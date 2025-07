Il gatto Pablo sopravvive a un lavaggio in lavatrice con la centrifuga a 3 mila giri: “È un miracolo”

Si dice che i gatti abbiamo 7 vite, se è davvero così al gatto Pablo ne sono rimaste solo 6. Il micio con un po' troppa intraprendenza si era infilato nel cestello della lavatrice mentre la sua umana era distratta e si è trovato sballottato in un intero ciclo a freddo di 55 minuti con ben 3mila giri di centrifuga.

Malconcio, ma ancora vivo, è stato portato in clinica veterinaria. È successo a Robina, un sobborgo della città di Gold Coast, nel Queensland australiano.

La disavventura del gatto Pablo

La degenza di Pablo in clinica è durata 7 giorni



Pablo è un gatto Birmano decisamente curioso. Dopo essere scomparso per oltre un'ora, la sua umana lo ha finalmente trovato, peccato che si trovava nella lavatrice! Il micio era intrufolato mentre lei era distratta e aveva accidentalmente fatto un intero ciclo a freddo di 55 minuti con 3mila giri di centrifuga.

La sua umana lo ha subito liberato e portato d'urgenza alla clinica veterinaria Small Animal Specialist Hospital. Pablo era in condizioni critiche, ma fortunatamente, sotto le cure esperte dell'unica équipe specializzata in emergenza e terapia intensiva ha ricevuto un'assistenza continua 24 ore su 24.

Dopo 7 giorni di degenza, Pablo si è ripreso completamente, riportando solo lievi ferite alla zampa e alla punta della coda. Va ancora regolarmente in clinica per i controlli e per i veterinari è "un miracolo" che sia ancora vivo.

Perché i gatti si nascondono nella lavatrice

Non è così raro che un micio trovando aperto il cestello della lavatrice decida di entrarci per nascondersi tra i vestiti. Lo fa per lo stesso motivo che lo porta a infilarsi tra maglie e felpe all'interno degli armadi, rientra tra i posti insoliti in cui per inclinazione naturale gli piace nascondersi.

Sono diversi i motivi per cui i felini domestici si nascondono, ad esempio per gioco, per riposare, per rilassarsi, ma anche in risposta a situazioni di stress o problemi di salute. Gli etologi riconducono questo atteggiamento principalmente a tre fattori: la paura, il dolore, il bisogno di privacy.

Per questo è bene controllare con attenzione se mettiamo i vestiti nel cestello della lavatrice e poi ci allontaniamo: il gatto potrebbe usarlo come nascondiglio, e nel caso di individui meno fortunati di Pablo il rischio concreto è la morte.