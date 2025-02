Se il tuo gatto sbadiglia non è (solo) per noia: ecco cosa vuole comunicarti

Lo sbadiglio nel gatto non è semplicemente un segnale di noia, ma anche per una serie di altri motivi come attivarsi o rilassarsi. In alcuni casi specifici può anche essere il segnale di problemi fisici o di salute.

I gatti sbadigliano moltissime volte al giorno: appena svegli, prima di addormentarsi, mentre si stiracchiano o anche quando lo accarezziamo. Questo comportamento può avere diversi significati, che vanno ben oltre la semplice sonnolenza o noia.

A differenza dei cani, nei quali lo sbadiglio può essere un segnale di disagio, nei gatti ha spesso una funzione più complessa. Può essere un modo per attivarsi, rilassarsi o semplicemente un rituale che fa parte della routine quotidiana. Ci sono però casi in cui sbadigliare troppo potrebbe nascondere qualche problema di salute.

4 motivi per cui il gatto sbadiglia

Lo sbadiglio non è un solo un segnale di pigrizia o disinteresse. Ci sono molti altri significati ben più complessi, come ha spiegato l'esperta di comportamento dei felini Sonia Campa: "Lo sbadiglio è controllato dal sistema nervoso parasimpatico e ha come obiettivo quello di inalare aria e riempire i polmoni: la sua occorrenza, dunque, segnala un cambio di stato, ovvero che il nostro cervello si sta attivando o, comunque, si aspetta di aver bisogno, di lì a breve, di maggior afflusso di ossigeno nel sangue".

1. Per noia

Anche se lo sbadiglio non è sempre legato alla noia, può capitare che un gatto sbadigli per "risvegliarsi" da una situazione che gli sembra poco stimolante. Dal momento che aumentare il flusso di sangue al cervello può aiutare a migliorare la concentrazione, è possibile che il tuo gatto sbadigli proprio per contrastare una sensazione di torpore. Se noti che sbadiglia spesso mentre è sveglio ma non particolarmente attivo, potrebbe essere un segnale che ha bisogno di più stimoli.

2. Per attivarsi

Uno dei motivi più ovvi per cui un gatto sbadiglia è quello di ossigenare il corpo dopo un periodo di inattività. Quando si sveglia da un lungo pisolino, spalancare la bocca e inspirare profondamente aiuta a riattivare la muscolatura e a rimettere in moto il flusso sanguigno. Questo spiega perché spesso lo sbadiglio è accompagnato da un bello stiracchiamento: è un modo naturale per prepararsi all’azione dopo una fase di riposo.

3. Per rilassarsi

Al contrario, un gatto può sbadigliare anche quando vuole rilassarsi. Se è tranquillo e sta per addormentarsi, un grande sbadiglio può aiutarlo a incamerare più ossigeno e ad abbassare il livello di energia. È un po’ quello che facciamo noi quando, davanti alla TV, lottiamo tra la voglia di restare svegli e quella di lasciarci andare al sonno. Se il tuo gatto sbadiglia mentre è accoccolato sul divano o sulla sua cuccia, potrebbe semplicemente essere pronto per una lunga dormita.

4. Come rituale

I gatti sono animali estremamente abitudinari e lo sbadiglio può far parte di una routine quotidiana. Dopo essersi svegliato, un gatto spesso dedica qualche minuto alla sua toeletta, pulendo con cura ogni parte del corpo. Alla fine di questo rituale, prima di alzarsi e iniziare la sua giornata felina, potrebbe concedersi un ultimo, teatrale sbadiglio. È come se quel gesto segnasse la transizione tra un momento di relax e il ritorno all’attività.

Bisogna preoccuparsi se il gatto sbadiglia spesso?

In generale, sbadigliare è un comportamento normale e sano per un gatto. Tuttavia, se noti che il tuo amico a quattro zampe sbadiglia molto più del solito o assume smorfie facciali strane, è il caso di fare qualche controllo.

Uno dei motivi di preoccupazione potrebbe essere un problema di salute, in particolare legato alla bocca. Ulcere, gengiviti, infezioni dentali o dolori alla mascella possono causare movimenti della bocca che potremmo scambiare per sbadigli. Se il gatto sbadiglia spesso ma sembra anche avere difficoltà a mangiare, a chiudere la bocca correttamente o produce molta saliva, è consigliabile consultare un veterinario.