Perché i gatti cambiano spesso posto per dormire

I gatti cambiano spesso posto per dormire alla ricerca di sicurezza e temperature ideali. Se scelgono di farlo accanto a noi, però, non è solo per interesse.

I gatti sono grandi dormiglioni, complice la loro natura di animali crepuscolari. Dormono molte ore del giorno, ma spesso lo fanno cambiando il luogo in cui si sistemano. Ciò avviene per due motivazioni principali: la ricerca di sicurezza e delle migliori condizioni ambientali.

Cosa significa quando il gatto cambia posto per dormire

Quando un gatto cambia posto per dormire non lo fa a caso. Ogni luogo viene selezionato in base a diversi fattori: sicurezza, calore, comodità e tranquillità. Certi angoli della casa che hanno tutte queste caratteristiche possono diventare i suoi preferiti, mentre altri sono riservati a particolari occasioni (magari l'arrivi di un ospite invadente).

Una cosa è certa: il gatto valuta continuamente ciò che gli serve per sentirsi protetto e rilassato, combinando bisogno di riposo e curiosità per l’ambiente circostante. Un davanzale, un tappeto, o il divano in un punto particolarmente assolato e tranquillo possono essere eletti a luoghi di riposo abituali alternando tra l'uno e l'altro a seconda delle esigenze del momento.

I fattori per la "scelta" del posto dove dormono i gatti

I fattori presi in considerazione dal gatto per scegliere dove dormire rispondono a esigenze precise. Proprio come il cibo deve essere consumato in un luogo sicuro e tranquillo, lo stesso vale per il riposo. Il gatto è un animale preda-predatore, durante il sonno o il pasto sa di essere più vulnerabile, quindi cerca ambienti che gli diano protezione.

I suoi posti preferiti quindi combinano sicurezza, tranquillità e possibilità di osservare ciò che accade intorno. Anche la temperatura è determinante: un angolo caldo in inverno o fresco in estate può fare la differenza. Infine, la curiosità lo porta a sperimentare luoghi diversi, come un raggio di sole vicino alla finestra o un balcone dal quale osservare qualche uccellino.

Perché a volte il gatto dorme accanto a noi

A volte il gatto dorme con noi semplicemente perché nel nostro letto ritrova quelle caratteristiche di comfort e benessere che ricerca ovunque. Possono accoccolarsi per poche ore o restare tutta la notte, sistemandosi ai piedi del letto, sul cuscino o tra le nostre braccia. Dormire insieme aumenta la possibilità di percepire eventuali minacce e offre un senso di sicurezza reciproca.

In molti casi però non è solo convenienza, ma un segnale di fiducia e affiliazione. Le leccate sul volto, sui capelli o sugli arti servono a rafforzare il legame, lasciando il proprio odore. Letto in questo contesto, il gatto sta dichiarando in modo esplicito intimità e affetto nei nostri confronti.