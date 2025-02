Cosa vuol dire quando il gatto gratta il pavimento?

Grattare il pavimento è un comportamento istintivo del gatto, ereditato dai suoi antenati selvatici. Può servire per marcare il territorio, richiedere attenzione, affilare le unghie o nascondere il cibo.

Se hai un gatto ti sarà sicuramente capitato di vederlo grattare il pavimento con le zampe, magari vicino alla ciotola del cibo o accanto alla lettiera. Lo scenario più frequente è proprio quello in cui dopo aver mangiato si sposta di lato e inizia a raspare con la zampa come se volesse "coprire" il cibo.

Questa gestualità potrebbe sembrare strano e apparentemente immotivato, ma in realtà soprattutto quando gratta il pavimento vicino alla ciotola, si tratta di un comportamento atavico del gatto, un retaggio dei suoi antenati selvatici. Anche se il gatto di casa non ha bisogno di difendersi dai predatori o di nascondere le sue riserve di cibo, alcuni di questi comportamenti sono rimasti impressi nel suo DNA e si manifestano ancora oggi.

Questo però non è l'unico motivo, il gatto può grattare il pavimento anche per marcare il territorio, affilare gli artigli, o semplicemente avere la tua attenzione.

Perché il gatto gratta il pavimento: 4 possibili motivi

Ci sono diversi motivi che possono spingere il gatto a grattare il pavimento. A seconda di dove e quando avviene, questo comportamento è il risultato di una esigenza ben precisa, vediamo quale.

Marcatura del territorio

I gatti comunicano attraverso segnali visivi e sopratutto olfattivi. Quando grattano il pavimento e lasciano segni visibili stanno indicando che quel luogo appartiene a loro. In questo modo possono lascare anche il loro odore grazie alle ghiandole interdigitali presenti tra i cuscinetti delle zampe. Questo serve a delimitare il loro territorio e a far sapere agli altri che quello è uno spazio già occupato.

Anche in casa, il gatto può avere l’esigenza di marcare alcune zone, soprattutto se ci sono altri animali o se ha percepito odori nuovi. Se il tuo gatto tende a grattare in punti specifici, potrebbe essere il suo modo di rafforzare la sua presenza in quell’area.

Richiesta di attenzione

A volte, grattare il pavimento è semplicemente un modo per attirare l’attenzione del suo umano. Se il gatto ha capito che questo comportamento porta a una reazione potrebbe ripeterlo per ottenere attenzione, basta uno sguardo, una carezza o persino un rimprovero.

Osserva bene il tuo gatto quando lo fa, se capita più spesso quando sei distratto o impegnato potrebbe essere il suo modo di dirti che vuole interagire con te.

Affilare le unghie

I gatti hanno un bisogno sia emotivo che fisico di graffiare. Attraverso il gesto del graffiare limano gli uncini e allungano la muscolatura. Ma questo può come ha rivelato uno studio recentemente pubblicato su Frontiers, ci sono molti altri fattori che influenzano questo comportamento, come lo stress dovuto alla presenza di un bambino, attività notturna, e una errata posizione del tiragraffi.

Solitamente un buon tiragraffi risolve il problema, ma alcuni individui possono scegliere di grattare il pavimento se ha una consistenza che permette di esercitare una certa pressione sulle unghie.

Istinto di scavo

Nei gatti selvatici, scavare la terra serviva a creare un rifugio, a nascondere il cibo o a coprire gli escrementi per non attirare predatori. Se quindi il tuo gatto gratta il pavimento soprattutto vicino alla lettiera, questo può essere il motivo. Anche se il gatto domestico non ha questa necessità, può manifestare questo istinto, specialmente se ha vissuto esperienze all’aperto.

Cosa vuol dire quando il gatto scava il pavimento vicino alla ciotola?

Uno dei momenti in cui i gatti grattano il pavimento più frequentemente è vicino alla ciotola del cibo. Questo comportamento è spesso confuso con un segno di rifiuto del cibo, ma in realtà ha origini ben più profonde.

In natura, i felini tendono a nascondere gli avanzi di cibo per proteggerli da altri predatori o per conservarli per un pasto successivo. Il gesto di scavare accanto alla ciotola quindi riprende quest'abitudine.

Se il gatto gratta prima di mangiare, potrebbe essere una sorta di rituale legato alla sua routine o un segno di titubanza verso il contenuto della ciotola. Se invece lo fa dopo aver mangiato, probabilmente sta cercando di nascondere gli avanzi come farebbe in natura.

Inoltre, alcuni gatti attuano questo comportamento anche quando la ciotola è vuota, come se volessero ricordare al loro umano che è ora di riempirla.

Come gestire il gatto che gratta sul pavimento di casa

Sebbene il gesto di grattare il pavimento sia naturale, può diventare un problema se il gatto lo fa in modo insistente o in zone della casa che rischiano di danneggiarsi. Per gestirlo nella maniera corretta però è necessario capirne il motivo, e aiutare il gatto a fare fronte alle sue esigenze.