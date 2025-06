C’è un motivo se il gatto fa le unghie sul divano: come farlo smettere e quali sono le alternative

I gatti graffiano i divani per affilare le unghie, allungare i muscoli e marcare il territorio. Per evitarlo, è importante offrire alternative come un tiragraffi ben posizionato e rendere il divano meno interessante magari con una copertura apposita. L'importante è non fare l'errore di punire il micio o sgridarlo, anche se colto sul fatto.

Chiunque viva con un gatto lo sa bene: divani, sedie e tappeti possono rapidamente diventare i suoi punti preferiti per graffiare. Quest'abitudine dal nostro punto di vista può essere molto fastidiosa ma non si tratta di un dispetto, bensì è il segnale che stiamo facendo mancare qualcosa al nostro amico felino.

Sapere perché il micio graffia mobili e divani è il primo passo necessario per limitare questo comportamento. Una volta risaliti alla ragione, infatti, è possibile fornire delle alternative e limitare i danni al mobilio.

Perché il gatto fa le unghie sul divano

La tendenza del gatto di graffiare le superfici è una parte importante del suo benessere. Da una parte lo fa per limare e mantenere le unghie in salute. Graffiando rimuove le parti morte e aiuta a mantenere i gli artigli ben affilati. Inoltre, il gesto di graffiare le superfici funge anche da allenamento muscolare perché quando lo fa allunga completamente il corpo in un gesto che coinvolge spalle, schiena e zampe.

Spesso il gatto si fa le unghie vicino al luogo in cui dorme, e non è un caso: molti attraverso questo gesto segnano con marcature olfattive gli spazi che considerano parte del loro territorio. Anche graffiare il divano, quindi, è una forma di comunicazione. Ci riescono grazie alle ghiandole poste tra i cuscinetti delle zampe che nell'atto di graffiare strusciano su mobili e tappezzeria segnalando la loro presenza agli altri abitanti della casa.

Si tratta quindi di comportamento nel suo complesso del tutto normale. È necessario porsi qualche domanda però se improvvisamente un gatto che non era solito graffiare i mobili inizia a farlo improvvisamente. Questo può essere un segnale di disagio. È facile che un cambiamento nell'ambiente domestico o l'arrivo di un nuovo ospite possano alterare la percezione del territorio da parte del gatto, causandogli stress o insicurezza, come rivela uno studio pubblicato su Frontiers nel 2024. Secondo i ricercatori, la presenza di un bambino può essere associata a episodi di graffiatura nell'ambiente domestico.

Come evitare che il gatto si faccia le unghie sul divano e lo graffi

Il tiragraffi è lo strumento più utile per impedire al micio di farsi le unghie sul divano



Quando il gatto inizia a graffiare il divano, la reazione iniziale potrebbe essere quella di sgridarlo. Farlo però è inutile. Il modo migliore per evitare che continui a farlo non è la punizione, ma offrirgli un'alternativa più comoda e appetibile.

La prima domanda da porsi è: il tuo gatto ha un posto adatto dove è libero di graffiare? Molte case offrono ai mici una sola alternativa, spesso rappresentata dal divano o dalle sedie del salotto. Anche se è presente un'alternativa valida come il tiragraffi se questo non è posizionato nell'ambiente giusto non sarà per niente attraente per il micio.

Ma anche noia, frustrazione o stress possono portare il gatto a prendersela con i mobili. In questo caso è bene chiedersi cosa è cambiato rispetto nell'ambiente e nel contesto familiare rispetto a prima e se il problema persiste è il caso di rivolgersi a un veterinario comportamentalista o a un consulente esperto nella relazione uomo-gatto.

Le alternative che puoi offrire al tuo gatto per farlo smettere di graffiare il divano

Quando si prepara la casa per accogliere un gatto il tiragraffi è uno degli oggetti che non può mancare. Questa infatti è la migliore alternativa per permettere al tuo gatto di graffiare e affilare le sue unghie senza rivolgersi al divano e ai mobili di casa. Tuttavia, non basta qualunque tiragraffi: deve essere quello giusto per le necessità del micio e posizionato nel luogo giusto. Uno degli errori più comuni che le persone fanno è tenere il tiragraffi in una parte della casa troppo frequentata dalle persone o in una posizione scomoda. Per evitare che il gatto graffi il divano è anche utile stendere un copripoltrona apposito per evitare che la tappezzeria del divano sia attraente.

È importante durante il cambio di abitudini dal divano al tiragraffi non punire mai il micio, anche se colto sul fatto, perché questo potrebbe minare la sua fiducia rendendolo ancora più nervoso e diffidente.