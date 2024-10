Tutti i versi del gatto: quali sono e cosa significano

I gatti comunicano con noi e con i loro simili attraverso una grande, e spesso sottovalutata, varietà di versi e altre vocalizzazioni, e il miagolio è solo una delle tante. Non tutti i miagolii, del resto, sono uguali: possono infatti variare per tipologia, intensità e significato a seconda della situazione e delle richieste che il gatto intende comunicare ai suoi umani o agli altri mici. Il mondo sonoro del felino più amato del mondo è estremamente ricco di sfumature e ogni verso ha un preciso significato.

Fusa e trilli

Le fusa e i trilli sono due vocalizzazioni prodotte a bocca chiusa. Le fusa, emesse grazie alla vibrazione delle corde vocali, indicano uno stato di rilassamento e benessere, ma possono anche essere utilizzate dal gatto in momenti di stress per rassicurarsi. I trilli, invece, sono piccole esplosioni di entusiasmo, frequenti soprattutto nei gattini e nei gatti giovani, che solitamente si manifestano durante momenti di gioco o quando il micio si riunisce con una figura di riferimento.

Miagolii di richiesta

Il miagolio è il verso più tipico e conosciuto del gatto e viene emesso a bocca aperta. Solitamente è legato a una richiesta di attenzione da parte del pet mate: il gatto potrebbe chiedere per esempio del cibo, voler interagire o semplicemente intrattenere una breve interazione sociale per ristabilire un legame di intesa e familiarità.

Il richiamo sessuale

Durante la stagione degli amori, i miagolii e le vocalizzazioni dei gatti si fanno molto più intensi e prolungati. Le femmine in calore e i maschi interi emettono vocalizzazioni potenti, con lo scopo di attirare potenziali partner. Questi miagolii non sono rivolti agli esseri umani, ma hanno una funzione prettamente sessuale e intraspecifica.

Il ringhio

Anche i gatti ringhiano ed è una vocalizzazione che il micio emette in momenti di minaccia o insicurezza, per esempio durante uno scontro territoriale o quando avverte un pericolo difficile da identificare. Questo suono profondo e rauco serve a intimorire il potenziale aggressore e spesso segnala e anticipa una reazione difensiva o un tentativo di fuga.

L'ululato

Persino l'ululato rientra nel repertorio sonoro del gatto ed è un miagolio lungo e crescente, che segnala l'aumento della tensione durante uno scontro agonistico o in situazioni di emotività intensa, come durante l'accoppiamento. Questa vocalizzazione indica che il micio potrebbe anche passare a un comportamento aggressivo se la situazione non si risolve.

Il miagolio da rissa

Se si arriva allo scontro fisico, i gatti possono emettere vocalizzazioni brevi e acute in concomitanza con zampate o altre reazioni fisiche e possono protrarsi per tutta la durante del conflitto corpo a corpo. Durante queste fasi, è sempre meglio non intromettersi, ma cercare di separare i gatti producendo un forte rumore o un disturbo ambientale che possa "spegnere" la tensione.

Il soffio

Il soffio è un'altra tipica vocalizzazione felina, che il gatto effettua emettendo un getto d'aria con la bocca spalancata mentre solleva le labbra, arriccia la lingua ed espone i denti. Il soffio è una vocalizzazione molto evidente e piuttosto diretta, in cui il micio segnala il bisogno di distanziarsi da ciò che lo preoccupa, ma anche la possibilità di reagire aggressivamente se questo suo richiesta venisse ignorata da chi ha di fronte.

Lo sputo

Simile al soffio c'è poi lo sputo, una vocalizzazione che però non prevede l'emissione di saliva, ma è più una sorta di "soffio" spezzato in gola, di solito accompagnato con una zampata a vuoto o da una finta carica in avanti da parte del gatto. Si tratta di una chiara intimidazione, seppur il gatto la esprima soprattutto a scopo difensivo per dire "guarda che ti posso aggredire, se voglio".

L'urlo

C'è poi un tipo di vocalizzazione molto rara, ma anche molto impressionante: l'urlo. È la più acuta fra tutte le vocalizzazioni che viene emessa in situazioni di paura intensa o di dolore acuto. Solitamente è più comune tra i gatti non socializzati, soprattutto se feriti o soccorsi per qualche motivo, che si ritrovano quindi ad affrontare il terrore dell'essere umano, oltre al dolore provocato da un eventuale trauma.