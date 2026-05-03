I soldati ucraini usano un drone per salvare un cane e un gatto finiti sulla prima linea durante la guerra con la Russia

A Kupyansk, una città nella regione di Kharkiv teatro di durissimi scontri tra Ucraina e Russia, sono stati salvati con l'uso di un drone un cane e un gatto: vivevano a fianco delle truppe ucraine nelle posizioni avanzate ma si erano allontanati troppo per essere recuperati fisicamente dai soldati.

Barsik, il gatto recuperato con l’uso di un drone da parte dei militari ucraini



Siamo abituati a sentir parlare di droni in guerra per l'utilizzo che ne viene fatto per colpire gli obiettivi militari, e spesso anche civili. I droni sono entrati nel nostro "immaginario collettivo" principalmente con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, con l'invasione dell'armata di Putin nel paese ex Urss il 24 febbraio 2022.

Ma i droni in Ucraina questa volta sono stati usati non per fare danni, ma per salvare vite. Quelle di cani e gatti rimasti senza famiglia, vittime anche loro di un conflitto senza soluzione di continuità che va avanti da 4 anni.

I soldati ucraini hanno infatti utilizzato questi strumenti per recuperare un gatto, chiamato Barsik, e il cane Zagybluk che erano bloccati nel mezzo del conflitto, in prima linea. Ad operare, secondo i media locali, sono stati i militari della 14ª Brigata Meccanizzata che non potendo fisicamente andare a prenderli, hanno utilizzato dei droni dotati di veri e propri sacchi in cui sono riusciti a "intrappolare" gli animali per poi farli alzare in volo e portarli al sicuro.

Il cane Zagybluk



Il "viaggio" è durato diversi minuti e per una distanza di dieci chilometri ed ha rappresentato la salvezza per i due animali che, secondo quanto riportato, erano abituati alla presenza dei soldati che hanno fatto di tutto per non far morire sotto i colpi dell'artiglieria i due animali cui erano già molto legati.

L'operazione è avvenuta all'inizio di aprile 2026 vicino a Kupyansk, una città nella regione di Kharkiv teatro di durissimi scontri tra le due nazioni in conflitto. Barsik e Zagybluk vivevano a fianco delle truppe ucraine nelle posizioni avanzate, ma il peggioramento delle condizioni aveva reso troppo rischioso per i militari l'intervento di persona per farli rientrare in una zona più sicura.

Con un'incursione, i militari sono riusciti a bloccarli e a farli entrare in dei sacchi appositamente creati, traspiranti, e fissati a un drone che si utilizza proprio per movimentare i carichi come quelli che contengono rifornimenti alle truppe. Gli operatori del drone hanno dovuto far sorvolare i due animali su un territorio perennemente sottoposto al fuoco incrociato ma l'operazione è andata a buon fine: Barsik e Zagybluk hanno raggiunto l'avamposto dove il contingente li stava aspettando.

Il futuro di Zagybluk è quello di rincongiungersi ad un soldato che ora è in convalescenza dopo essere stato ferito e con cui ha instaurato un forte legame che lo porterà ad essere adottato da quella che è diventata la sua persona di riferimento. Il gatto rimarrà invece nelle retrovie con le truppe.

Sul campo di guerra operano diverse associazioni dedicate al recupero e al benessere degli animali in Ucraina che patiscono gli effetti della lunga guerra con la Russia. Questa storia è stata resa nota in particolare da UAnimals, una delle più grandi associazioni animaliste locali.