Il gatto ruba le cose in casa: ecco perché lo fa e come intervenire

I gatti rubano oggetti in casa per noia o per istinto predatorio, non solo per cercare cibo. Calzini, elastici o piccoli oggetti diventano “prede”. Offrire stimoli e gioco quotidiano con l’umano di riferimento aiuta a ridurre questo comportamento.

Calzini persi, elastici per capelli scomparsi, evidenziatori che non si trovano più e molto altro: queste piccole sparizioni in casa non sono opera di un ladro dai gusti strani, ma del gatto. Anche se non è un comportamento così diffuso può accadere che i mici rubino oggetti di ogni tipo per nasconderli nei luoghi più bizzarri.

Quando accade non dovremmo fare finta di niente, ma cercare di risalire all'origine di questo comportamento. Ci sono diversi motivi che portano il micio ad agire in questo modo e alcuni hanno a che vedere con il modo con cui gestiamo la relazione con lui.

Perché il gatto ruba gli oggetti in casa

Se il gatto tende a rubarti spesso calzini e vestiti potrebbe farlo perché ama tenere vicino a sé il suo odore



Ci sono diversi motivi che possono spingere il gatto a rubare gli oggetti che hai in casa. Il primo risiede nella sua natura di predatore. Anche se vive in casa tra quattro mura, il gatto conserva un istinto che lo porta a cercare la caccia. Quando vede muoversi un calzino o un animaletto di peluche sotto il letto in lui si attiva proprio quel bisogno e mette in atto i comportamenti legati alla caccia: guardare, puntare, afferrare, prendere la "preda" e nasconderla in un luogo sicuro.

E poi c'è qualcos'altro oltre l'istinto che gioca un ruolo: la noia. Un gatto che si sente troppo solo o che non viene sufficientemente stimolato potrebbe iniziare a cercare nuovi diversivi. Il furto di oggetti diventa così un passatempo, una sorta di gioco solitario che fa per sfogarsi e soddisfare la sua curiosità. In questo caso lo fa per colmare un vuoto se l'ambiente domestico è privo di stimoli o se non riceve abbastanza interazione dal suo umano.

C'è anche un altro aspetto: l'odore. Gli esseri umani hanno solo 3-4 centimetri quadri di mucosa olfattiva all’interno delle narici, il gatto ne ha più di 5 volte questa quantità, arrivando tranquillamente a 20 centimetri quadri di mucosa olfattiva. Questo si traduce in un senso dell'olfatto estremamente sviluppato e per questo l'odore di una persona è così importante per loro. Se il gatto tende a rubarti vestiti, calzini, ed elastici per capelli, prendi in considerazione l'idea che voglia tenere con sé il tuo odore.

Cosa fare se il gatto ruba le cose

Il primo passo per capire cosa fare se il gatto ruba le cose è osservare il contesto in cui il gatto agisce. Se il gatto ti ruba sempre gli stessi oggetti, potrebbe esserci una ragione specifica: alcuni amano cose morbide e leggere che somigliano a prede, come calzini, palline di carta, ed evidenziatori, mentre altri sono attratti da cose che hanno un odore familiare, come i vestiti usati. Conoscere cosa li attrae può aiutare a limitare loro l'accesso o a sostituire quell'oggetto con qualcosa di meno attraente.

Fornire al gatto stimolazione alternativa è poi fondamentale: giocattoli interattivi, spazi verticali, momenti di gioco quotidiani con l'umano principale. Un gatto mentalmente e fisicamente attivo è meno propenso a intraprendere questo genere di avventure.

È cruciale non sgridarlo mai, anche quando lo cogliamo sul fatto. Al contrario, dobbiamo gestire questo comportamento nel modo più calmo possibile.