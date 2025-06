Gatti gelosi dei loro umani: 4 segnali per riconoscere la gelosia felina

I gatti non provano gelosia come avviene per le persone, ma possono mostrare comportamenti legati al possesso del territorio e delle risorse, umano compreso. in questo senso graffi, bisogni in posti insoliti, e miagolii prolungati rientrano tra i segnali di stress da non ignorare.

La gelosia è un'emozione complicata, tutta umana, e non sarebbe coretto attribuirla agli animali, compresi quelli che vivono con noi. Non c'è nessuna prova scientifica che dimostri che i gatti possano provare quello che per noi è la gelosia

Tuttavia, i gatti sono animali territoriali capaci di difendere le risorse di cui hanno bisogno come cibo, spazi, e in alcuni casi, il loro essere umano di riferimento. Come accade per qualsiasi altro animale, se qualcosa dovesse disturbare l'armonia della sua vita, ecco che il micio potrebbe manifestare una serie di comportamenti che appaiono, ai nostri occhi, come gelosia.

Vediamo quali sono questi comportamenti e quando preoccuparci.

4 segnali che il tuo gatto è geloso

Il gatto può dunque manifestare comportamenti che noi possiamo considerare come manifestazioni di gelosia, in realtà sono ricollegati ad altre motivazioni che riguardano i conflitti per l'ambiente con altri gatti o per la risorsa essere umano. Vediamo i più comuni.

Graffiare i mobili

Uno dei comportamenti più comuni che il gatto mostra se si sente a disagio riguardo al suo territorio è graffiare i mobili. Non sta solo affilando gli artigli, ma li sta anche marcando. Il gatto comunica attraverso i l'odore rilasciato dallo strofinamento dei cuscinetti sui mobili, e inoltre i graffi, lasciano segni ben visibili.

Quando il gatto vede sfidato il suo equilibrio, ad esempio dopo l’ingresso di un altro animale o un cambiamento nella routine del suo umano, può esasperare queste attività per consolidare il suo posto e il suo diritto sul territorio.

Fare bisogni in posti strani

Fare i bisogni fuori dalla lettiera è un altro comportamento considerato come un "dispetto" dettato dalla gelosia. In realtà, è anche questa una forma di marcatura territoriale. La marcatura spesso avviene in un’area specifica della casa, con lo scopo di lasciare l’odore e far conoscere la sua presenza ad altri inquilini.

Questo tipo di condotta è spesso una risposta a una minaccia percepita delle risorse a causa dell'arrivo in casa di un altro animale. Non è gelosia, ma insicurezza territoriale.

Nascondersi

Un gatto che inizia a nascondersi sotto il letto o negli armadi può destare preoccupazione e farci pensare a un gesto di gelosia. Se non è abituato a fare questo genere di cose, e se qualcosa è cambiato in casa, come dopo l'arrivo di un cane, una nuova persona o un bambino, queste azioni possono essere la sua risposta a ciò che percepisce come un ambiente ormai instabile.

Nascondersi fa parte di una strategia difensiva: permette al gatto di osservare senza essere visto e gli consente di avere un riparo sicuro. Dall’esterno, questa seconda forma di resistenza appare come un gesto di gelosia, ma è più correttamente interpretata come un mezzo per mantenere la pace all’interno del territorio e ricostruire la sua posizione tra gli altri membri della famiglia.

Miagolare con insistenza

Un gatto che miagola più del solito, in particolare uno che miagola più insistentemente e senza una ragione chiara, sta chiaramente richiedendo attenzione. Il miagolio rientra tra i versi del micio che si sono evoluti per via della domesticazione: i gatti selvatici non lo usano tra loro in età adulta, mentre i gatti domestici fanno molto più affidamento sui miagolii, specie quando si tratta degli umani.

Quando sentono che non stanno ricevendo abbastanza attenzione o hanno notato che qualcosa nella relazione con il loro essere umano di riferimento è cambiato, possono intensificare i miagolii rendendoli simili a veri e propri "appelli" per l'attenzione.

Come comportarsi con un gatto geloso

Non è del tutto corretto parlare di gelosia nel senso più stretto del termine, c’è certamente una buona ragione per cui i gatti possono effettivamente vivere stress e cambiamenti e che alcuni felini considerano come una minaccia. Quando un nuovo animale entra in una nuova casa, lo spazio e l’organizzazione sono fondamentali: ogni gatto deve essere in grado di raggiungere le sue risorse. Ciotole di cibo e acqua separate, lettiere separate, tiragraffi sono utili per evitare conflitti.

La punizione non funziona e può rovinare la fiducia tra il gatto e il suo umano. Il modo migliore è imparare ad ascoltare, a guardare, a rispettare i loro tempi e spazi, aiutandoli a vivere serenamente, anche in situazioni nuove e complesse.