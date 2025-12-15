Cosa significa quando il gatto “sputa”: perché lo fa e cosa vuole comunicare

Il gatto "sputa" per segnalare un disagio



Se il gatto "sputa" nella tua direzione, cioè produce un suono secco e gutturale simile a un piccolo soffio, allora dovresti fermare la tua interazione con lui. Riconosci lo "sputo" del gatto perché si tratta di un rumore diverso dalle vocalizzazioni abituali come il miagolio o il soffio vero e proprio, perché è più rapido e accompagnato da una piccola espulsione d'aria attraverso la bocca.

Non ha a che fare con motivi di salute, come avviene con l’ipersalivazione o il vomito di schiuma bianca, ma è un gesto che esprime un disagio comportamentale. Avviene solitamente quando si sente minacciato da un altro animale o quando percepisce un’invasione del suo spazio personale.

Perché il gatto sputa

Il gatto sputa per comunicare una disagio o un senso di irritazione che precede l’aggressione fisica. Si tratta di un avvertimento: in questo modo segnala che una situazione non fa per lui e ne chiede l'immediata interruzione.

Spesso questo gesto si accompagna a posture che indicano che indicano il gatto è arrabbiato, come le orecchie piegate e il corpo arcuato. Non è raro osservare questo comportamento in individui che si trovano davanti a uno sconosciuto o in presenza di un altro animale che considera una minaccia. Lo "sputo" è quindi parte del linguaggio non verbale del gatto, un mezzo per segnare in modo chiaro i propri confini senza giungere allo scontro.

Cosa vuol dire quando il gatto "sputa" contro il suo umano

Quando il gatto "sputa" contro il suo umano il significato è simile a quello rivolto a un conspecifico, ma con alcune sfumature che dipendono dal contesto. Di solito, il micio sputa contro di noi per segnalare che l'interazione sta diventando troppo invadente, o che arriva in un momento non gradito, come quello del pasto o del risposo.

In alcuni casi, lo "sputo" verso l’umano non è legato a un moto di rabbia o aggressività, ma alla frustrazione del non vedere rispettati i propri spazi, come quando il gatto viene improvvisamente disturbato mentre osserva qualcosa, magari una potenziale preda, fuori dalla finestra. In ogni caso è bene evitare di disturbarlo per non compromettere la relazione di fiducia che il micio ha con noi.

Come comportarsi quando sentiamo il gatto "sputare"

Quando il gatto sputa la cosa migliore da fare è mantenere la calma e rispettare la sua richiesta di spazio. Intervenire con rimproveri o tentare di forzare un contatto, oltre a essere inutile, può aumentare lo stress dell’animale e quindi peggiorare il comportamento che vorremmo limitare.

Nella maggior parte dei casi allontanarsi o interrompere l'interazione basta per permettere all’animale di rilassarsi. Con il tempo, imparare a riconoscere le situazioni che lo scatenano consente all’umano di riferimento di prevenire tensioni e rafforzare un rapporto basato sul rispetto reciproco.