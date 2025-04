Cosa sono i boli di pelo: perché si formano e come fa il gatto ad eliminare le palle di pelo nello stomaco

Se condividi una casa con un gatto probabilmente sei già abituato a trovare un piccolo ammasso di peli rigurgitato sul pavimento. Si tratta di "boli di pelo", chiamati anche "palline di pelo", e sono molto comuni. Trovarli in realtà è un buon segno: questo significa che il gatto è riuscito a espellerli da solo.

I boli di pelo si sviluppano nello stomaco come risultato della normale attività di grooming e pulizia, quando il gatto si lecca il suo pelo. I peli ingeriti non vengono sempre espulsi e possono quindi accumularsi fino a quando il gatto li vomita o ha altri sintomi pericolosi per la sua salute. Se non riesce a eliminare il bolo di pelo, infatti, può accusare problemi di salute che richiedono una visita urgente dal veterinario.

Cosa sono i boli di pelo e come si formano

I boli di pelo sono ammassi di peli che il gatto ingerisce durante la normale pulizia. Tutti i gatti si puliscono da soli ogni giorno, e molti passano ore impegnati in questa attività per rimuovere sporco, peli morti e impurità dal loro mantello. Ma durante il processo, inevitabilmente finiscono per inghiottire alcuni peli.

Parte di questi viene deglutita e può essere espulsa dall'intestino ed eliminata tramite le feci, ma una parte può accumularsi nello stomaco, dove tende ad agglomerarsi in piccole masse compatte: i boli di pelo. Si tratta di un rischio concreto soprattutto in fase di muta, quando il gatto perde una maggiore quantità di pelo.

Se il gatto non riesce a espellerlo, il bolo di pelo può provare danni seri che vanno dalla perdita di appetito, alla stitichezza, fino alla generale letargia. I casi gravi possono richiedere l'intervento di un veterinario per evitare potenziali complicazioni come ostruzioni o infiammazioni intestinali o gastriche.

Come capire se il gatto ha i boli di pelo: i 5 segnali più comuni

Ci sono alcuni segni che potrebbero significare che il gatto ha boli di pelo nello stomaco o nell'intestino. Non sono sempre evidenti, ma ci sono certe cose a cui prestare attenzione, ecco i cinque sintomi più comuni:

Diradamento del pelo: se il gatto ha perso più pelo del normale, specialmente quando arriva la stagione della muta, probabilmente ne sta consumando molto durante la pulizia. Ciò aumenta il rischio di bolo di pelo; Pelo nelle feci o stitichezza: se trovi peli nelle feci è perché sta consumando molti peli. Se questi sono sia duri o il piccolo ha difficoltà a defecare, significa che potrebbe esserci qualche pelo intrappolato prima che venga defecato; Sintomi simili alla tosse: quando un gatto ha boli di pelo nello stomaco, farà movimenti che sembrano simile alla tosse. Questi sono in realtà tentativi di vomitare, ma non sempre portano all'espulsione immediata del bolo di pelo; Vomito giallo o verde: se il gatto rigurgita qualcosa di giallo o verde e accompagnato da schiuma bianca, è probabile che sia bile e acidi gastrici. Questo vomito è comune quando un animale ha ingerito troppo pelo; Diminuzione dell'appetito: se un gatto si sente poco bene a causa del disagio o della nausea causati da un bolo di pelo, è probabile che mangi di meno, diventi apatico o mostri meno interesse per il cibo.

Cosa succede se il gatto non espelle i boli di pelo: quando preoccuparsi

Anche se è naturale per un gatto espellere i boli di pelo, ci sono situazioni in cui può diventare un serio problema. Questi peli vengono ingeriti e quando non vengono né rigurgitati né espulsi, si uniscono e formano un'ostruzione. Questo è molto rischioso e in gatti che tendono ad avere feci molto asciutte o sono già stitici, questo pelo può indurirsi e ostruire completamente il passaggio dell'intestino.

Un altro pericolo è che il bolo di pelo funzioni come un corpo estraneo nello stomaco, dando origine a una forma di irritazione chiamata gastropatia. Il gatto dovrebbe quindi sviluppare dolore addominale, mostrare segni di apatia, inappetenza, ed essere incline a frequenti vomiti, spesso con schiuma gialla o bianca.

È molto importante conoscere questi segni e non prenderli alla leggera. Se il gatto non defeca per oltre 48 ore e ha conati di vomito infruttuosi o non mangia per più di un giorno, dovresti correre dal veterinario. Ma spesso, non si risolve da solo e peggiorerà rapidamente. Un intervento tempestivo può fermare la diffusione della malattia e riportare l'animale in piena salute in poco tempo.