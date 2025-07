C’è un motivo se il tuo gatto miagola appena ti vede: perché lo fa e cosa vuole comunicarti

Se il tuo gatto miagola appena ti vede c'è un motivo, anzi, più di uno. Se appena entri dalla porta di casa, oppure semplicemente nella stanza in cui si trova lui, il tuo micio inizia a miagolare guardandoti allora stai sicuro che sta cercando di comunicarti qualcosa, e si aspetta anche che tu la capisca.

Il miagolio è comune nel gatto domestico ma non in quello selvatico. Questo comportamento infatti insieme a tanti altri versi del gatto si è evoluto proprio per favorire la comunicazione con la nostra specie, ora tocca a noi riuscire a interpretare correttamente il loro linguaggio.

5 motivi per cui il gatto miagola appena ti vede

Ci sono diversi motivi che potrebbero spingere il gatto a miagolare non appena ci vede. Anche se ogni micio ha la propria personalità ed esigenze specifiche, possiamo individuare 5 motivi tra i più comuni:

Saluto : per alcuni gatti miagolare appena vedono il loro umano è un vero e proprio rituale quotidiano, un'espressione di affetto riservata specificamente alle persone di cui si fidano. Il più delle volte si tratta di saluti brevi e veloci sotto forma di uno o due miagolii mentre si strofina sulle tue gambe, e talvolta questa gestualità può essere accompagnata anche dalle fusa;

: per alcuni gatti miagolare appena vedono il loro umano è un vero e proprio rituale quotidiano, un'espressione di affetto riservata specificamente alle persone di cui si fidano. Il più delle volte si tratta di saluti brevi e veloci sotto forma di uno o due miagolii mentre si strofina sulle tue gambe, e talvolta questa gestualità può essere accompagnata anche dalle fusa; Richiesta di attenzione : i gatti non si avvicinano sempre e solo per essere accarezzati o per chiedere cibo, qualche volta vogliono solo un po' di attenzione, anche senza contatto. I gatti sono creature sociali, a modo loro, e una semplice interazione può essere sufficiente a soddisfare i loro bisogni. Questo tipo di miagolio potrebbe essere seguito da comportamenti affettuosi come sedersi vicino a noi e mettersi nella posizione della pagnotta;

: i gatti non si avvicinano sempre e solo per essere accarezzati o per chiedere cibo, qualche volta vogliono solo un po' di attenzione, anche senza contatto. I gatti sono creature sociali, a modo loro, e una semplice interazione può essere sufficiente a soddisfare i loro bisogni. Questo tipo di miagolio potrebbe essere seguito da comportamenti affettuosi come sedersi vicino a noi e mettersi nella posizione della pagnotta; Fame : è facile riconoscere il "miagolio della fame" perché di solito è persistente e può accompagnarsi da una serie di gesti come il dirigersi verso la ciotola e da uno sguardo insistente. È il modo in cui vogliono farci sapere che per loro è arrivato il momento di mangiare;

: è facile riconoscere il "miagolio della fame" perché di solito è persistente e può accompagnarsi da una serie di gesti come il dirigersi verso la ciotola e da uno sguardo insistente. È il modo in cui vogliono farci sapere che per loro è arrivato il momento di mangiare; Richiesta di aiuto : se il gatto miagola in modo insistente o continuo non appena ci vede potrebbe volerci segnalare che qualcosa non va. Potrebbe essere chiuso in una stanza e voler uscire in giardino e non riuscire a ottenere ciò che vuole. In questi casi, insieme al miagolio, il gatto spesso ci "guida" verso ciò che vuole mostrarci o si posiziona davanti a una porta o un oggetto per rendere la richiesta più chiara;

: se il gatto miagola in modo insistente o continuo non appena ci vede potrebbe volerci segnalare che qualcosa non va. Potrebbe essere chiuso in una stanza e voler uscire in giardino e non riuscire a ottenere ciò che vuole. In questi casi, insieme al miagolio, il gatto spesso ci "guida" verso ciò che vuole mostrarci o si posiziona davanti a una porta o un oggetto per rendere la richiesta più chiara; Minaccia: non tutti i miagolii sono amichevoli, il gatto può anche volerci comunicare di stare lontano attraverso alcune posture e posizioni specifiche. Se il tono è basso e il micio ha la bocca ben aperta potrebbe servire come segnale per indicarci che è meglio se non ci avviciniamo. È un tipo di vocalizzazione ben diverso dal miagolio di benvenuto, ed è bene imparare a riconoscerlo per rispettare il suo spazio.

Come salutare il gatto appena torni a casa

Quando torni a casa dopo alcune ore di assenza, il tuo gatto percepisce la tua presenza, spesso prima ancora che tu abbia varcato la soglia. Alcuni si muovono per salutarti, altri semplicemente guardano ma con interesse. In momenti come questi, un piccolo gesto può avere un grande impatto.

Un saluto con la voce calma e tranquilla, un cenno della mano o un piegamento verso il basso potrebbe renderlo felice. Se viene da te con la coda dritta puoi ricambiare accarezzandolo dolcemente dietro le orecchie o dicendo qualcosa di carino. Il saluto, anche per il gatto, è un rituale significativo.

Cosa fare quando il gatto miagola non appena ci vede

La prima cosa da valutare per capire il motivo che porta il gatto a miagolare non appena ci vede è il contesto. Sta miagolando mentre si dirige verso la ciotola? Allora probabilmente ha fame. Ti insegue e non si calma finché non lo riconosci o dici qualcosa? In questo caso, vuole solo che gli dedichi un po' di attenzione. Se sembra disturbato o si dirige da qualche parte, potrebbe chiedere aiuto per qualcosa. Il trucco è rispondere con attenzione ai suoi stimoli.