Cosa significa quando il gatto non miagola

Se il gatto non miagola potrebbero esserci diversi motivi sia di tipo comportamentale che medico, come stress e laringiti. È fondamentale quindi saper analizzare il contesto per poter aiutare il proprio amico felino.

I gatti usano il miagolio principalmente per comunicare con la nostra specie. Quando un gatto smette di miagolare può trattarsi di un semplice cambiamento del suo comportamento o della sua personalità, ma in alcuni casi il silenzio può essere un segnale di qualcosa di più serio, come spiega la veterinaria Eva Fonti: "In generale, alcuni gatti sono particolarmente ‘chiacchieroni' e altri invece miagolano molto poco, a seconda della loro indole, del loro carattere, dell'impriting materno e dal rapporto che hanno con il pet mate. Ma un gatto che di punto in bianco smette di miagolare o lo fa senza riuscire ad emettere suoni ha sicuramente un problema in atto che va indagato".

Le cause quindi possono essere fisiche o psicologiche e vanno dalla laringite allo stress, passando per problemi nutrizionali o ormonali. In questo caso è fondamentale prestare attenzione al contesto per capire se si tratti di una causa medica o comportamentale.

Febbre

Un gatto con la febbre può essere meno propenso a miagolare a causa della spossatezza e del malessere generale. La febbre può essere sintomo di molte malattie: da un’infezione virale o batterica a un’infiammazione interna. Se oltre al silenzio il gatto appare letargico, ha scarso appetito o presenta il naso caldo e asciutto, potrebbe essere necessario misurargli la temperatura con un termometro rettale.

In questi casi, è fondamentale osservare il comportamento generale del micio: se rifiuta cibo e acqua, si nasconde o appare molto debole, potrebbe trattarsi di un’infezione che richiede cure veterinarie immediate.

Laringite

La laringite è una delle cause più frequenti che portano il gatto a smettere di miagolare



Una delle cause più comuni quando i gatti smettono di miagolare è la laringite, ovvero l’infiammazione della gola in cui si trovano le corde vocali. Questo disturbo può essere dovuto a infezioni virali come l'herpesvirus felino o il calicivirus, gli stessi patogeni responsabili delle infezioni alle vie respiratorie superiori nei gatti. Oltre alla mancanza di miagolio, un gatto con laringite può presentare altri sintomi come scolo nasale, secrezioni oculari, starnuti frequenti o tosse.

Stomatite

Le patologie che colpiscono la bocca in generale, come la stomatite o la gengivostomatite, possono portare il gatto a smettere di miagolare. L’infiammazione delle gengive, dei denti e della parte posteriore della bocca può essere molto dolorosa e rendere difficile al gatto sia l’emissione di suoni che la normale alimentazione. Se il gatto mostra difficoltà a mangiare o a bere, è importante consultare un veterinario per valutare la presenza di un’infezione o di un problema dentale.

Polipi rinofaringei

I polipi rinofaringei sono escrescenze benigne che si sviluppano nella parte posteriore della cavità nasale o nella gola del gatto. Pur non essendo tumori maligni, possono crescere abbastanza da ostacolare la respirazione e influenzare la voce del gatto. Un micio affetto da polipi può smettere di miagolare perché le sue corde vocali sono compresse o infiammate.

Altri segnali della presenza di polipi includono secrezione nasale persistente, starnuti frequenti e una respirazione rumorosa o difficoltosa. In alcuni casi, il gatto potrebbe anche scuotere frequentemente la testa o grattarsi le orecchie, poiché questi polipi possono estendersi fino alla tromba di Eustachio, causando fastidio nell’orecchio medio. Allo stesso modo anche le formazioni tumorali possono dare lo stesso sintomo.

Ipertiroidismo

L’ipertiroidismo è una condizione ormonale che colpisce principalmente i gatti adulti e anziani. È causato da un’eccessiva produzione di ormoni tiroidei, che accelera il metabolismo dell’animale e provoca sintomi come perdita di peso, aumento dell’appetito, iperattività e, in alcuni casi, cambiamenti nella voce o la perdita del miagolio.

Nei gatti ipertiroidei, il miagolio può inizialmente diventare più rauco o frequente, per poi diminuire o sparire del tutto se la condizione progredisce.

Ipotermia

Quando il gatto è in una condizione di ipotermia uno dei segnali è l’incapacità di miagolare



L’ipotermia, ovvero l’abbassamento eccessivo della temperatura corporea, è una condizione pericolosa che può portare il gatto a ridurre i suoi vocalizzi. Un micio che ha preso freddo per un lungo periodo o che è stato esposto a temperature molto basse potrebbe diventare apatico e taciturno.

Oltre al silenzio, altri segnali di ipotermia includono tremori, rigidità muscolare e letargia. Se il gatto appare freddo al tatto o mostra difficoltà a muoversi, è importante riscaldarlo gradualmente e portarlo subito dal veterinario.

Denutrizione

Un gatto denutrito potrebbe non avere abbastanza energia per miagolare. Questo accade soprattutto nei gatti randagi o nei mici domestici che hanno subito un drastico calo di peso a causa di una malattia o di una dieta inadeguata.

Quando un gatto non riceve abbastanza nutrienti, il suo corpo inizia a risparmiare energia per le funzioni vitali, riducendo l’attività fisica e vocale.

Mancato imprinting

Il mancato imprinting della mamma con i piccoli impedisce al cucciolo di imparare alcune forme di comunicazioni, tra cui anche il miagolio



Alcuni gatti non miagolano semplicemente perché non hanno mai imparato a farlo. Questo accade spesso nei mici che sono stati separati troppo presto dalla madre e dai fratelli. I gattini imparano molte delle loro abitudini sociali osservando la mamma e interagendo con la cucciolata nel corso soprattutto dei primi due mesi. Se crescono isolati, possono avere difficoltà a comunicare in modo efficace con gli umani.

Un gatto che non ha ricevuto un corretto imprinting potrebbe essere meno espressivo vocalmente e avere difficoltà a interagire. In questi casi può essere utile rivolgersi a un esperto di comportamento felino.

Stress

Lo stress è un altro fattore che può portare un gatto a smettere di miagolare. I cambiamenti nell’ambiente, come un trasloco, l’arrivo di un nuovo animale o una nuova persona in casa, possono causare ansia nel micio. Alcuni gatti reagiscono allo stress diventando più vocali, mentre altri preferiscono il silenzio e riducono le interazioni.

Se un gatto ha smesso improvvisamente di miagolare dopo un cambiamento significativo, è importante osservare altri segnali di stress, come la tendenza a nascondersi, il rifiuto del cibo o l’uso improprio della lettiera. Creare un ambiente tranquillo e prevedibile, con nascondigli sicuri e momenti di gioco, può aiutarlo a ritrovare la serenità e a tornare a comunicare normalmente.