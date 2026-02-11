Perché il gatto salta improvvisamente sulle tue spalle

Il salto improvviso del gatto sulle spalle nasce da istinto, gioco o energia in eccesso. Capire i segnali e offrire gioco e spazi adeguati aiuta a prevenirlo.

Spesso quando ci chiniamo per rifare il letto o passiamo davanti a un armadio, ecco che con un balzo – è proprio il caso di dire felino – il gatto salta sulle nostre spalle. Se il micio non è un gigante come il Maine Coon, niente da preoccuparsi, si tratta di un comportamento normale che da bravi umani dobbiamo sopportare.

Cosa significa quando il gatto salta sulle spalle all'improvviso

Questo comportamento non ha un’unica spiegazione e va letto nel contesto sia dell'eredità genetica del gatto che dello stile di vita – più o meno stimolante – dell'individuo che vive con noi. Le nostre spalle per lui rappresentano un punto rialzato e quindi può prenderle di mira esattamente come farebbe con qualsiasi altro mobile alto.

Tuttavia, può anche essere anche la risposta a un ambiente poco stimolante dal punto di vista cognitivo per il micio: un eccesso di energia o una lieve frustrazione, che trova sfogo in un’azione improvvisa. Solo raramente il gesto è legato a vera aggressività, che di solito è accompagnata da segnali chiari come orecchie abbassate, soffi o coda rigida.

Come comportarsi quando il gatto salta sulle nostre spalle

Quando il gatto salta sulle nostre spalle dobbiamo evitare reazioni brusche. Urlare o agitarsi può compromettere la relazione, e anche farlo innervosire. È più utile interrompere l’azione con calma, allontanando l’animale senza strattoni e appoggiandolo a terra in modo neutro. Per ridurre la probabilità che il gesto si ripeta, è importante intervenire sulla prevenzione.

L'ambiente in cui vive è fondamentale che abbia tiragraffi alti, mensole e percorsi sopraelevati che soddisfino il bisogno di osservare dall’alto.