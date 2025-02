Gatti giganti: le 10 razze più grandi

Il Maine Coon è una delle razze di gatto più grandi, ma non è il solo



Alcuni gatti possono avere dimensioni notevoli se rapportate alla media, esistono infatti razze che raggiungono dimensioni tali da poter essere definite "giganti". Alcuni gatti possono arrivare a pesare oltre 10 chili, fino a raggiungere i 15, e sono caratterizzati da un corpo muscoloso e da un carattere inaspettatamente dolce e affettuoso.

Uno degli esempi più noti è quello del Maine Coon: gli individui di questa razza sono sempre nel Guinnes dei record grazie alla loro stazza fuori misura. Un altro caso notevole è quello del Savannah, la cui storia racconta anche lo sfruttamento umano, è infatti una razza ibrida nata dall’incrocio con il Servalo, un felino selvatico africano.

Maine Coon

Alcuni Maine Coon possono superare i 15 chili



Il Maine Coon è senza dubbio una delle razze di gatti giganti più famose e amate. È originario delle foreste del Maine, negli Stati Uniti, il suo nome significa infatti "procione del Maine". Un maschio adulto può arrivare a pesare tra i 7 e i 12 chili, con alcuni esemplari che hanno superato i 15 chili, come l'impressionante gatto Kefir.

Oltre che per le dimensioni questo gatto si distingue anche per il muso squadrato e il folto mantello resistente al freddo, è infatti una delle razze a pelo lungo. Nonostante le dimensioni che possono spaventare, è famoso per la sua personalità affettuosa e perché si lega in maniera particolare alla sua famiglia.

Savannah

Il Savannah è il risultato dell’incrocio tra un Serval e un felino selvatico, le sue dimensioni variano molto a seconda della generazione cui appartiene



Il Savannah ricorda il serval, detto anche "gattopardo africano", un felino selvatico diffuso nei paesi subsahariani. A seconda della generazione, le dimensioni possono variare molto, ma gli esemplari più grandi possono raggiungere i 12-15 chili e superare il metro di lunghezza. Ma il Savannah si distingue soprattutto per la lunghezza, il gatto più alto del mondo appartiene proprio a questa razza, si chiama Fenrir e misura 48 centimetri.

In quanto frutto di ibridazione con un felino selvatico la sua personalità può essere anche molto impegnativa, ed è sicuramente un animale indipendente. In Italia però è consentita la detenzione solo di soggetti che abbiano superato la quarta generazione e vengono identificati con la sigla F4, ovvero quattro generazioni dai fondatori della razza.

Chausie

Anche la corporatura robusta del Chausie è dovuta all’incrocio con un selvatico



Anche il Chausie, con il suo fisico imponente, è il frutto dell’incrocio tra un gatto domestico e un "gatto della giungla" (Felis chaus), originario di Medio Oriente r Asia meridionale. Il risultato di questa ibridazione è un felino che può pesare fino a 13-15 chili. Non è un gatto per tutti.

Gatto Siberiano

Il Gatto Siberiano è noto per essere robusto e longevo



Il Gatto Siberiano è adatto ai climi più rigidi. Il suo pelo fitto lo protegge dal gelo e il suo corpo è muscoloso e agile. I maschi possono pesare tra gli 8 e i 12 chili. Questa razza è stata selezionata in Russia e oggi è apprezzata per la sua estetica, ma anche per essere ipoallergenico, e quindi adatto anche a persone che normalmente sono allergiche al pelo dei gatti.

Gatto delle Foreste Norvegesi

I maschi di Gatto delle Foreste Norvegesi possono raggiungere un peso di 8 chili



Il Gatto delle Foreste Norvegesi è stato selezionato naturalmente nelle foreste scandinave, per questo possiede un pelo folto e impermeabile, e un corpo robusto. Il suo peso può arrivare ai 9-12 chili nei maschi più grandi.

Grazie alla sua origine, è un gatto abituato a vivere in ambienti freddi e a cacciare. Ha un’indole indipendente, ma sa anche essere affettuoso con il suo umano.

Ragamuffin

Il Il Ragamuffin ha una corporatura forte e muscolosa, con un bel pelo lungo



Il Ragamuffin ha una corporatura imponente. Il peso di un maschio adulto può superare i 10 chili, rendendolo uno dei gatti domestici più grandi in assoluto.

La razza è stata sviluppata incrociando Ragdoll con altre razze a pelo lungo, per ottenere un gatto ancora più robusto e con un carattere estremamente docile. Il Ragamuffin è un perfetto compagno di famiglia, dolce e sempre alla ricerca di coccole.

Gatto del Bengala

Il peso record di un gatto del Bengala si aggira intorno ai 10 chili



Il Gatto del Bengala è noto per il suo mantello maculato che ricorda quello di un leopardo. Questa razza è stata ottenuta incrociando gatti domestici con il gatto leopardo (Prionailurus bengalensis). I maschi possono pesare tra i 6 e i 9 chili, ma alcuni esemplari superano i 10.

Oltre all’aspetto selvaggio, il Bengala è un gatto energico e intelligente, che ama arrampicarsi e giocare. Richiede attenzione e spazi adeguati per sfogare la sua vitalità.

British Shorthair e Longhair

I British Shorthair maschi pesano tra i 4,5 e i 6 chili



Il British Shorthair e la sua variante a pelo lungo, il British Longhair, sono gatti robusti e muscolosi. Un maschio adulto può pesare tra i 6 e i 10 chili, con un corpo compatto e zampe forti.

Questa razza ha origini antiche ed è conosciuta per il suo carattere tranquillo e affettuoso. Il British Longhair ha un mantello più lungo, ma entrambi diventano compagni fedeli del loro umano.

Ragdoll

Il Ragdoll è un gattone che può arrivare a pesare fino a 9 chili



Il Ragdoll è un gatto grande e massiccio, con un pelo lungo e setoso e un carattere estremamente dolce. Il suo nome significa “bambola di pezza”, perché l'abitudine a rilassarsi completamente quando viene preso in braccio. Un maschio adulto può pesare tra i 6 e i 10 chili, mentre alcune femmine raggiungono anche gli 8 chili.

Questa razza è stata selezionata negli anni 60 negli Stati Uniti. La sua indole pacifica lo rende ideale per la vita domestica, ma le sue dimensioni impongono uno spazio adeguato per il movimento.

Bobtail

Il Bobtail coda si contraddistingue per la sua coda a pom–pom, risultato della selezione artificiale



Il Bobtail è una razza di taglia medio-grande, selezionata nell’America Settentrionale. Questi individui sono famosi per la sua coda corta e arricciata, simile a un pom-pom. Purtroppo l'assenza di coda inibisce la comunicazione con i suoi simili che si basa in gran parte proprio sulla posizione della coda.

Sebbene non sia tra i gatti più pesanti, ha un corpo allungato e muscoloso che lo rende più grande di quanto sembri. Il peso può arrivare ai 5-7 chili nei maschi più grandi.