Cosa vuol dire quando il gatto vomita schiuma bianca? Le cause e quando preoccuparsi

Il vomito di schiuma bianca nei gatti può derivare da problemi gastrointestinali, boli di pelo, scialorrea, gastrite, o anche avvelenamento. Se il sintomo persiste o si accompagna ad altri, è importante contattare il veterinario per escludere cause più gravi.

È spaventoso vedere il gatto vomitare schiuma bianca. Se succede probabilmente è per la presenza di acidi dello stomaco che risalgono. Questa condizione si verifica in conseguenza di una serie di cause scatenanti e non è sempre segno di qualcosa di grave, ma ci sono alcune circostanze alle quali è bene prestare attenzione.

Le cause più frequenti sono le malattie gastrointestinali come la gastrite e la salivazione eccessiva. Entrambi questi problemi possono far vomitare al gatto un liquido schiumoso.

Perché il gatto vomita schiuma bianca: 5 motivi

Il vomito di schiuma bianca è causato da un reflusso eccessivo di succhi gastrici o di saliva, che viene prodotto soprattutto quando lo stomaco è vuoto o infiammato. Questo vomito non contiene necessariamente materiale digeribile, solitamente è un insieme di liquido e aria. I motivi per cui si verifica sono diversi, vediamo i 5 principali.

Boli di pelo

La ragione più comune per cui i gatti vomitano schiuma bianca è che durante la toelettatura quotidiana ingeriscono una quantità eccessiva di boli di pelo, superiore alla loro capacità di espellerli. Questo è molto comune ed è una parte vitale della loro pulizia e anche socializzazione. Durante le stagioni della muta, quando il pelo nuovo prende il posto del vecchio, potrebbero ingerirne troppo.

I peli in questi casi formano delle vere e proprie palle all'interno dello stomaco o dell'intestino del gatto quando il gatto non è in grado di espellerli normalmente attraverso le feci e cerca di farlo vomitando. Se le palle di pelo sono solo leggermente formate, il vomito può includere saliva e schiuma bianca.

Scialorrea

L'ipersalivazione, o scialorrea, può portare il gatto a vomitare schiuma bianca. In caso di produzione eccessiva di saliva, come con infezioni orali o problemi dentali, un oggetto bloccato in bocca o avvelenamento, l'animale potrebbe iniziare a sbavare copiosamente.

In questi casi il vomito di accompagna a diversi sintomi di disagio come tremori e difficoltà a deglutire. La scialorrea può anche essere associato a grave nausea che precede il vomito di schiuma bianca.

Gastrite

La gastrite nei gatti si verifica con un'infiammazione del rivestimento dello stomaco, e può essere acuta o cronica. Quando lo stomaco è irritato secerne più succo gastrico peggiorando il problema con le proprietà corrosive del succo gastrico stesso. Questo processo causa il vomito di schiuma bianca.

Se il gatto non mangia per diverse ore, il vomito conterrà solo succhi gastrici e apparirà particolarmente schiumoso. Altri sintomi che segnalano una gastrite sono: perdita di appetito, letargia o leccamenti continui.

Indigestione

Il vomito di schiuma bianca nel gatto può anche essere il segnale di una semplice indigestione. Succede soprattutto se mangia troppo in fretta o ingerisce qualcosa di non adatto a lui. Si verifica anche se mangia alimenti molto grassi. Attraverso il vomito il suo corpo tenta di liberarsi del materiale ingerito.

Di solito in questi casi il micio si riprende da solo, ma è bene monitorarlo per escludere la presenza di altri sintomi.

Avvelenamento

Vomitare schiuma bianca è uno dei sintomi iniziali di avvelenamento, uno dei pericoli che il gatto può incontrare durante le sue uscite. Anche un micio che vive solo in casa però può essere soggetto ad avvelenamento causato da prodotti per la pulizia della casa, piante tossiche, oltre al contenuto del cestino o dei medicinali lasciati sbadatamente in giro.

Che si tratti di un'esca lasciata di proposito o di un avvelenamento accidentale, il vomito si accompagna sempre ad altri sintomi come tremori, convulsioni, pupille dilatate o movimenti a scatti.

Il gatto vomita schiuma bianca: cosa fare

Se il gatto vomita schiuma bianca la cosa migliore da fare è osservarlo attentamente. Se si tratta di un episodio isolato e il gatto appare in salute, potrebbe essere un evento transitorio legato a un'indigestione. In questo caso, però è il segnale che la dieta va migliorata e che è bene dargli un'occhiata al momento del pasto.

Se invece si tratta di boli di pelo si può aiutare il micio pettinandolo regolarmente, così da evitargli un'ingestione massiccia di peli. Se ci sono sintomi più gravi o se il gatto continua a vomitare, è meglio non provare rimedi fai-da-te e chiedere aiuto a un professionista.

Quando preoccuparsi se il gatto vomita schiuma bianca: a chi rivolgersi

Il veterinario deve essere allertato subito, ma soprattutto se il vomito dura più di 24 ore e si accompagna ad altri sintomi: letargia, diarrea, tremori o febbre, e soprattutto se si sospetta un avvelenamento. In questi casi, il veterinario può individuare la causa attraverso esami del sangue, ecografie o test specifici. Agire velocemente può fare la differenza tra la vita e la morte del gatto.