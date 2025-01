Cosa significa quando il gatto muove la punta della coda: ecco cosa vuole comunicarti

Il modo in cui i gatti muovono la coda può segnalare molto del loro stato d'animo. In particolare, quando muovono solo la punta stanno comunicando qualcosa di preciso, come agitazione o anche il desiderio di essere lasciati in pace.

Il linguaggio del corpo è il canale con cui, per antonomasia, gli animali si esprimono e i gatti non fanno eccezione in questo. Per quanto il processo di domesticazione li abbia portati a padroneggiare anche le segnalazioni vocali, il linguaggio del corpo resta quello preferenziale e nei gatti un ruolo cruciale è giocato dalla coda. Quando i gatti muovono solo la punta della coda possono, a seconda delle situazioni, segnalare un principio di attivazione emozionale, di incertezza sociale, un momento di vigilanza o un momento di sospesa curiosità verso l’ambiente.

Attivazione emozionale

Immaginate un gatto acciambellato e immobile nella sua cesta e immaginate di avvicinarvi per dargli una carezza. È molto probabile che la prima risposta che registrerete da parte del gatto è una leggera oscillazione della coda anche se il gatto, magari, resta nella sua posizione e sembra quasi ignorare il vostro tocco. In quel caso lo spostamento della coda registra un cambiamento nello stato emotivo del gatto che passa dalla totale quiete ad un livello, seppur minimo, di attenzione, dovuto al vostro arrivo.

Non vuole essere disturbato

I gattini sono spesso attratti dai gatti più grandi e cercano di stimolarli all’interazione proponendo agguati dirette proprio alle loro code. Quando un gatto adulto, tuttavia, non ha voglia di essere disturbato o vuole segnalare la sua scarsa disponibilità al più giovane, può farlo proprio agitando la punta della coda. In questi casi il messaggio è “non mi scocciare, in questo momento non ho voglia di interagire con te”. È buffo notare che poi, molto spesso, è proprio questo movimento a stimolare i piccoli ad insistere nell’interazione.

Vigilanza e allerta

Questa particolare oscillazione della coda potrebbe anche essere legata al fatto che il gatto è in allerta per qualcosa che ha catturato la sua attenzione. Potrebbe essere un rumore o un odore ad alimentare il dubbio che possa esserci una minaccia incombente, un intruso di passaggio, qualcuno o qualcosa di non ancora perfettamente riconosciuto che lo inquieta un po’ e che è bene identificare.

Curiosità e interesse

La coda del gatto potrebbe muoversi interessando solo la punta anche nel caso in cui, nei dintorni, stia accadendo qualcosa che attrae la sua attenzione. Immaginate un gatto steso placidamente nell’erba che all’improvviso intercetti un rumore, un fruscio nell’erba. Potrebbe essere una preda, qualcosa di interessante da stanare, un’opportunità di caccia. Il gatto è ancora incerto sul da farsi, se avvicinarsi e indagare oppure se lasciar perdere e rimanere in panciolle e questo stato di incertezza mista a curiosità è riconoscibile giusto da questo piccolo spostamento che assomiglia molto ad una valutazione.