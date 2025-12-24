Perché i gatti spingono (intenzionalmente) gli oggetti facendoli cadere

I gatti spingono gli oggetti principalmente per curiosità, ma possono esserci anche altri motivi



Spingere oggetti a terra da un tavolo o da una mensola è un comportamento molto comune nei gatti. In rete si trovano video molto esilaranti a testimoniarlo e che mettono in evidenza l’enorme curiosità dei gatti e la loro esigenza inesauribile di conoscere il mondo e le sue leggi.

I motivi per cui i gatti spingono a terra gli oggetti

Il motivo principale per cui i gatti buttano oggetti a terra è la pura curiosità, ma ce ne sono anche altri.

Curiosità

I gatti ricordano i bambini di 1-2 anni che, seduti sul loro seggiolone, lasciano cadere il cucchiaio che hanno in mano semplicemente per vedere “che effetto fa”. Capire le relazioni di causa-effetto è fondamentale per tutti gli esseri viventi che abitano il mondo. E, anche se i gatti non sono bambini di due anni, la loro curiosità alimenta anche altri aspetti della loro cognizione e del loro stile di vita.

Noia

Questo comportamento è più facilmente riscontrabile nei gatti che vivono esclusivamente in casa e che cercano stimoli per soddisfare questa enorme, innata curiosità. È quindi possibile che un tappo di bottiglia lasciato vicino al bordo del tavolo o un piccolo soprammobile su una mensola diventino i target perfetti per “immaginare” una preda da spostare con una zampa per rianimarla o indurla a muoversi.

Comportamento naturale

C’è anche da dire che l’uso delle zampe anteriori per spostare, tastare, colpire, far scorrere fa parte del repertorio di comportamenti innati nel gatto e richiama la manipolazione della preda. I gatti, quindi, possono avere questa tendenza a spostare gli oggetti semplicemente perché viene loro naturale, riattiva risposte antichissime, cablate da millenni nel loro cervello felino, familiari come lo è per noi chinarci per raccogliere un oggetto.

Attirare l'attenzione

Da osservatori acutissimi del loro ambiente, però, i gatti sono anche in grado di usare questo comportamento in modo strumentale. Per esempio, per convincervi a svegliarvi in piena notte per farsi aprire una scatoletta o la porta del giardino. Se in passato gli avete dimostrato di attivarvi immediatamente verso di loro appena facevano cadere qualcosa, loro potrebbero aver capito che è quella la chiave per ottenere la vostra attenzione, in modo da comunicarvi poi i loro bisogni attuali.

Cosa fare se il gatto butta a terra gli oggetti?

La risposta di pancia che mi sovviene a questa domanda è “fatevi una bella risata” perché spesso i gatti riescono ad inscenare situazioni davvero divertenti. Tuttavia, è possibile che ad essere preso di mira sia un oggetto prezioso oppure che questa attitudine diventi esageratamente frequente.

Nel primo caso, il suggerimento migliore che si possa dare a chiunque viva con un gatto è di farci i conti e di mettere in preventivo che ciò che è ritenuto prezioso va messo al sicuro in un cassetto o in un armadio. I gatti non hanno alcuna percezione di cosa per noi possa essere di valore o meno – al più registrano quali sono le situazioni che ci attivano di più o di meno – per cui non si orientano verso i nostri oggetti preziosi per “dispetto” o per danneggiarci. Semplicemente, è nostra la responsabilità di creare un ambiente dove loro siano anche liberi di far cadere le cose senza che questo arrechi a noi danni irreparabili. Questo, peraltro, è un obiettivo molto più realistico da raggiungere che non pretendere che sia il gatto a discriminare quali siano gli oggetti che può o non può toccare.

Se il comportamento si facesse troppo insistente, persino ossessivo, la cosa ideale sarebbe consultare un esperto per analizzarlo e per capire se il gatto sta manifestando gli esiti di qualche carenza, magari nello stile di vita o nel tipo di ambiente che abita. È possibile che abbia bisogno di interagire di più, di coltivare più interessi e un programma di arricchimento sociale e ambientale potrebbe far rientrare il problema.