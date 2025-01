Perché il gatto alza la coda in verticale e cosa vuole comunicare

l gatto si serve spesso della sua coda per comunicare, posizionandola in diversi modi. Quando la coda è in verticale, infatti, il micio vuole trasmettere un messaggio ben preciso: spesso è un segnale di eccitazione o impazienza.

La comunicazione non è una prerogativa solo umana. Tutti gli altri animali sono capaci di comunicare le loro intenzioni e le loro emozioni, e spesso lo fanno usando il corpo e in particolare la coda, quando ne sono provvisti. Anche i gatti rientrano in questa categoria. In particolare, quando il gatto alza la coda in verticale vuole trasmettere un messaggio ben preciso che non è di minaccia ma di confronto, e qualche volta anche di eccitazione.

Vediamo insieme nel dettaglio come interpretare la posizione e i movimenti della coda quando è in verticale.

Coda dritta che punta verso l'alto

Quando il gatto punta la coda dritta verso l'alto sta lanciando un segnale di socievolezza e di apertura all'interazione, questo vale sia con i conspecifici che con gli esseri umani. La coda dritta la si vede ad esempio nelle mamme gatte che si ricongiungono con i loro piccoli, sia nei gattini stessi dopo essersi allontanati per un po'.

Questo comportamento si osserva anche nei gatti nei confronti dell'essere umano di riferimento. Accade tipicamente quando vogliono segnalare disponibilità all'interazione con il pet mate. Attenzione però: questo non significa che il gatto voglia un contatto fisico, magari vuole semplicemente strusciarsi sulle gambe, oppure comunicare il suo stato d'animo.

Questo comportamento avviene il più delle volte all'interno di una relazione consolidata, ma i gatti molto socievoli possono alzare la coda in verticale anche con gli estranei se li valutano positivamente e ritengono che abbiano intenzioni amichevoli nei loro confronti. Capiamo che un gatto è ben disposto verso di noi, anche se non ci conosce, proprio perché quando si avvicina lo fa con la coda alzata.

Coda dritta che si muove

Il messaggio che vuole trasmettere il gatto con la coda dritta, pur essendo prevalentemente positivo, può non esserlo in ogni occasione.

Se la coda dritta si muove con dei sussulti potrebbe segnalare un livello di agitazione: non è un vero e proprio segnale di minaccia, ma la coda dritta mossa da un tremolio è un segnale d'eccitazione, un po' come la nostra "pelle d'oca". Può accadere per esempio quando il gatto nota il pet mate che prepara le ciotole, come segnale di impazienza dell'arrivo del cibo già avvistato.

Può succedere anche che il gatto abbia la coda dritta durante un agguato, magari proprio nel momento del salto sulla preda ma questo accade perché la coda non è solo uno strumento di comunicazione ma funge anche da bilanciere: serve durante il salto per orientarsi nello spazio e non ha in questo caso uno scopo comunicativo.

Coda dritta, ma con una curva

La coda dritta nel gatto indica quindi eccitazione, spesso con connotazione positiva. Spesso però può capitare di osservare nei nostri amici a quattro zampe delle code alzate ma non perfettamente dritte, magari perché presentano una curva.

La curvatura della coda quando è all'insù non è però un segnale comunicativo ma riguarda la conformazione fisica. Alcuni gatti la portano con una curvatura a destra oppure a sinistra: è semplicemente una tendenza spontanea del gatto che non inficia sul messaggio che la coda alzata vuole trasmettere.

*articolo realizzato con la consulenza di Sonia Campa, esperta in relazione uomo-gatto