maschietto di circa due mesi e mezzo, dal musino dolce e lo sguardo curioso: tutta la sua dolcezza è evidente nel video condiviso da Simona.

Simona, pur avendogli aperto subito il cuore, non ha la possibilità di tenerlo a lungo e per questo cerca per lui una famiglia pronta ad accoglierlo con lo stesso amore. Il gattino verrà affidato sverminato e dopo visita veterinaria.

Perché i gattini si nascondono nei motori delle auto

Sia durante i mesi più piovosi, che negli ultimi giorni d'estate, quando i primi temporali arrivano all'improvviso, ti potrebbe capitare di trovare un micio nel motore dell'auto. Per questo è sempre bene prestare attenzione prima di mettere in moto.

La parte superiore delle ruote, così come il vano del motore, possono diventare per i gattini randagi dei luoghi confortevoli in cui aspettare che spiova. Il cofano infatti rappresenta una salvezza perché consente di ripararsi dalle intemperie e nascondersi da eventuali pericoli, inoltre i gatti possono godere del tepore rilasciato dal motore, nel caso in cui l'auto sia stata da poco parcheggiata.

Presta attenzione se senti un miagolio provenire dall'auto: potrebbe esserci un gattino bisognoso di aiuto come quello trovato da Simona.

Per informazioni sull'adozione del micio scrivere su Whatsapp a Simona al numero: 3396655571