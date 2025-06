Cosa significa quando il gatto fa molta pipi? Cosa fare e quando preoccuparsi se urina troppo spesso

Se il gatto urina spesso, potrebbe avere un problema di salute come infezioni, diabete o stress. È importante osservare eventuali cambiamenti e sintomi, come pipì fuori lettiera o sangue nelle urine, e rivolgersi al veterinario per una diagnosi.

Se il tuo gatto inizia a urinare più del normale potrebbe essere un cambiamento dovuto a una maggiore idratazione, oppure può essere il segnale di un problema di salute più grande. Una delle cause più comuni della minzione frequente nei gatti sono le infezioni del tratto urinario.

Altre cause molto comuni sono problemi ai reni, diabete, o anche semplici cambiamenti nella dieta e nelle abitudini del gatto cambiare le sue abitudini urinarie. Che si tratti di un cambiamento passeggero o no, è importante non ignorare i segnali.

6 motivi per cui il gatto urina spesso: le cause più comuni

Potrebbero esserci diverse ragioni per cui la frequenza della minzione del tuo gatto è in aumento, alcune più serie di altre. Comprendere da dove deriva non è sempre facile, ma osservando il supporto è possibile farsi un'idea.

Infezioni urinarie: le infezioni delle vie urinarie sono una delle cause più comuni. A volte causano infiammazione e dolore che possono spingere il gatto a urinare frequentemente in piccole quantità. In questo caso potresti anche vedere sangue nelle urine; Calcoli: piccole solide, simili a sassolini, possono svilupparsi nella vescica o nell'uretra e bloccare il normale flusso di urina. Il gatto può tentare di urinare frequentemente ma produrre solo poche gocce a causa del blocco fisico; Insufficienza renale: se i reni smettono di funzionare correttamente non trattengono i liquidi come dovrebbero. Di conseguenza, il gatto urina di più e in questo caso noterai anche che beve di più; Diabete mellito: danneggia il metabolismo degli zuccheri e può portare a eccessiva sete e produzione di urina. È una delle malattie sistemiche che più facilmente diagnosticate nei gatti in sovrappeso; Fattori ormonali o metabolici: altri disturbi, come l'ipertiroidismo, possono causare un aumento della minzione. Questo accade perché il corpo del micio metabolizza più velocemente ed espelle una quantità maggiore di fluidi; Stress: alcuni gatti possono urinare più frequentemente a causa di stress o ansia, per un disagio dovuto a un cambiamento nella routine, o per marcare il territorio. I fattori scatenanti più frequenti di solito sono l'arrivo di un altro animale o di un umano in casa.

Quante volte al giorno dovrebbe fare pipì il gatto?

Un gatto sano dovrebbe urinare due o tre volte al giorno. Ma questa percentuale può cambiare a seconda di una grande varietà di fattori come l'età del soggetto, la dieta e persino il clima e il periodo dell'anno. Alcuni gatti che mangiano cibo secco, e quindi ricevono poca acqua dall'alimentazione, potrebbero urinare meno di quelli che mangiano cibo umido, che è intrinsecamente più umido.

Anche lo stile di vita è un fattore con un peso non indifferente: il gatto più anziano, o con patologia renale, urina di più. Quindi, è importante monitorare il comportamento del tuo gatto nel tempo e se il numero di minzioni improvvisamente aumenta oltre il normale può essere il segno di un problema di salute. A fare la differenza infatti non è il numero di volte in sé, ma il cambio delle abitudini del micio.

Come capire se il gatto ha problemi urinari: i sintomi da osservare

È possibile che tutto ciò che è cambiato sia che il gatto urina di più, ma ci sono certi segni che potrebbero indicare un problema urinario o una condizione più grave. Un cambio di abitudini nell'uso della lettiera è uno dei primi indicatori che qualcosa non va.

Quando un gatto inizia a urinare fuori dalla lettiera potrebbe essere un segno di disagio fisico. Un gatto che passa molto tempo nella lettiera o cerca di urinare dove esce poco o nulla è allo stesso modo un segnale di un disagio.

Un altro sintomo da non sottovalutare è la presenza di sangue nelle urine che può rendere l'urina scura o contenere striature di rosso. Inoltre, un odore insolito più forte del solito potrebbe essere un segno di infezione. Alcuni gatti miagolano o leccano spesso la zona genitale per alleviare il dolore, mentre altri diventano apatici, perdono l'appetito o vomitano.

Cosa fare se il gatto urina spesso: a chi rivolgersi

Se noti che il tuo gatto urina troppo contatta il veterinario. Il professionista effettuerà un esame completo e farà i test di routine per ottenere risposte, come l'analisi di un campione di urine o di sangue.

Ad esempio, con una semplice ecografia è possibile svelare la presenza di calcoli. Se invece ci sono sospetti di diabete o un disturbo renale, i controlli di laboratorio includeranno anche i livelli di zucchero nel sangue e altri valori metabolici. La diagnosi precoce in questi casi è fondamentale per la salute del gatto.