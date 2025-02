Il gatto lecca i muri di casa: perché succede e cosa fare

Il leccare il muro di casa è un comportamento decisamente strano del gatto e spesso non riusciamo a spiegarcelo. Le motivazioni possono essere diverse, e in alcuni casi possono essere associate a problematiche a cui prestare attenzione.

Leccare i muri di casa è un comportamento del gatto che non dev'essere sottovalutato. Non si tratta infatti di un atteggiamento consueto e, sebbene a volte possa sembrare solo una stranezza, alla base di questo segnale di disagio possono esserci patologie o problemi comportamentali di varia natura.

È quindi importante capire perché il gatto si comporta in questo modo e se è necessario intervenire per il suo benessere.

Perché il gatto lecca il muro?

Un gatto può leccare il muro per diversi motivi, alcuni dei quali legati a cause patologiche. Un possibile motivo è la pica, un disturbo mentale da cui possono essere affette sia le persone che gli animali. Il gatto con la pica tende a ingerire o leccare oggetti non commestibili, come plastica, tessuti, carta e, in alcuni casi, anche pezzi di muro. La pica può avere origini diverse: può essere causata da carenze nutrizionali, problemi gastrointestinali o anche da stress e ansia.

Oltre alla pica, ci sono altre condizioni mediche, ad esempio alcuni disturbi neurologici possono alterare la percezione sensoriale del gatto, portandolo a compiere azioni ripetitive e insolite. Anche problemi digestivi o metabolici potrebbero essere alla base del comportamento, spingendo il gatto a cercare sollievo attraverso la stimolazione orale.

Non bisogna però escludere motivazioni di tipo comportamentale. Un gatto iperattivo, ad esempio, potrebbe leccare i muri per scaricare l’energia in eccesso, soprattutto se non ha abbastanza stimoli o giochi per tenersi occupato. Alcuni gatti infatti sviluppano questo comportamento come risposta a situazioni di stress, paura degli spazi chiusi o traumi passati. Gatti che hanno vissuto esperienze negative potrebbero sviluppare comportamenti ossessivi o ripetitivi, tra cui appunto leccare superfici come i muri.

Cosa fare se il gatto lecca i muri e quando preoccuparsi

Talvolta il comportamento del gatto potrebbe essere legato a fattori ambientali, alcuni dei quali molto banali e risolvibili in maniera semplice. Alcuni detersivi per la pulizia della casa lasciano residui con un sapore o un odore particolare, che possono attirare il gatto. Questo vale in particolare per la candeggina, che sembra esercitare una forte attrazione su alcuni felini, spingendoli a leccare le superfici trattate con essa. La candeggina però è molto pericolosa: può causare irritazioni o addirittura la morte.

Anche alcuni prodotti per la disinfestazione o per la pittura delle pareti possono contenere ingredienti che risultano appetibili per i gatti, ma che sono altamente tossici. In ogni caso, è sempre bene prestare attenzione a questo comportamento e non sottovalutarlo. Se il gatto lecca i muri in modo occasionale e non presenta altri sintomi, potrebbe trattarsi solo di un episodio passeggero.

Come fare per evitare che il gatto lecchi le superfici in casa?

Se il comportamento è legato a un problema comportamentale, ci sono alcune strategie che possono aiutare a ridurlo o eliminarlo del tutto: innanzitutto, è importante assicurarsi che il gatto abbia un ambiente stimolante e ricco di attività. Giochi interattivi, tiragraffi, percorsi in altezza e momenti di gioco con il suo umano possono aiutarlo a sfogare l’energia e a ridurre lo stress.

Se il gatto è attratto dal sapore di detersivi o sostanze presenti sui muri, si può provare a cambiare i prodotti utilizzati per la pulizia, optando per soluzioni più neutre o prive di odori particolarmente forti. Un’altra soluzione può essere applicare sui muri sostanze sgradevoli per il gatto, come spray deterrenti specifici per felini.

Infine, se il comportamento persiste nonostante i tentativi di correzione, è consigliabile rivolgersi a un veterinario esperto in comportamento.