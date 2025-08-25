Perché i gatti tirano fuori gli artigli mentre giocano: i motivi di questo comportamento

Il segno di riconoscimento che distingue coloro che vivono con un gatto è solo uno: il graffio. Quando il micio tira fuori gli artigli durante il gioco ti sta dando un messaggio il cui significato può essere positivo oppure negativo a seconda del contesto in cui avviene.

Il più delle volte è l'istinto che lo porta a introdurre gli artigli nell'interazione giocosa, come sorta di prova di attività ben più serie come la caccia e l'agguato. In altri casi, gli artigli possono essere usati durante una sessione di coccole o durante un gioco un po' troppo impegnativo.

Cosa significa quando il gatto affonda gli artigli durante il gioco

Il gatto affonda gli artigli durante il gioco per diverse ragioni. A volte può essere il risultato di un "impastare" un po' troppo aggressivo e succede soprattutto con i gattini e gli individui più giovani che non hanno ancora imparato a dosare le forza e l'aggressività.

Quando i cuccioli crescono ma continuano a comportarsi in questo modo possono anche voler segnalarti che qualcosa non va. Se il micio affonda gli artigli nella mano o nel braccio allora sta cercando di lanciarti un messaggio il cui significato è: "Ora basta". In questi casi infatti l'animale ti sta segnalando che per lui l'interazione e la sessione di gioco sono finite. Prima di conficcare gli artigli nella pelle però è probabile che lanci altri segni di rabbia e disagio, come rigidità del corpo e movimenti rapidi della coda.

Come comportarsi quando il gatto tira fuori gli artigli

Analizzare il comportamento nel suo contesto è il primo passo per capire come leggerlo. Quando il gatto "impasta", anche se lo fa in maniera un po' aggressiva, è meglio lasciarlo fare e magari proteggere la pelle con un indumento se diventa doloroso. Diverso se l'uso degli artigli avviene mentre stai manipolando il micio da un po' di tempo. In questo caso dal gioco il gatto è passato a una richiesta di spazio. In questo caso il contatto forzato potrebbe aumentare lo stress e causare il verificarsi più frequente di tali episodi.

In ogni caso, per il micio utilizzare gli artigli per giocare è totalmente normale. Per evitare che le usi su di è bene fargli trovare giocattoli che stimolino il suo istinto predatorio e lo mantengano attivo, come un bastoncino con piume o una preda finta e altro. In questo modo, il gatto imparerà a canalizzare la sua energia nel gioco con l'oggetto.