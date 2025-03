Perché il gatto non fa le fusa: 5 motivi più comuni e quando preoccuparsi

Le fusa sono uno dei tanti modi che i gatti hanno di comunicare tra loro, e anche con noi. Questo suono, simile a un lieve ronzio, viene emesso attraverso la vibrazione delle corde vocali e ha una funzione molto precisa. I gatti iniziano a fare le fusa fin dai primi giorni di vita, un comportamento che apprendono dalla madre e che in natura serve per rassicurare e rafforzare il legame con i fratelli. A seguito del processo di domesticazione da parte dell'essere umano, le fusa sono entrate a far parte anche della comunicazione con noi, e solitamente accompagnano richieste di cibo e attenzioni o vengono emesse per comunicare soddisfazione e in generale uno stato di benessere e rilassamento, oltre che per rafforzare i legami.

Quando un gatto smette improvvisamente di fare le fusa bisogna osservare il contesto e capire perché è successo. Anche se non tutti i gatti fanno le fusa con la stessa frequenza, un cambiamento improvviso nel loro comportamento può essere un segnale da non sottovalutare. Le cause possono essere molte: dalle semplici variazioni caratteriali a problemi di salute più seri.

5 motivi per cui il gatto non fa più le fusa

Un contatto troppo breve con la madre e i fratellini potrebbero rendere i gatto meno incline a fare le fusa in età adulta



Le fusa sono un indicatore di benessere, ma la loro assenza non è sempre sinonimo di malattia. Ci possono essere diversi motivi che portano il gatto a non fare fusa o a smettere repentinamente, alcuni di questi sono legati alla salute fisica e per questo è bene tenerli sotto controllo. Vediamo quali sono i 5 motivi più comuni:

Malessere fisico: uno dei motivi più comuni per cui un gatto smette di fare le fusa è il dolore fisico. Le fusa infatti sono associate a uno stato di benessere, ma se il gatto non sta bene, potrebbe interromperle. Il malessere può essere di natura fisica o psicologica: un dolore, un disagio intestinale o persino un periodo di stress possono influire su questo comportamento. L’assenza di fusa è quindi un segnale da monitorare attentamente; Problemi di salute: la presenza di problemi fisici veri e propri sono un’altra causa comune della scomparsa delle fusa. Un gatto con dolori, febbre, infezioni o disturbi digestivi potrebbe non avere la forza o la voglia di emettere fusa. Tuttavia, esistono anche gatti che tendono a fare le fusa proprio quando stanno male, come una sorta di auto-consolazione. Per distinguere tra le due situazioni, è utile osservare altri segnali: inappetenza, letargia, rifiuto delle coccole o tendenza a nascondersi possono essere indicatori di un problema di salute; Motivi comportamentali: un gatto che vive un cambiamento nell’ambiente, come un trasloco, l’arrivo di un nuovo animale o una variazione nella routine, può sentirsi stressato o insicuro. Anche tensioni all’interno della casa o un’interazione meno affettuosa con il proprio umano possono portarlo a smettere di fare le fusa. In questi casi, è utile individuare la fonte del disagio e cercare di ripristinare un ambiente sereno, magari aumentando le interazioni positive e offrendo al gatto spazi sicuri dove rifugiarsi; Carattere del gatto: alcuni gatti sono più inclini a fare le fusa di altri. Se un gatto non ha mai fatto molte fusa, potrebbe essere semplicemente una sua caratteristica individuale. Questo può essere legato anche alla sua esperienza da cucciolo: se non ha trascorso abbastanza tempo con la madre e i fratelli, potrebbe non aver sviluppato questa abitudine in modo forte. In questi casi, l’assenza di fusa non è necessariamente un segnale preoccupante, ma piuttosto una peculiarità del suo comportamento; Mancato insegnamento materno: le fusa sono un comportamento che i gatti apprendono principalmente dalla madre nei primi giorni di vita, come il gesto di "impastare". Se un gattino viene separato dalla madre troppo presto o cresce senza il contatto con altri gatti, potrebbe non sviluppare l’abitudine di fare le fusa con frequenza. Questo non significa che non sia un gatto affettuoso, ma semplicemente che comunica il suo affetto in modi diversi, come attraverso lo strofinamento o la postura del corpo.

Quando preoccuparsi

L’assenza di fusa può essere un segnale di malessere fisico che deve mettere in allarme le famiglie



Non tutti i gatti fanno le fusa allo stesso modo, quindi è importante considerare il comportamento abituale del proprio animale prima di allarmarsi. Se un gatto ha sempre fatto poche fusa, probabilmente è semplicemente nel suo carattere. Tuttavia, se un gatto che solitamente faceva molte fusa smette improvvisamente, è necessario indagare le possibili cause.

Un primo segnale di preoccupazione è la persistenza del cambiamento. Smettere di fare le fusa per qualche ora o un giorno potrebbe rappresentare solo un episodio passeggero. Ma se dura più a lungo e si accompagna ad altri segnali di malessere, come perdita di appetito, letargia, aggressività o eccessivo isolamento, è il caso di intervenire.

Un altro fattore da considerare è la presenza di sintomi fisici evidenti: se il gatto appare debole, zoppica, vomita o ha episodi di diarrea, l’assenza di fusa è solo uno dei tanti segnali che qualcosa non va. Anche un cambiamento nell’uso della lettiera, come difficoltà a urinare o feci irregolari, può essere un segnale di un problema di salute.

L'assenza di fusa è preoccupante anche se si accompagna alla diffidenza nei confronti del proprio umano di riferimento. Se si nasconde spesso o reagisce in modo insolito a stimoli abituali, potrebbe essere stressato o addirittura provare dolore. In questi casi, l’assenza di fusa è solo una parte del problema e un controllo dal veterinario, meglio se esperto in comportamento, può aiutare a identificare la causa del disagio.