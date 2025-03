Perché il gatto socchiude gli occhi quando ci avviciniamo: cosa vuole comunicarti

Il gatto socchiude gli occhi per esprimere fiducia, oppure quando si trova in uno stato di benessere, tuttavia questo gesto può anche indicare fastidi oculari. In ogni caso non si tratta dell'equivalente felino di un nostro sorriso.

Se il gatto socchiude gli occhi quando lo accarezzi ti sta mandando un messaggio. Questo comportamento infatti è molto diffuso tra i felini domestici e può avere diversi significati, tutti strettamente legati alla loro comunicazione. In generale, quando un gatto socchiude gli occhi, sta esprimendo fiducia e benessere.

Tuttavia, ci sono anche altri motivi dietro questo gesto, alcuni potrebbero anche indicare un fastidio fisico. Vediamo quindi più nel dettaglio cosa significa e quando potrebbe essere necessario prestare attenzione al contesto.

Cosa significa quando il gatto socchiude gli occhi mentre lo accarezziamo?

Il primo e più comune motivo per cui un gatto socchiude gli occhi mentre viene accarezzato è per esprimere fiducia. I gatti sono animali vigili, sempre attenti ai movimenti e ai rumori circostanti. Questa costante attenzione all'ambiente è un tratto tipico della loro natura di predatori, nonché di potenziali prede. Un gatto che socchiude gli occhi mentre è accarezzato quindi sta consapevolmente abbassando le sue difese dimostrando di sentirsi completamente al sicuro con la persona che ha vicino. È un gesto che comunica tranquillità e che può essere interpretato come un segno di affiliazione nei confronti del suo umano.

Il socchiudere gli occhi può anche essere un semplice gesto di benessere e relax, un po' come lo stiracchiarci per noi. Quindi il gatto non sta necessariamente comunicando qualcosa in particolare. In questo caso il gesto è accompagnato da altri segnali di piacere, come le fusa, un generico rilassamento del corpo o il movimento lento della coda.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui questo comportamento potrebbe essere legato a un fastidio fisico. Se il gatto socchiude spesso gli occhi, sbatte le palpebre o sembra irritato, potrebbe avere un’infezione o un’infiammazione oculare. La congiuntivite, per esempio, può causare arrossamenti e secrezioni che rendono fastidioso tenere gli occhi completamente aperti. Anche le allergie, soprattutto quelle stagionali, possono portare il gatto a chiudere leggermente le palpebre per alleviare il disagio. Se il comportamento diventa frequente e si notano altri segnali, come occhi arrossati o secrezioni anomale, è sempre meglio consultare il veterinario.

Un’altra possibile causa legata al fastidio fisico è la secchezza oculare. I gatti hanno una terza palpebra, chiamata palpebra nittitante, che aiuta a proteggere l'occhio e a mantenerlo umido. Se questa membrana non riesce a svolgere correttamente il suo ruolo, il gatto potrebbe battere le palpebre più spesso per lubrificare la superficie oculare. Anche in questo caso, se il comportamento è ripetuto e sembra accompagnato da altri segnali di disagio, è consigliabile una visita veterinaria per escludere eventuali problemi più seri.

Quando il gatto socchiude gli occhi sta sorridendo?

Spesso si sente dire che quando un gatto socchiude gli occhi sta sorridendo, un po’ come farebbe un essere umano. Questo è un falso mito, nato probabilmente dall’abitudine di attribuire espressioni umane agli animali domestici. In realtà, i gatti non sorridono nel senso in cui lo intendiamo noi.

Quando un gatto socchiude gli occhi, non sta sorridendo per esprimere felicità, ma sta utilizzando un codice di comunicazione tipico della sua specie. Questo comportamento è spesso accompagnato da un battito di palpebre molto lento, che viene considerato un gesto di affetto e tranquillità nel linguaggio dei gatti. Si tratta di un modo per dimostrare fiducia ma non è sovrapponibile a un sorriso.

Ogni gatto ha una personalità diversa e alcuni potrebbero socchiudere gli occhi più spesso di altri, senza che questo abbia necessariamente un significato specifico. Quindi, se il tuo gatto socchiude gli occhi quando ti guarda o mentre lo accarezzi, sappi che non si tratta di un sorriso, ma di un segnale di benessere e serenità che rafforza il vostro rapporto.