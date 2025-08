Perché i gatti dormono con gli occhi aperti: cosa significa questa posizione del sonno

Può capitare che i gatti dormano con gli occhi aperti perché si trovano in uno stato di dormiveglia. Questo comportamento deriva dalla necessità di restare vigili per percepire eventuali pericoli, anche durante la fase di riposo.

Se ti capita di passare vicino al tuo gatto mentre è nella sua cuccia o sul divano, apparentemente addormentato, e lo trovi invece con gli occhi semi aperti, sappi che si tratta di un comportamento più comune di quanto pensi.

In questi momenti, il gatto non è completamente addormentato: il suo corpo è a riposo ma rimane semi-cosciente. Un atteggiamento che può apparire strana o addirittura mettere in allarme gli umani più ansiosi, ma che si spiega ripercorrendo la storia evolutiva di questo felino domestico discendente dal gatto selvatico africano. Dormire con gli occhi semi-aperti è un meccanismo di difesa che aiuta il micio a riposarsi mantenendo il controllo sull'ambiente esterno. Ovviamente non si tratta di un sonno vero e proprio ma di uno stato di dormiveglia propedeutico al riposo.

I motivi per cui il gatto ha gli occhi aperti mentre "dorme"

Un gatto che sembra dormire ma chiude o apre solo parzialmente gli occhi si trova in uno stato di dormiveglia o sta per addormentarsi. Non è nella fase di sonno profondo quando tutti i muscoli sono completamente rilassati e il cervello è "spento". Questa prima fase non cambia il fatto che il gatto percepisca suoni e vibrazioni e i cambiamenti nell'ambiente. Gli occhi leggermente aperti sono un segnale di questo stato.

In natura, i gatti sono sia predatori che prede: riposare con gli occhi aperti è un comportamento ereditato dai loro antenati selvatici che dovevano proteggersi dalle minacce ma riuscire comunque ad allentare la tensione. Anche se nelle nostre case non ci sono più predatori questo bisogno innato di monitorare l'ambiente continua a fare parte dell'eredità dei mici, e si manifesta in molti modi compresa la necessità di esplorare.

Cosa spinge il gatto a rimanere vigile anche mentre dorme

La necessità di rimanere all'erta anche durante il sonno è dovuta alla natura altamente sensibile di un gatto. Anche nei momenti più tranquilli, i mici conservano la loro natura territoriale e si sento a loro agio quando sono consapevoli di tutto ciò che accade intorno a loro. È sopravvivenza, ma anche l'espressione della loro territorialità. Per questo a casa il gatto è ancora in guardia anche in assenza pericoli evidenti.

Rumori casuali, ospiti inattesi o semplicemente il bisogno di sapere cosa sta facendo il loro umano possono impedire al gatto di riposarsi completamente. Tale comportamento è più frequente tra gli individui che si trovano in ambienti nuovi, molto rumorosi o devono condividere lo spazio con altri animali, ma può presentarsi anche tra quelli che vivono in un ambiente il più calmo possibile ma che per indole amano tenere tutto sotto controllo.

Si tratta di un comportamento problematico se emerge come risposta a uno stimolo negativo, in questo caso è un segnale di disagio di cui parlare con un esperto o un veterinario comportamentalista.