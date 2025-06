Perché i gatti preferiscono dormire sul lato sinistro: il segreto svelato guardando video su YouTube

I gatti preferiscono dormire sul lato sinistro, un comportamento profondamente radicato nella biologia e nella storia evolutiva del felino più amato del mondo



Chi vive con un gatto lo sa: dormire, per loro, è una cosa molto seria. Che si tratti di un divano, del letto, della cima di un armadio o di una scatola di cartone troppo piccola, i felini domestici passano gran parte della loro giornata dormendo. Ma c'è un dettaglio che forse in pochi hanno notato. I gatti preferiscono dormire distesi sul lato sinistro. Ora, una nuova ricerca internazionale getta luce su questo insolito comportamento, suggerendo che dietro questa preferenza si nasconda una sofisticata strategia evolutiva.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Current Biology, ha coinvolto ricercatori di diverse università e altri istituti in Germania, Svizzera, Canada e Turchia, ma anche l'Università di Bari Aldo Moro. I ricercatori hanno analizzato 408 video pubblicati su YouTube, selezionando solo quelli in cui un singolo gatto era ben visibile mentre dormiva chiaramente su un lato per almeno dieci secondi. E il risultato è stato sorprendentemente netto: circa due terzi dei gatti dormiva sul fianco sinistro.

Per quale motivo i gatti preferiscono proprio il lato sinistro: pronti in caso di pericolo

Dai video è emersa una chiara preferenza per il lato sinistro. Immagine da Isparta et al., 2025



Secondo Onur Güntürkün, esperto in biopsicologia della Ruhr University di Bochum e coautore dello studio, la risposta si troverebbe nel cervello. Nei mammiferi, infatti, i due emisferi sono specializzati in compiti diversi. Il destro, in particolare, è più efficace nell'elaborare stimoli legati alla sopravvivenza, come il riconoscimento dei pericoli e la pianificazione di fughe rapide. Quando un gatto dorme sul lato sinistro, il primo campo visivo ad attivarsi al risveglio è quello sinistro, che viene però elaborato appunto proprio dall'emisfero destro.

In pratica, il cervello riceve subito le informazioni più utili per valutare eventuali minacce o opportunità di caccia. Dormire sul fianco sinistro, quindi, potrebbe essere un modo per svegliarsi prima ed essere sempre "pronti alla fuga" o all'azione, anche solo per reagire a un eventuale rumore improvviso o a un movimento sospetto. Un riflesso innato affinato nel corso dell'evoluzione, quando in natura il rischio di diventare preda era una realtà concreta e quotidiana, anche per i gatti più agili e scaltri.

I gatti, dormiglioni sempre pronti all'azione

Dormi re distesi su lato sinistro potrebbe essere un modo per svegliarsi prima e sempre "pronti alla fuga" o all’azione in caso di necessità



Non è un caso, infatti, che i gatti amino e cerchino spesso luoghi sopraelevati per dormire. Dalla cima di una libreria, un mobile alto o una mensola della cucina, possono controllare meglio l'ambiente circostante e difendersi da eventuali predatori o, tra le mura domestiche, da rumori molesti e mani umane troppo curiose e invadenti. La preferenza per il lato sinistro, naturalmente, non è però una verità assoluta o un comportamento "fisso".

Come accade per molti altri comportamenti legati alla lateralizzazione del cervello, ci sono anche mici che dormono più spesso sul lato destro o che alternano entrambe le posizioni in base al contesto. Ma l'orientamento osservato in oltre 400 video su YouTube suggerisce una preferenza evidente, che potrebbe avere radici profonde nella biologia e nel comportamento di Felis catus. In fondo, anche quando dormono, i gatti sembrano sempre pronti. E forse è anche questo il segreto del loro successo: saper riposare, ma senza mai abbassare la guardia.