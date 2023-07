Le immagini di Kefir, il magnifico gatto Maine Coon da record che vive in Russia Tra le star dei social spicca Kefir, un enorme gatto Maine Coon dal candido manto che vive in Russia. I video e le foto impressionanti del gattone.

Tra le star del web non ci sono solo persone, ma anche animali domestici, spesso “messi in vetrina” dai propri padroni per bellezza, capacità particolari e caratteristiche anatomiche insolite, come ad esempio dimensioni molto generose. Fra questi amici a quattro zampe si distingue sicuramente Kefir, un meraviglioso gatto domestico (Felis silvestris catus) di razza Main Coon spesso presentato sul web come il “gatto più grande del mondo”. Il micione è infatti talmente grande che riesce tranquillamente a raggiungere la maniglia della porta di casa quando si alza sulle zampe posteriori, tuttavia, sul fatto che sia realmente il più grande del mondo se ne può discutere.

Da diversi anni, infatti, il Guinnes World Record non tiene più in considerazione il peso come un parametro da record per i gatti, verosimilmente per evitare sfide insalubri e diseducative tra mici ingozzati dai proprietari. I due criteri principali di cui tiene conto sono la lunghezza e l'altezza, e al momento Kefir non detiene nessuno dei record. Quello di gatto più lungo, infatti, appartiene a Barivel, un micio sempre di razza Maine Coon che vive a Vigevano, in provincia di Pavia. Il gattone misura ben 120 centimetri dalla testa alla punta della coda.

Il gatto più alto del mondo è invece Fenrir Antares Powers, uno splendido Savannah – un ibrido tra un gatto domestico e un serval – che vive in Michigan, negli Stati Uniti, con i suoi 47,82 centimetri di altezza. Di Kefir si conosce con il peso, circa 13 chilogrammi, che è comunque sensibilmente inferiore a quello del famoso soriano Himmy, che per decenni ha mantenuto questo record. Il micione proveniente dal Queensland (Australia) quando morì nel 1986 pesava la bellezza di 21,3 chilogrammi.

Al netto delle divagazioni sulle misure, Kefir resta comunque un gatto splendido e uno dei più grandi mai apparsi su Instagram e affini. Il micio vive in Russia con la sua proprietaria Yulia Minina, che condivide regolarmente sui social gli scatti del suo amato felino e di suo figlio Anechka di 2 anni. Al momento il profilo della donna conta circa 74.000 follower, in aumento dopo il lancio di un articolo del Mirror dedicato proprio al micio dal candido manto. Il gattone viene spesso presentato in pose e atteggiamenti "umani", talvolta accompagnato da qualche accessorio come smartphone, cuffie, abbigliamento e così via. In alcuni video Kefir viene mostrato anche mentre gioca e dà la caccia agli insetti in giardino. I Maine Coon sono considerati predatori molto abili, ma ricordiamo che i gatti sono annoverati tra le 100 specie più invasive al mondo dall'IUCN, proprio per i pericoli che rappresentano per la fauna selvatica. Basti sapere che ogni anno uccidono miliardi di animali, in particolar modo piccoli mammiferi, uccelli e rettili. In Australia, da quando sono stati introdotti dai coloni, hanno provocato l'estinzione di diverse specie e gli esperti raccomandano di tenerli a casa. Mostrare il proprio gatto mentre preda piccoli animali non è sicuramente un comportamento amico dell'ambiente.

I Maine Coon, un'antica razza originaria del Nord America, sono sensibilmente più grandi dei gatti domestici tipici, che hanno una lunghezza media compresa tra i 45 e i 60 centimetri. I primi raggiungono invece i 76 – 101 centimetri, ma ci sono anche esemplari che vanno ben oltre questa scala, come il già citato Barivel da 120 centimetri. Per quanto concerne l'altezza, la razza statunitense in media arriva a 40 centimetri, contro i 23 – 25 centimetri per la maggior parte dei gatti. Altre razze di gatti particolarmente grandi sono sono i ragdoll, i birmani e i gatti delle foreste norvegesi, come spiegato dal Guinnes World Record. Quest'ultima razza si distingue dal Maine Coon solo per alcune caratteristiche del muso ed è molto facile distinguerli.