Quante ore dormono i gatti ogni giorno e perché sono così “dormiglioni”

I gatti in media trascorrono dormendo dalle 12 alle 16 ore al giorno, ma non in maniera continuativa. Il loro sonno si distribuisce tra momenti diurni e notturni, e in inverno queste ore possono aumentare, permettendo loro di risparmiare energia e mantenere stabile la temperatura corporea.

Perché i gatti dormono tanto

I gatti sono animali crepuscolari, cioè sono più attivi durante le prime ore del mattino e dopo il tramonto, mentre per il resto della giornata preferiscono il riposo. Questo comportamento è un'eredità della specie selvatica: riposare a lungo serviva a conservare energia per la caccia, ed è coerente con i ritmi biologici dell'animale.

Tuttavia, il dormire più del normale può essere un segnale di disagio motivato da scarsa ricchezza ambientale e da cambiamenti all'interno della routine domestica. Di conseguenza è importante osservare il contesto in cui si manifesta il sonno, per registrare eventuali cambiamenti nei comportamenti abituali, perché un aumento improvviso delle ore di sonno può essere collegato a problemi di salute o stress.

Quante ore dormono i gatti ogni giorno

Le ore di sonno variano anche a seconda dell’età del gatto. I cuccioli dormono molto, fino a 18 ore al giorno, perché il sonno sostiene la crescita e lo sviluppo del sistema nervoso. I gatti adulti, invece, si assestano sulle 12-16 ore, mantenendo un equilibrio tra momenti di riposo e attività, che include gioco e esplorazione dell’ambiente.

Nei gatti anziani il sonno può durare di più in termini di ore, e allo stesso tempo essere più frammentato. Questo avviene perché il metabolismo rallenta e le esigenze energetiche diminuiscono, spingendo il gatto a riposare più spesso.

I gatti dormono di più in inverno: la funzione termoregolatrice del sonno nei mici

Il sonno dei gatti ha anche un ruolo importante nella regolazione della temperatura corporea. Durante i mesi più freddi i gatti tendono a dormire di più perché il riposo aiuta a conservare energia e calore. La riduzione dell’attività permette loro di limitare la dispersione termica e affrontare meglio le temperature rigide. Questo non significa che il gatto sia pigro, ma che il suo corpo sta adattando il ritmo quotidiano alle condizioni ambientali, sfruttando il sonno come strumento per mantenere un equilibrio energetico e termico.