Cosa significa quando il gatto soffia al suo umano: perché lo fa e come intervenire

Quando un gatto soffia al suo umano non è per odio, ma perché si sente a disagio, minacciato o prova dolore. Il soffio è un segnale di difesa. Non va sgridato, ma compreso: bisogna rispettare i suoi spazi e riflettere sulla qualità della relazione.

Capita, anche con un gatto che vive in casa da anni si giri improvvisamente e soffi contro di noi. È un momento che spesso sorprende, perché non ci rendiamo neanche conto che l'interazione per lui era troppa. Spesso è l'umano a fare qualcosa che al gatto non va giù e di conseguenza soffia e si allontana, anche se fino a un attimo prima era affettuoso e apparentemente bisognoso di coccole. Vediamo quindi come interpretare i segnali del gatto.

Perché i gatti soffiano al loro umano: cosa vuol dire

Il soffio è un meccanismo di difesa, non un attacco, che il gatto fa quando si sente minacciato o sotto pressione. Un gatto che soffia non è improvvisamente aggressivo, sta solo cercando di proteggere se stesso e il proprio spazio lanciando un messaggio: espone i denti – le sue vere armi di difesa – e dice chiaramente "Basta, non avvicinarti".

Questo movimento è solitamente combinato con una posizione del corpo particolare, simile a quella che assume quando è arrabbiato: si irrigidisce, inarca la schiena e arruffa il pelo. Tutto questo è un modo per sembrare più grande e spaventoso a sua volta, un tentativo per scoraggiare un approccio non gradito.

Se un gatto soffia contro il suo umano però non significa che lo odi. Vuole semplicemente dire che non è sicuro e a suo agio in quel momento o in quella situazione specifica. Si tratta di un avvertimento per farci semplicemente fermare e riflettere su come stiamo interagendo con lui. Forse lo abbiamo toccato dove non avremmo dovuto, o gli abbiamo provocato un dolore fisico. Il gatto può soffiare contro il suo umano anche quando prova a sottoporlo a un'esperienza per lui molto negativa, come metterlo nel trasportino o tagliargli le unghie. Anche l'insistenza nel coccolarlo può provocare disagio al micio ed essere vista come un'invasione del suo spazio.

In altri casi, questo gesto può essere sintomatico di un malcontento più profondo: un ambiente ipostimolante, eccessiva solitudine durante il giorno, o un cambio profondo nell'ambiente domestico. Sono tutte circostanze che possono causare al gatto agitazione e maggiore reattività, con conseguente aumento dei soffi.

Cosa fare se il gatto soffia

I gatti soffiano perché sono frustrati e stanno segnalando, con il loro linguaggio, che qualcosa non va. Sgridare un animale che si sente minacciato è proprio la cosa sbagliata da fare, perché in quei momenti più che mai i gesti dell'umano possono essere tutti interpretati come pericolosi. Di conseguenza, il gatto si sentirà sempre più sotto pressione e potrebbe soffiare di nuovo o scappare, o addirittura cercare di difendersi attivamente. La prima cosa quindi è fermarsi e fare un passo indietro. Consentire al gatto di avere la distanza di cui ha bisogno è fondamentale, soprattutto per preservare la fiducia all'interno della relazione.