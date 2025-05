Perché si formano i nodi nel pelo del gatto: cause e soluzioni

I gatti a pelo lungo richiedono una cura maggiore durante la muta



I nodi che si formano nel pelo del gatto non sono solo esteticamente sgradevoli, ma possono irritare e persino causare dolore. Questo è un problema comunemente riscontrato nei gatti a pelo lungo come i Persiani, i Maine Coon, i Gatti delle Foreste Norvegesi e i Ragdoll. Ma anche i gatti a pelo corto non sono immuni, soprattutto se non si curano da soli o se ci sono condizioni di base che favoriscono l'aggrovigliamento del pelo.

I nodi si formano quando il pelo morto non viene rimosso abbastanza spesso e si incastra tra quelli ancora vivi. Inoltre, polvere, forfora, umidità e piccole particelle possono depositarsi, peggiorando il problema e causandogli anche allergie. Se il pelo non viene spazzolato frequentemente, specialmente nelle zone sensibili come dietro le orecchie, sotto le ascelle o sulle cosce interne, è facile che questi piccoli nodi duri si formino e, se non vengono rimossi in tempo, diventano difficili da eliminare.

I motivi per cui il pelo del gatto ha i nodi

I motivi per cui il gatto ha i nodi possono essere molti. Non tutti riescono a curare da soli la propria igiene, o sono efficienti nel farlo, come nel caso di individui anziani, sovrappeso o con problema di mobilità. Un gatto che non riesce a leccare certe parti del suo corpo accumulerà più facilmente peli morti e polvere.

I cambiamenti stagionali sono un fattore importante: durante i periodi di muta come quello primaverile il rischio di nodi aumenta. In questi casi, se non viene spazzolato regolarmente, il mantello si aggroviglierà molto più velocemente. Anche l'umidità dell'ambiente è un fattore di rischio. Se un gatto viene lavato o si bagna in qualsiasi modo e non viene asciugato per bene, rimane dell'umidità intrappolata tra i peli che promuove la formazione di nodi. Questo è comune nei gatti con un sottopelo denso e cotonoso. Infine, anche lo stile di vita conta: un gatto che vive all'aperto e che ha accesso a giardini e balconi sarà esposto a più polvere, foglie, erbe o altri detriti che possono impigliarsi nel pelo.

Cosa fare se il pelo del gatto ha i nodi?

Una spazzolatura regolare può aiutare il gatto a gestire la muta



Quando noti dei nodi nel lungo mantello del tuo gatto è il caso di agire. La dimensione e la posizione del nodo sono la prima cosa da valutare. Se è piccolo e superficiale, si può semplicemente separarlo con le dita, o aiutandoti con un po' di balsamo specifico per gatti o di un pettine a denti larghi.

Per nodi più grandi o in aree sensibili, una spazzola progettata a tale scopo è l'opzione migliore. È importante durante questo processo che il gatto rimanga calmo: è meglio fare il lavoro quando il gatto si sente tranquillo, come dopo il pasto, per non stressarlo troppo.

Se il nodo è troppo grande e scioglierlo provoca troppo dolore al micio è meglio evitare di proseguire da soli e portarlo da un toelettatore professionista o dal veterinario. Nei casi più gravi potrebbe essere necessario tagliare attentamente il nodo con un paio di forbici speciali o un rasoio, una scelta che non fa bene al gatto anche nel lungo termine, per questo la prevenzione è sempre l'opzione migliore. Una spazzolatura regolare aiuta a mantenere il pelo in buone condizioni e a impedire la formazione di nodi.

Cosa succede se non si eliminano i nodi nel pelo del gatto

Se lasciati nel pelo, i nodi più piccoli diventano grandi fino a infeltrire, soffocando la pelle sottostante, dando al gatto una sensazione spiacevole e causando anche dolore in alcuni casi. Il gatto potrebbe iniziare a leccarsi e grattarsi eccessivamente, o al contrario non toccare quella zona aggrovigliata perché è sensibile.

Questi gruppi di peli sono in grado di portare problemi dermatologici, come irritazioni, arrossamenti, piaghe da sfregamento o infezioni della pelle, principalmente perché non permettono all'aria di entrare in questi tipi di ammassi di pelo. Inoltre, il nodo interferisce con la regolare regolazione della temperatura corporea e indebolisce la funzione di pulizia, fondamentale anche per la distribuzione del sebo e la protezione del mantello.

Il disagio psicologico è un altro fattore da considerare: i gatti sono animali molto puliti e non essere in grado di prendersi cura del mantello li può fare sentire a disagio.